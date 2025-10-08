M i l a n o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D a l l ’ i m p a t t o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e s u i s i s t e m i e c o n o m i c i e i s t i t u z i o n a l i a l r u o l o d e l l ’ E u r o p a n e l c a m p o d e l Q u a n t u m C o m p u t i n g , p a s s a n d o p e r l e p r o s p e t t i v e d e l l a s a n i t à d i g i t a l e , l e t r a s f o r m a z i o n i d e l l a m o b i l i t à e d e i t r a s p o r t i , l e n u o v e s t r a t e g i e p e r r e t i e i n f r a s t r u t t u r e o l t r e , o v v i a m e n t e , a l l e p o l i t i c h e d i e n e r g i a e s o s t e n i b i l i t à . È i l p r o g r a m m a d e l l a n u o v a e d i z i o n e d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m - C o m o L a k e 2 0 2 5 , s u m m i t i n t e r n a z i o n a l e c h e p o r t a s u l L a g o d i C o m o i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , u n i v e r s i t à e s t a r t u p p e r c o n f r o n t a r s i s u l l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à d e l l ' i n n o v a z i o n e . I l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m " n a s c e c o n l ’ a m b i z i o n e d i d i v e n t a r e i l l u o g o i n c u i i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e r i c e r c a d i a l o g a n o c o n c r e t a m e n t e s u l l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e n e l l a v i t a r e a l e ” a f f e r m a A n t o n i o F r a n c e s c h e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e . “ V o g l i a m o s u p e r a r e l a l o g i c a d e i c o n v e g n i a u t o r e f e r e n z i a l i e c o s t r u i r e u n o s p a z i o a p e r t o d i c o n f r o n t o , d o v e d a l d i a l o g o t r a s c i e n z i a t i , p o l i t i c i e i m p r e n d i t o r i p o s s a n o n a s c e r e v i s i o n i c o m u n i e p r o g e t t i c o n d i v i s i . I n q u e s t o s e n s o ” c o n t i n u a i l P r e s i d e n t e : “ i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m C o m o L a k e 2 0 2 5 n o n è s o l o u n e v e n t o , m a u n l a b o r a t o r i o p e r m a n e n t e p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e . ” I l F o r u m s i a p r i r à c o n u n a s e r i e d i s e s s i o n i p l e n a r i e c h e v e d r a n n o p r o t a g o n i s t i n o m i d i p r i m o p i a n o d e l l a r i c e r c a e d e l l a s c i e n z a . G e r a r d u s ’ t H o o f t , P r e m i o N o b e l p e r l a F i s i c a , s a r à t r a g l i o s p i t i d e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e i n s i e m e a f i g u r e c o m e T h i b a u l t D a m o u r , v i n c i t o r e d e l P r e m i o E i n s t e i n , M a r c M é z a r d , g i à d i r e t t o r e d e l l ’ É c o l e N o r m a l e S u p é r i e u r e d i P a r i g i , G i a n F r a n c e s c o G i u d i c e , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i F i s i c a T e o r i c a d e l C e r n e W a r r e n M o s l e r , e c o n o m i s t a n o t o c o m e u n o d e i f o n d a t o r i d e l l a M o d e r n M o n e t a r y T h e o r y ( M m t ) . C o n l o r o , p e r s o n a l i t à d e l m o n d o i s t i t u z i o n a l e e i n d u s t r i a l e , t r a c u i L u c i a n o M a i a n i , g i à p r e s i d e n t e d e l C n r , e M a r i a f e l i c i a D e L a u r e n t i s , r i c e r c a t r i c e d e l l ’ I s t i t u t o N a z i o n a l e d i F i s i c a N u c l e a r e . A c c a n t o a l l e v o c i d e l l a s c i e n z a , C o m o L a k e 2 0 2 5 o s p i t e r à e s p o n e n t i d i p r i m o p i a n o d e l m o n d o i s t i t u z i o n a l e e d e c o n o m i c o . N e l l e d i v e r s e g i o r n a t e i n t e r v e r r a n n o , t r a g l i a l t r i , i l m i n i s t r o d e l M a d e I n I t a l y A d o l f o U r s o , i l m i n i s t r o d e l l ’ a m b i e n t e d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , i l S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l ' I n n o v a z i o n e T e c n o l o g i c a , P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i A l e s s i o B u t t i , i l S o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ I n f o r m a z i o n e e d E d i t o r i a , P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i A l b e r t o B a r a c h i n i , i l C a p o d e l D i p a r t i m e n t o p e r l e I n f r a s t r u t t u r e e l e R e t i d i T r a s p o r t o , M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i E n r i c o M a r i a P u j i a . U n a p r e s e n z a c h e c o n f e r m a i l F o r