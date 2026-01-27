R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - F r a n c e s c o A l b e r g o è s t a t o n o m i n a t o E s p e r t o d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a s a n i t à , c o n p r o v v e d i m e n t o f i r m a t o d a l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i . P r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i E c o n o m i a a z i e n d a l e , d i r e t t o r e O p e r a t i v o d e l l a L u m S c h o o l o f M a n a g e m e n t e D i r e t t o r e d e l L a b o r a t o r i o d i C o n t r o l l o d i G e s t i o n e e A c t i v i t y B a s e d C o s t i n g d e l l ’ U n i v e r s i t à L u m - i n f o r m a l ' a t e n e o i n u n a n o t a - A l b e r g o " s v o l g e d a a n n i u n ’ a t t i v i t à d i r i c e r c a s u i t e m i d e l M a n a g e m e n t e d e l l ’ E c o n o m i a s a n i t a r i a , a d o t t a n d o u n a p p r o c c i o f o n d a t o s u a n a l i s i , m i s u r a z i o n e e g o v e r n a n c e d e i s i s t e m i c o m p l e s s i " . L a n o m i n a r a p p r e s e n t a u n i n c a r i c o d i " a l t o p r o f i l o i s t i t u z i o n a l e " , c h e r i c o n o s c e l e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e e l a v i s i o n e s t r a t e g i c a d i A l b e r g o e r a f f o r z a i l c o n t r i b u t o d e l l ’ U n i v e r s i t à L u m G i u s e p p e D e g e n n a r o a l d i a l o g o t r a r i c e r c a a c c a d e m i c a e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i .