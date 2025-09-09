P a r i g i , 9 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - S o n o p r e v i s t i s c i o p e r i e d i s a g i , d o m a n i , n e l s e t t o r e a e r e o e d e i t r a s p o r t i i n t u t t a l a F r a n c i a , g i o r n a t a d i m o b i l i t a z i o n e c o n t r o i t a g l i d i b i l a n c i o a n n u n c i a t i d a l p r i m o m i n i s t r o F r a n ç o i s B a y r o u , i l c u i g o v e r n o è c a d u t o i e r i . I l m o v i m e n t o , b a t t e z z a t o “ B l o q u o n s t o u t ” e l a n c i a t o s u i s o c i a l n e t w o r k , a v v i e r à n u m e r o s e i n i z i a t i v e c h e c o i n v o l g e r a n n o s i a l e g r a n d i c i t t à c h e l e p i c c o l e . S t u d e n t i : C i r c a 3 0 u n i v e r s i t à f r a n c e s i s t a n n o t e n e n d o a s s e m b l e e g e n e r a l i p e r d e c i d e r e l e a z i o n i d a i n t r a p r e n d e r e d o m a n i . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e s c u o l e s u p e r i o r i , " d o b b i a m o p a r t e c i p a r e a l m o v i m e n t o , p e r c h é s i a m o i p r i m i a d e s s e r e i n t e r e s s a t i d a l b i l a n c i o : s i a m o c o m u n q u e i f u t u r i c i t t a d i n i d e l l a F r a n c i a " , s p i e g a S o f i a T i z a o u i , p r e s i d e n t e d i u n s i n d a c a t o s t u d e n t e s c o f r a n c e s e , c h e h a f a t t o a p p e l l o a l b l o c c o d e g l i i s t i t u t i . T r a s p o r t i : L a D i r e z i o n e G e n e r a l e d e l l ' A v i a z i o n e C i v i l e p r e v e d e d i s a g i e r i t a r d i " i n t u t t i g l i a e r o p o r t i f r a n c e s i " . N e l l a p a r t e o c c i d e n t a l e d e l P a e s e , s u l l e s t r a d e , i c i t t a d i n i m o b i l i t a t i s i d a r a n n o a p p u n t a m e n t o a l l e 6 d i d o m a n i c o n l ' o b i e t t i v o d i b l o c c a r e l e t a n g e n z i a l i o o r g a n i z z a r e p o s t i d i b l o c c o . A P a r i g i , g l i a t t i v i s t i p r e v e d o n o d i c h i u d e r e s t a n o t t e d i v e r s i a c c e s s i a l l a t a n g e n z i a l e e d i p r o s e g u i r e i b l o c c h i n e l l a m a t t i n a t a . I t r e n i a d a l t a v e l o c i t à T g v r e g i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i " c i r c o l e r a n n o n o r m a l m e n t e " , s e c o n d o l a s o c i e t à f e r r o v i a r i a f r a n c e s e S n c f . D i v e r s e a s s e m b l e e g e n e r a l i s i t e r r a n n o n e l l e s t a z i o n i f e r r o v i a r i e p a r i g i n e n e l l a m a t t i n a t a . S i t i i n d u s t r i a l i e p i a t t a f o r m e l o g i s t i c h e : I l g i g a n t e A m a z o n p o t r e b b e e s s e r e d i s t u r b a t o d a u n p i c c h e t t o d i s c i o p e r o i n u n s i t o n e l l a r e g i o n e p a r i g i n a . A D u n k e r q u e ( n o r d ) , è p r e v i s t o u n o s c i o p e r o p r e s s o l ' a c c i a i e r i a A r c e l o r M i t t a l , c h e n e g l i u l t i m i m e s i h a a n n u n c i a t o u n i m p o r t a n t e p i a n o d i l i c e n z i a m e n t i . I d i p e n d e n t i d e l l e r a f f i n e r i e g e s t i t e d a T o t a l E n e r g i e s a G o n f r e v i l l e - L ' O r c h e r ( n o r d ) , D o n g e s s u l l a c o s t a a t l a n t i c a e F e y z i n ( e s t ) s o n o s t a t i c h i a m a t i a i n t e r r o m p e r e i l l a v o r o d a l s i n d a c a t o C g t . S u s u a r i c h i e s t a , a n c h e i n e t t u r b i n i s i m o b i l i t e r a n n o c o n a l m e n o u n a q u i n d i c i n a d i p r e a v v i s i d i s c i o p e r o i n v a r i e r e g i o n i d e l l a F r a n c i a .