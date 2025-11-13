R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A d i e c i a n n i d a g l i a t t e n t a t i d i P a r i g i , l ’ E u r o p a r i c o r d a u n a d e l l e s u e n o t t i p i ù b u i e . I l t e r r o r i s m o i s l a m i s t a c o l p ì c i t t a d i n i i n e r m i , g i o v a n i , f a m i g l i e , l u o g h i d i v i t a q u o t i d i a n a . F u u n a t t a c c o n o n s o l o a l l a F r a n c i a , m a a l l ’ i n t e r o c o n t i n e n t e e a i v a l o r i c h e c i u n i s c o n o " . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " R i c o r d i a m o l e v i t t i m e , t r a c u i l a n o s t r a c o n n a z i o n a l e V a l e r i a S o l e s i n , e s i a m o v i c i n i a i f e r i t i e a c h i p o r t a a n c o r a a d d o s s o l e c i c a t r i c i d i q u e l l a v i o l e n z a . Q u e l l e i m m a g i n i r e s t a n o i m p r e s s e n e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a c o m e u n r i c h i a m o a l l a r e s p o n s a b i l i t à : l a s i c u r e z z a n o n è m a i s c o n t a t a e l a m i n a c c i a d e l r a d i c a l i s m o r e s t a p u r t r o p p o v i v a . Q u e l l a t r a g e d i a d e v e c o n t i n u a r e a g u i d a r c i n e l c o n t r a s t o f e r m o e r i g o r o s o a l t e r r o r i s m o , n e l l a d i f e s a d e l l a l i b e r t à e n e l l a t u t e l a d e l l e n o s t r e c o m u n i t à . L ’ E u r o p a n o n p u ò p e r m e t t e r s i a m b i g u i t à : l a l o t t a a l f a n a t i s m o e l a p r o t e z i o n e d e i c i t t a d i n i d e v o n o r e s t a r e p r i o r i t à a s s o l u t e " , c o n c l u d e .