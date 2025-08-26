R o m a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o m a i v i s t o t u t t a q u e s t a a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l l a s i n i s t r a q u a n d o a d e s s e r e a t t a c c a t a d a i m i n i s t r i s t r a n i e r i e r a l a p r e m i e r : i n v e c e d i d i f e n d e r e l ' I t a l i a a t t a c c a v a n o l e i . O r a s i s t u p i s c o n o s e u n i t a l i a n o f a u n a b a t t u t a s u u n f r a n c e s e . L a v e r i t à è c h e l a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l l ' I t a l i a n o n è s t a t a c o s ì b u o n a n e g l i u l t i m i t r e n t ' a n n i : l o s p r e a d è a i m i n i m i s t o r i c i , l ' o c c u p a z i o n e a i m a s s i m i " . L o a f f e r m a i l r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , G i o v a n n i D o n z e l l i , i n u n ' i n t e r v i s t a a ' L a S t a m p a ' . " L e d i v i s i o n i s u l l a p o l i t i c a e s t e r a - a g g i u n g e - l e v e d o s o l o n e l l ' o p p o s i z i o n e . A l v o t o s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l ' u l t i m o C o n s i g l i o e u r o p e o a b b i a m o c o n t a t o d o d i c i p o s i z i o n i d i v e r s e . F r a d i n o i c i p u ò e s s e r e q u a l c h e d i f f e r e n z a d i o p i n i o n i , m a è n o r m a l e , s i a m o p a r t i t i d i v e r s i , m a n e l l e p o s i z i o n i i n P a r l a m e n t o s i a m o g r a n i t i c i " .