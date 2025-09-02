P a r i g i , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n u o m o a r m a t o d i c o l t e l l o h a a g g r e d i t o a M a r s i g l i a d i v e r s e p e r s o n e , f e r e n d o l e d a v a n t i a n u m e r o s i t e s t i m o n i c h e s i t r o v a v a n o i n s t r a d a o s u l l e t e r r a z z e d e i c a f f è . L o r i p o r t a l a r e t e f r a n c e s e T f 1 I n f o , a g g i u n g e n d o c h e l ' a g g r e s s i o n e , i n t o r n o a l l e 1 4 , 4 5 , h a s c a t e n a t o i l p a n i c o i n C o u r s B e l s u n c e , n o n l o n t a n o d a L a C a n e b i è r e , n e l 1 m o a r r o n d i s s e m e n t d e l l a c i t t à f r a n c e s e m e r i d i o n a l e . U n a f o n t e h a r i f e r i t o d i d i v e r s i f e r i t i . L ' i n d i v i d u o è s t a t o u c c i s o d a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , c h e h a n n o u s a t o l e l o r o a r m i p e r n e u t r a l i z z a r l o . A l l e 1 6 , 3 0 , p o l i z i a e p r o c u r a t o r i e r a n o a n c o r a s u l p o s t o . È s t a t o i s t i t u i t o u n p e r i m e t r o d i s i c u r e z z a n e l l a z o n a .