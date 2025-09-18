P a r i g i , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a F r a n c i a s i p r e p a r a a u n o d e i p i ù g r a n d i s c i o p e r i d e g l i u l t i m i a n n i , m e n t r e i s i n d a c a t i s i u n i s c o n o p e r f a r e p r e s s i o n e s u l n u o v o p r i m o m i n i s t r o , S é b a s t i e n L e c o r n u , a f f i n c h é r i c o n s i d e r i i t a g l i a l b i l a n c i o e a g i s c a s u s a l a r i , p e n s i o n i e s e r v i z i p u b b l i c i . S e c o n d o l a p o l i z i a , o g g i c i r c a 8 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e s c e n d e r a n n o i n p i a z z a i n t u t t o i l P a e s e p e r m a n i f e s t a r e , c o n r i p e r c u s s i o n i a n c h e s u s c u o l e , t r e n i e t r a s p o r t i a e r e i . S a r a n n o s c h i e r a t i c o m p l e s s i v a m e n t e 8 0 . 0 0 0 a g e n t i d i p o l i z i a . S i p r e v e d e c h e s a r à l a g i o r n a t a d i m a n i f e s t a z i o n i p i ù n u m e r o s a d a l 2 0 2 3 , q u a n d o u n g r a n n u m e r o d i p e r s o n e s c e s e i n p i a z z a p e r p r o t e s t a r e c o n t r o l ' u s o d e l p o t e r e e s e c u t i v o p e r f a r p a s s a r e l ' a u m e n t o d e l l ' e t à p e n s i o n a b i l e f r a n c e s e a 6 4 a n n i d a p a r t e d i E m m a n u e l M a c r o n , s e n z a u n v o t o i n p a r l a m e n t o .