P a r i g i , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n u o m o h a i n v e s t i t o d e l i b e r a t a m e n t e c o n l a p r o p r i a m a c c h i n a d i e c i p e r s o n e , t r a c u i p e d o n i e u n c i c l i s t a , s u l l ' i s o l a d ' O l é r o n , a o v e s t d e l l a F r a n c i a . L o r i p o r t a L e P a r i s i e n . T r e p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e i n m o d o m o l t o g r a v e , h a r i f e r i t o l a g e n d a r m e r i a n a z i o n a l e . A l t r e d u e i n m o d o l i e v e . L ' a u t o m o b i l i s t a è s t a t o a r r e s t a t o . S e c o n d o l e p r i m e i n f o r m a z i o n i , l ' u o m o a v r e b b e g r i d a t o " A l l a h u A k b a r " ( A l l a h è g r a n d e ) , p r i m a d i i n v e s t i r e l e p e r s o n e . T u t t a v i a , l a p r o c u r a a n t i t e r r o r i s m o " n o n è c o i n v o l t a i n q u e s t a f a s e " , h a d i c h i a r a t o i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i L e R o c h e l l e , A r n a u d L a r a i z e , i l q u a l e h a c o m u n q u e s p e c i f i c a t o c h e è s t a t a a p e r t a u n ' i n c h i e s t a p e r t e n t a t o o m i c i d i o . I f a t t i s i s o n o s v o l t i s t a m a t t i n a i n t o r n o a l l e 8 , 4 5 , q u a n d o l ' u o m o a l l a g u i d a d e l s u o v e i c o l o h a i n v e s t i t o d i v e r s e p e r s o n e t r a d u e v i l l a g g i d e l l ' i s o l a d i O l é r o n , D o l u s - d ' O l é r o n e S a i n t - P i e r r e - d ' O l é r o n . P o c h i m i n u t i d o p o i l s u o g e s t o , è s t a t o f e r m a t o d a g l i a g e n t i d i p o l i z i a m e n t r e t e n t a v a d i a p p i c c a r e i l f u o c o a l s u o v e i c o l o . N e l l ' a u t o s o n o s t a t e t r o v a t e d e l l e b o m b o l e d i g a s , c h e , s e c o n d o L e P a r i s i e n , h a n n o p r e s o f u o c o s o l o p a r z i a l m e n t e . L ' u o m o è s t a t o i m m e d i a t a m e n t e a r r e s t a t o p r e s s o l a s t a z i o n e d i p o l i z i a d i S a i n t - P i e r r e - d ' O l é r o n . E ' u n c i t t a d i n o f r a n c e s e s u l l a t r e n t i n a r e s i d e n t e a L a C o t i n i è r e , u n v i l l a g g i o s u l l a c o s t a o c c i d e n t a l e d e l l ' Î l e d ' O l é r o n . " È n o t o p e r l e s u e n u m e r o s e t r a s g r e s s i o n i , i n p a r t i c o l a r e p e r i l c o n s u m o a b i t u a l e d i d r o g h e e a l c o l " , h a d i c h i a r a t o a l g i o r n a l e i l s i n d a c o d i S a i n t - P i e r r e - d ' O l é r o n , C h r i s t o p h e S u e u r . I n u n m e s s a g g i o p u b b l i c a t o s u X , i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , L a u r e n t N u ñ e z , h a d i c h i a r a t o c h e s i r e c h e r à o g g i s t e s s o s u l p o s t o , " s u r i c h i e s t a d e l P r i m o M i n i s t r o " . I l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o h a c o n f e r m a t o l ' a p e r t u r a d i u n ' i n d a g i n e .