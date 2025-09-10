P a r i g i , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - M o m e n t i d i t e n s i o n e o g g i p o m e r i g g i o a l l a m a n i f e s t a z i o n e ' B l o c c h i a m o t u t t o ' a d A n g e r s , d o v e l a p a r t e c i p a z i o n e è m a s s i c c i a . I l c o r t e o è p a r t i t o d a l l ' O s p e d a l e U n i v e r s i t a r i o , p r i m a d i d i r i g e r s i v e r s o B o u l e v a r d D a v i e r s , q u i n d i v e r s o P l a c e d e l a P a i x n e l q u a r t i e r e d i D o u t r e . I l p e r c o r s o n o n e r a s t a t o c o n c o r d a t o c o n l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e i p o n t i c h e a t t r a v e r s a v a n o i l f i u m e M a i n e s o n o s t a t i b l o c c a t i d a l l a p o l i z i a . I m a n i f e s t a n t i s t a n n o a t t u a l m e n t e t e n t a n d o d i a t t r a v e r s a r e i p o n t i , s e n z a s u c c e s s o . A l p o n t e d e l l a t r a m v i a , s o n o s t a t i r e s p i n t i d a i g a s l a c r i m o g e n i .