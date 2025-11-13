R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D i e c i a n n i f a , u n t e r r i b i l e a t t a c c o d e l t e r r o r i s m o i s l a m i c o s c o n v o l s e P a r i g i , l ’ E u r o p a e l ’ O c c i d e n t e . R i c o r d i a m o l e v i t t i m e , t r a c u i l a g i o v a n e i t a l i a n a V a l e r i a S o l e s i n , e s i a m o v i c i n i a i f e r i t i , a l c u n i d e i q u a l i c o n v i v o n o a n c o r a o g g i c o n i l t r a u m a e l ’ i n c u b o d i q u e l l a n o t t e . L ’ i m m a g i n e d e l 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 5 r e s t a q u e l l a d i u n a c a p i t a l e e u r o p e a s o t t o a s s e d i o , a t t r a v e r s a t a d a u n ’ o n d a d i m o r t e c h e h a c o l p i t o a l c u o r e l a n o s t r a l i b e r t à e i n o s t r i v a l o r i " . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " I l d o l o r e d i q u e l l ’ a t t e n t a t o , c o m e d i t u t t i g l i a l t r i c h e h a n n o f e r i t o l ’ E u r o p a , è u n m o n i t o a n o n r e t r o c e d e r e m a i n e l l ’ a f f e r m a z i o n e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à e n e l l a d i f e s a d e l l a l i b e r t à , v a l o r e i r r i n u n c i a b i l e e f o n d a n t e d e l l a n o s t r a c i v i l t à . È d o v e r o s o n o n a b b a s s a r e l a g u a r d i a c o n t r o l a d i f f u s i o n e d e l f o n d a m e n t a l i s m o , m i n a c c i a c o s t a n t e e i n s i d i o s a c h e p u n t a a c o l p i r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i e a m i n a r e l e r a d i c i d e l l ’ E u r o p a " , c o n c l u d e .