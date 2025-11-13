R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o v a n i v i t e s t r o n c a t e m e n t r e a s s i s t e v a n o a d u n c o n c e r t o e p o i m o r t e , s a n g u e e o r r o r e i n t u t t a l a c i t t à . B i l a n c i o a g g h i a c c i a n t e , 1 3 0 v i t t i m e . A c c a d d e d i e c i a n n i f a a P a r i g i p e r m a n o d e g l i a s s a s s i n i d e l l ’ I s i s . N e l l a s t r a g e d e l B a t a c l a n p e r s e l a v i t a a n c h e l a n o s t r a c o n n a z i o n a l e V a l e r i a S o l e s i n " . L o s c r i v e s u X A n n a A s c a n i , d e p u t a t a P d e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " I l m i o p e n s i e r o v a a l e i e a t u t t e l e f a m i g l i e c o l p i t e q u e l l a n o t t e . U n a p a g i n a d o l o r o s a n o n s o l o p e r l a F r a n c i a m a p e r t u t t a l ’ E u r o p a e i l m o n d o l i b e r o . C o n t r o i l t e r r o r i s m o e c h i p r e d i c a o d i o e i n i m i c i z i a t r a i p o p o l i n o n d o b b i a m o m a i a b b a s s a r e l a g u a r d i a " , c o n c l u d e .