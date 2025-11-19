R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a S p a c e e c o n o m y e l a B l u e c o n o m y s o n o s e m p r e p i ù i n t e r c o n n e s s e e l ’ I t a l i a p u ò e s e r c i t a r e o g g i u n a l e a d e r s h i p i n t e r n a z i o n a l e e p o r s i c o m e m o d e l l o d i e c c e l l e n z a . È q u e s t o i l m e s s a g g i o l a n c i a t o d a l l a t e r z a e d i z i o n e d e l F o r u m S p a c e & B l u e c h e s i è t e n u t o o g g i a R o m a p r e s s o l a s e d e d e l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . F r a i t e m i c o n d i v i s i l ' o p p o r t u n i t à d i c o s t r u i r e u n a f i l i e r a i t a l i a n a i n t e g r a t a , c a p a c e d i r a f f o r z a r e l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a n a z i o n a l e a t t r a v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e , i l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o e l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i d u a l u s e . I l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , h a c o n f e r m a t o c h e l a B l u E c o n o m y e l a S p a c e E c o n o m y " s o n o d u e s e t t o r i c h e i l g o v e r n o r i t i e n e s t r a t e g i c i p e r l a t r a n s i z i o n e c l i m a t i c a e p e r u n n u o v o m o d e l l o d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . L ' I t a l i a è l e a d e r m o n d i a l e n e l l e t e c n o l o g i e s a t e l l i t a r i e n e i s i s t e m i d i o s s e r v a z i o n e d e l l a t e r r a e d è a n c h e p e r q u e s t o c h e c i s i a m o c a n d i d a t i a d o s p i t a r e l ' H u b E u r o p e o p e r l o s v i l u p p o d i g i t a l e " . I l r u o l o c e n t r a l e d e l n o s t r o P a e s e è s t a t o s o t t o l i n e a t o a n c h e d a l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e C i v i l e e l e P o l i t i c h e d e l M a r e , N e l l o M u s u m e c i : " s i a m o g l i u n i c i a d e s s e r c i d o t a t i d i u n a l e g g e p e r l o s p a z i o e p e r l a d i m e n s i o n e s u b a c q u e a e s u q u e s t o B r u x e l l e s , c h e n o n h a f a t t o p a s s i c o n c r e t i , d o v r à n e c e s s a r i a m e n t e c o n f r o n t a r s i c o n l a n o s t r a n o r m a t i v a " , h a r i b a d i t o i l m i n i s t r o , l a n c i a n d o l ' i d e a d i " u n ' A g e n z i a c o n i l c o m p i t o d i a p p l i c a r e u n a n o r m a t i v a a r t i c o l a t a , f i n o a d o g g i a n t r o p i z z a t e p e r o v v i e r a g i o n i d i s i c u r e z z a s o l o d a l l a M a r i n a M i l i t a r e m a c h e , g r a z i e a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , d i v e n t e r à a p p e t i b i l e a l m o n d o d e l l a r i c e r c a " . P e r J o s e f A s c h b a c h e r , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a S p a z i a l e E u r o p e a , i l f o r u m S p a c e & B l u e " r i f l e t t e l ' e c c e l l e n t e t r a d i z i o n e i t a l i a n a n e l l e a t t i v i t à m a r i t t i m e e s p a z i a l i e s o n o c o n v i n t o c h e l a l e a d e r s h i p d e l l ' I t a l i a p o s s a c o n t r i b u i r e a c r e a r e u n g r a n d e c o n s e n s o v e r s o l o s v i l u p p o d i u n a f i l i e r a s e m p r e p i ù i n t e g r a t a " . D u r a n t e i l a v o r i , l ’ A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a h a a n n u n c i a t o l ’ i s t i t u z i o n e d e l l a n u o v a t a s k f o r c e “ S p a c e a n d B l u e ” e i l l a n c i o d e l p r i m o b a n d o A s i d e d i c a t o a l l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e e a p p l i c a z i o n i i n t e g r a t e S p a z i o – M a r e . D u e i n i z i a t i v e c h e r a p p r e s e n t a n o u n a c c e l e r a t o r e s i g n i f i c a t i v o p e r l a c r e s c i t a d e l l a f i l i e r a i t a l i a n a i n u n s e t t o r e a d a l t o p o t e n z i a l e t e c n o l o g i c o e i n d u s t r i a l e . I l F o r u m h a a n c h e s a n c i t o l a n a s c i t a d i u n t a v o l o d i l a v o r o p e r m a n e n t e a l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y c o n l ’ o b i e t t i v o d i a p r i r e n u o v e o p p o r t u n i t à p e r l e i m p r e s e , v a l o r i z z a r e c o m p e t e n z e e k n o w - h o w n a z i o n a l i e o r i e n t a r e r i c e r c a e s v i l u p p o v e r s o a p p l i c a z i o n i c o n c r e t e . I n u n q u a d r o i n t e r n a z i o n a l e s e g n a t o d a s f i d e q u a l i c o n n e t t i v i t à , s i c u r e z z a , t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e p r o t e z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e , l ’ i n t e g r a z i o n e t r a S p a z i o e M a r e s i c o n f i g u r a c o m e u n a s s e t e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ I t a l i a .