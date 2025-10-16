P a r i g i , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e l a s e c o n d a m o z i o n e d i s f i d u c i a c o n t r o i l g o v e r n o d e l p r e m i e r f r a n c e s e S é b a s t i e n L e c o r n u n o n h a s u p e r a t o i l v o t o d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e . A f a v o r e s i s o n o e s p r e s s i 1 4 4 d e p u t a t i . I l m i n i m o p e r l ' a p p r o v a z i o n e e r a n o 2 8 9 v o t i . Q u e s t a m o z i o n e e r a s t a t a p r e s e n t a t a d a l R a s s e m b l e m e n t N a t i o n a l . L e c o r n u è d u n q u e s a l v o . N e l c a s o d e l l a p r i m a m o z i o n e , p r e s e n t a t a d a L a F r a n c e I n s o u m i s e e c h e a v e v a i n r e a l t à m a g g i o r i p o s s i b i l i t à d i p a s s a r e p e r c h é a p p o g g i a t a a n c h e d a l R n , i v o t i a f a v o r e e r a n o s t a t i 2 7 1 . " L a s t o r i a g i u d i c h e r à m o l t o d u r a m e n t e q u e s t e m a n o v r e p o l i t i c h e i n c u i s i è c o n f u s a l a t r i b u n a d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e c o n u n a t r i b u n a p u b b l i c i t a r i a . L e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i a r r i v e r a n n o , a v r e t e l ' o c c a s i o n e d i f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e , p e r o r a n o n p r e n d e t e i n o s t a g g i o i l b i l a n c i o " , h a d i c h i a r a t o L e c o r n u , i n t e r v e n e n d o n e l c o r s o d e l d i b a t t i t o s u l l e m o z i o n i d i s f i d u c i a . L a m o z i o n e d i s f i d u c i a p r e s e n t a t a d a L a F r a n c e I n s o u m i s e c o n t r o i l g o v e r n o L e c o r n u I I è s t a t a v o t a t a s o l o d a 2 7 1 d e p u t a t i s u 5 7 7 ( p a r i a l 4 7 % ) , f e r m a n d o s i 1 8 v o t i s o t t o l a m a g g i o r a n z a a s s o l u t a n e c e s s a r i a p e r f a r c a d e r e i l g o v e r n o ( 2 8 9 ) . È s t a t a s o s t e n u t a d a g l i I n s o u m i s , d a g l i e c o l o g i s t i , d a i c o m u n i s t i , d a l R n e d a l l ' U d r i n g r a n d e m a g g i o r a n z a ( a d e c c e z i o n e d i t r e e c o l o g i s t i e d u e c o m u n i s t i ) . I g r u p p i d e l b l o c c o c e n t r a l e ( R e n a i s s a n c e , M o D e m , H o r i z o n s ) , L e s R é p u b l i c a i n s ( L r ) , i l P a r t i t o s o c i a l i s t a ( P s ) e i l g r u p p o L i b e r t é s , i n d é p e n d a n t s , o u t r e - m e r e t t e r r i t o i r e s ( L i o t ) h a n n o v o t a t o i n l a r g a m a g g i o r a n z a c o n t r o l a m o z i o n e , a n c h e s e s e t t e d e p u t a t i s o c i a l i s t i e u n a d e p u t a t a L r h a n n o d e r o g a t o a l l a l i n e a d e l l o r o g r u p p o v o t a n d o a f a v o r e . L a s e c o n d a m o z i o n e , p r e s e n t a t a d a l R n e d a l l ' U d r è s t a t a v o t a t a d a 1 4 4 d e p u t a t i s u 5 7 7 ( i l 2 5 % ) . E ' s t a t a s o s t e n u t a a l l ' u n a n i m i t à d a i g r u p p o R n e U d r e d a i t r e d e i 5 0 d e p u t a t i L e s R é p u b l i c a i n s . T u t i g l i a l t r i h a n n o s c e l t o d i n o n v o t a r e a f a v o r e . I n t a n t o l a F r a n c e I n s o u m i s e h a a n n u n c i a t o c h e p r e s e n t e r à o g g i s t e s s o u n a n u o v a m o z i o n e p e r l a d e s t i t u z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n . A d a r n e n o t i z i a M a t h i l d e P a n o t , c a p o g r u p p o a l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e . L a s e c o n d a m o z i o n e n o n h a p r a t i c a m e n t e p o s s i b i l i t à d i p a s s a r e p e r c h é n o n è a p p o g g i a t a d a l l a s i n i s t r a .