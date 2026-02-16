R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P r o v o p r o f o n d o d o l o r e e s g o m e n t o p e r l a m o r t e d i Q u e n t i n , 2 3 a n n i , f e r i t o a m o r t e i n u n a g g u a t o a L i o n e . S i a m o d i f r o n t e a l l ’ e n n e s i m o e p i s o d i o d i u n a v i o l e n z a s p i e t a t a , b a l o r d a e i p o c r i t a , c h e s i m a s c h e r a d i e t r o l o s l o g a n ' a n t i f a s c i s t a ' e c h e c o n t i n u a a s e m i n a r e o d i o e m o r t e i n t u t t a E u r o p a . S e r v e n d o s i d i c h i , a n c h e n e l l e f o r z e p o l i t i c h e d e l l a s i n i s t r a , c o n t i n u a a f a r f i n t a d i n i e n t e o , p e g g i o a n c o r a , a t o l l e r a r e e g i u s t i f i c a r e . N e s s u n a i d e a p o l i t i c a p u ò g i u s t i f i c a r e l a v i o l e n z a . A l l a f a m i g l i a d e l g i o v a n e e a l l a F r a n c i a l i b e r a v a t u t t a l a m i a v i c i n a n z a » . L o a f f e r m a l ’ e u r o d e p u t a t o d i F d i N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l G r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o .