u m c o m e p i a t t a f o r m a d i d i a l o g o t r a g o v e r n i , U n i o n e E u r o p e a e i m p r e s e . F r a n c e s c h e t t i r i f l e t t e s u c o m e “ i n I t a l i a l ’ i n n o v a z i o n e è s p e s s o r a c c o n t a t a c o m e u n l i n g u a g g i o p e r p o c h i . I l n o s t r o c o m p i t o è r e n d e r l a a c c e s s i b i l e , c o n c r e t a e u t i l e p e r t u t t i : c i t t a d i n i , g i o v a n i , i m p r e s e e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . ” M o t i v o p e r c u i b i s o g n a “ c a m b i a r e l a n a r r a z i o n e , p a s s a n d o d a u n ’ i d e a d i t e c n o l o g i a c o m e s t r u m e n t o d i é l i t e a u n a v i s i o n e i n c u i l ’ i n n o v a z i o n e è m o t o r e d i i n c l u s i o n e , c r e s c i t a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v i t à . I l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m C o m o L a k e 2 0 2 5 ” , c o n c l u d e : “ v u o l e c o n t r i b u i r e p r o p r i o a q u e s t o c a m b i o d i p a r a d i g m a c u l t u r a l e . ” S u l f r o n t e i n d u s t r i a l e e i m p r e n d i t o r i a l e , s p i c c a n o i n o m i d i S t e f a n o A n t o n i o D o n n a r u m m a , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e G e n e r a l e d i F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e , V a l e r i a S a n d e i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i A l m a w a v e , A l e s s a n d r o C u r i o n i , V i c e P r e s i d e n t e E u r o p a e D i r e t t o r e d e l L a b o r a t o r i o d i Z u r i g o d i I b m , N i c c o l ò D e M a s i , C e o d i I o n Q , A l a n B a r a t z , C e o d i D - W a v e , N i c o l a L a n z e t t a , D i r e t t o r e I t a l i a d i E n e l , D i e g o G a l l i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i I N W I T , G i u s e p p e G o l a , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i O p e n F i b e r , N a t a l y a B a i l e y , c o - f o u n d e r d i S q u a w k A I , Y o h a n n B é n a r d , P u b l i c P o l i c y D i r e c t o r E e D i g i t a l a n d F r a n c e d i A m a z o n , D i e g o C i u l l i , R e s p o n s a b i l e A f f a r i G o v e r n a t i v i e P o l i t i c h e P u b b l i c h e d i G o o g l e , G i u l i a G a s p a r i n i , C o u n t r y L e a d e r d i A w s I t a l y , T e o d o r o L i o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i A c c e n t u r e I t a l i a , C l a u d i o B a s s o l i , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i H P E I t a l i a e t a n t i s s i m i a l t r i . N o n m a n c h e r a n n o c o n t r i b u t i d a l m o n d o a c c a d e m i c o i n t e r n a z i o n a l e , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i f i g u r e c o m e G i u s e p p e F r a n c e s c o I t a l i a n o , P r o r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à L u i s s G u i d o C a r l i , M a r i a P i e r r o , R e t t r i c e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l ' I n s u b r i a , G i u l i a n o N o c i , P r o r e t t o r e d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , P a o l a D u b i n i , d o c e n t e a l l a B o c c o n i e d e s p e r t a d i e c o n o m i a d e i m e d i a , V i n c e n z o V e s p r i , m a t e m a t i c o d e l l ’ U n i v e r s i t à d i F i r e n z e , e F r a n c e s c o S a v e r i o C a t a l i o t t i , d i r e t t o r e d e l l ’ I s t i t u t o N a z i o n a l e d i O t t i c a d e l C N R , p a r t e d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s . A c c a n t o a l l e p l e n a r i e , C o m o L a k e 2 0 2 5 p r o p o r r à u n r i c c o p r o g r a m m a d i s e s s i o n i t e m a t i c h e , d e d i c a t e a l l ’ a p p r o f o n d i m e n t o s p e c i a l i s t i c o c o n e s p e r t i , p o l i c y m a k e r e a c c a d e m i c i . I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e g o v e r n a n c e ; Q u a n t u m c o m p u t i n g e s u p e r c a l c o l o ; D i g i t a l H e a l t h , c o n i n t e r v e n t i s u t e l e m e d i c i n a , o s p e d a l i v i r t u a l i e r i c e r c a f a r m a c e u t i c a c o m p u t a z i o n a l e ; T r a s p o r t i e s m a r t c i t i e s , t r a s c e n a r i d i e l e t t r i f i c a z i o n e e m o b i l i t à i n t e g r a t a ; F i n t e c h e a s s i c u r a z i o n i , c o n a n a l i s i s u b l o c k c h a i n , v a l u t e d i g i t a l i e s i s t e m i d i p a g a m e n t o e v o l u t i ; P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d i g i t a l e , o r i e n t a t a a e f f i c i e n z a , a c c e s s i b i l