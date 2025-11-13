R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ B a s t a r i c o r d a r e i l n o m e , B a t a c l a n , p e r r i a p r i r e u n a f e r i t a c h e p e r l ’ E u r o p a r e s t a i n d e l e b i l e . S o n o p a s s a t i d i e c i a n n i d a l t e r r i b i l e a t t a c c o t e r r o r i s t i c o c h e s c o n v o l s e P a r i g i e c h e p r o v o c ò l a m o r t e d i 1 3 0 v i t t i m e e 4 1 3 f e r i t i , t r a l e q u a l i l a n o s t r a V a l e r i a S o l e s i n . L a m a t r i c e d e g l i a t t e n t a t i c h e c o l p i r o n o l a F r a n c i a e r a i s l a m i s t a ” . C o s ì s u i s o c i a l l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e v i c e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E s t e r i I s a b e l l a D e M o n t e . “ P e r q u e s t o è s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e d i f e n d e r e l e n o s t r e d e m o c r a z i e d a l f o n d a m e n t a l i s m o a g g r e s s i v o - c o n t i n u a - c h e c e r c a d i p r e n d e r e p i e d e i n E u r o p a , a c a s a n o s t r a , n e l l e n o s t r e s t r a d e . O n o r a r e i l B a t a c l a n e d i f e n d e r e l e l i b e r t à d e l n o s t r o s i s t e m a è i l m o d o m i g l i o r e p e r p r o t e g g e r e i l n o s t r o f u t u r o ” , c o n c l u d e .