P a r i g i , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' e x p r e s i d e n t e f r a n c e s e N i c o l a s S a r k o z y è a r r i v a t o p r e s s o l a P r e t u r a d i P a r i g i , d o v e l a P r o c u r a N a z i o n a l e d e l l e F i n a n z e g l i c o m u n i c h e r à l a d a t a e i l l u o g o d e l l a s u a d e t e n z i o n e i n r e l a z i o n e a l c a s o L i b i a . I l 2 5 s e t t e m b r e , l ' e x c a p o d i S t a t o è s t a t o c o n d a n n a t o a c i n q u e a n n i d i r e c l u s i o n e c o n e s e c u z i o n e p r o v v i s o r i a n e l p r o c e s s o s u l l a L i b i a , g i u d i c a t o c o l p e v o l e d i a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e p e r a v e r p e r m e s s o a i s u o i p i ù s t r e t t i c o l l a b o r a t o r i d i f a r e p r o p a g a n d a n e l l a L i b i a d i M u a m m a r G h e d d a f i a l f i n e d i f i n a n z i a r e i l l e g a l m e n t e l a s u a v i t t o r i o s a c a m p a g n a p r e s i d e n z i a l e d e l 2 0 0 7 .