i t à e t r a s p a r e n z a ; e d i n f i n e e n e r g i a e i d r o g e n o , c o n a t t e n z i o n e a d e c a r b o n i z z a z i o n e e f o n t i r i n n o v a b i l i . L ' e d i z i o n e d i q u e s t ' a n n o " s e g n a u n p a s s a g g i o s t o r i c o p e r i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m C o m o l a k e ” d i c e F r a n c e s c h e t t i r i f l e t t e n d o s u l l e p r o s p e t t i v e d i u n a m a n i f e s t a z i o n e “ c h e s i c o n s o l i d a c o m e p i a t t a f o r m a e u r o p e a d i r i f e r i m e n t o p e r i l d i a l o g o t r a s c i e n z a , e c o n o m i a e i s t i t u z i o n i . L a p r e s e n z a d i P r e m i N o b e l , l e a d e r i n d u s t r i a l i , r a p p r e s e n t a n t i d i g o v e r n o e d e l l e p i ù g r a n d i a z i e n d e a l m o n d o n e l c a m p o d e i c o m p u t e r q u a n t i s t i c i D - W a v e , I o n Q , I b m , Q u E r a c o n f e r m a l a c a p a c i t à d e l F o r u m d i a t t r a r r e p r o t a g o n i s t i a s s o l u t i d e l l ’ i n n o v a z i o n e g l o b a l e . ” U n l i v e l l o m o l t o a l t o i n c u i “ c i a s p e t t i a m o c h e d a l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m 2 0 2 5 n a s c a n o n u o v e a l l e a n z e e c o l l a b o r a z i o n i c a p a c i ” c o n c l u d e i l P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e : “ d i p r o i e t t a r e i l P a e s e e l ’ E u r o p a a l c e n t r o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e q u a n t i s t i c a d e l p r o s s i m o d e c e n n i o " . L a g i o r n a t a d e l 1 7 o t t o b r e s a r à i n t e r a m e n t e r i s e r v a t a a l l e s t a r t u p , c o n 8 0 g i o v a n i i m p r e s e s e l e z i o n a t e d a p a r t n e r d i p r e s t i g i o c h e a v r a n n o l a p o s s i b i l i t à d i p r e s e n t a r e i p r o p r i p r o g e t t i a t t r a v e r s o s e s s i o n i d i e l e v a t o r p i t c h , w o r k s h o p t e m a t i c i e i n c o n t r i c o n i n v e s t i t o r i i n t e r n a z i o n a l i . U n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r m e t t e r e i n r e t e i d e e e c a p i t a l i , c o n s o l i d a n d o i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m c o m e p i a t t a f o r m a d i s c o u t i n g e a c c e l e r a z i o n e a l i v e l l o e u r o p e o . N o n m a n c h e r a n n o m o m e n t i d i r i c o n o s c i m e n t o e c e l e b r a z i o n e c o m e l a c o n s e g n a d e i C o m o L a k e A w a r d s 2 0 2 5 , i l 1 6 o t t o b r e d u r a n t e i l G a l a D i n n e r . I n q u e l l ’ o c c a s i o n e s i p r e m i e r a n n o a z i e n d e , i s t i t u z i o n i e s t a r t u p c h e s i s o n o d i s t i n t e p e r p r o g e t t i d i e c c e l l e n z a n e l c a m p o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , s u l l a b a s e d i c r i t e r i d i i n n o v a z i o n e , i m p a t t o s o c i a l e , s c a l a b i l i t à e s o s t e n i b i l i t à . A c c a n t o a i l a v o r i u f f i c i a l i , i l F o r u m o f f r i r à a n c h e u n c a l e n d a r i o d i e v e n t i c o l l a t e r a l i e c u l t u r a l i c h e a r r i c c h i r a n n o l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ a p p u n t a m e n t o : d a l l a s e r a t a i n a u g u r a l e a l T e a t r o S o c i a l e d i C o m o , a l W e l c o m e D i n n e r d e l 1 5 o t t o b r e , f i n o a l G a l a c o n c l u s i v o . O c c a s i o n i p e n s a t e p e r f a v o r i r e l a c o s t r u z i o n e d i r e l a z i o n i e r a f f o r z a r e i l d i a l o g o t r a i p r o t a g o n i s t i . O r g a n i z z a t o d a M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e e p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s , C o m o L a k e 2 0 2 5 c o n f e r m a l a s u a v o c a z i o n e a p i a t t a f o r m a d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , r i c e r c a e i m p r e s a , r a f f o r z a n d o l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a c o m e p r o t a g o n i s t a n e l d i b a t t i t o g l o b a l e s u l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i . C o n o l t r e 1 0 . 0 0 0 m q d i s p a z i e s p o s i t i v i e i l n u o v o D i g i t a l I n n o v a t i o n C h a n n e l , p i a t t a f o r m a m u l t i m e d i a l e c h e t r a s m e t t e r à i l a v o r i i n d i r e t t a e o n d e m a n d , l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 p u n t a a g a r a n t i r e l a m a s s i m a f r u i b i l i t à e v i s i b i l i t à , d e n t r o e f u o r i i c o n f i n i n a z i o n a l i .