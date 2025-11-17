R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l s u c c e s s o d e l 2 0 º F o r u m r i s k m a n a g e m e n t i n s a n i t à , i n p r o g r a m m a a d A r e z z o i d a l 2 5 a l 2 8 n o v e m b r e , s i m i s u r a g i à n e l l a d i m e n s i o n e d e i p a r t e c i p a n t i d e i r e l a t o r i . C o m e e v i d e n z i a i l p r e s i d e n t e d e l l ’ e v e n t o , V a s c o G i a n n o t t i , a d o g g i " a b b i a m o c i r c a 1 4 0 0 r e l a t o r i p i ù d e l l o s c o r s o a n n o e u n n u m e r o d i p a r t e c i p a n t i d e l 1 0 - 1 5 % s u p e r i o r e a l l o s c o r s o a n n o . Q u e s t o v u o l d i r e c h e i l F o r u m , s e m p r e d i p i ù , s i c a r a t t e r i z z a e c r e s c e c o m e u n g r a n d e m o m e n t o , u n a g r a n d e c o m u n i t à ; v u o l d i r e c h e s i r i n n o v a e s i a c c r e s c e c o n l ' o b i e t t i v o d i c o n d i v i d e r e i d e e e p r o g e t t i p e r r i l a n c i a r e i l S i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . C r e d o – p r o s e g u e G i a n n o t t i - c h e q u e s t o o b i e t t i v o s i p o s s a r e a l i z z a r e s o l t a n t o d a n d o , a t u t t i i p a r t e c i p a n t i , l a p o s s i b i l i t à n o n s o l o d i a s c o l t a r e , m a a n c h e d i d i r e , p r o p o r r e : p e r q u e s t o l e 1 0 s a l e c o n f e r e n z e , l e 1 0 s e s s i o n i s c i e n t i f i c h e , m a a n c h e i 4 t a v o l i d i l a v o r o e t a n t i a l t r i m o m e n t i d o v e c i a s c u n o p u ò d i r e p u ò p o r t a r e u n ' i d e a s o n o i m p o r t a n t i . S o n o m o l t o c o n t e n t o d i q u e s t o r i s u l t a t o " . A p p r o p r i a t e z z a è i l t e m a c e n t r a l e d i q u e s t a e d i z i o n e d e l F o r u m r i s k m a n a g e m e n t i n s a n i t à . " A p p r o p r i a t e z z a n e l l e p r e s c r i z i o n i n e i p e r c o r s i c l i n i c i , a p p r o p r i a t e z z a n e i p e r c o r s i o r g a n i z z a t i v i - s o t t o l i n e a G i a n n o t t i - L a s a n i t à s i r i l a n c i a e c a m b i a n o n s o l t a n t o c h i e d e n d o p i ù s o l d i . I l F o r u m s a r à l ' o c c a s i o n e p e r r a c c o g l i e r e l e p r o p o s t e d i t u t t e l e r e g i o n i - s i a n o e s s e d i c e n t r o - d e s t r a o d i c e n t r o - s i n i s t r a - f i n a l i z z a t e a d a u m e n t a r e l e r i s o r s e p e r i l S i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e n e l l ' a r c o d i p o c h i a n n i , p o r t a n d o l o a l l a m e d i a e u r o p e a " . Q u e s t o s i g n i f i c a " p a s s a r e d a l 6 , 4 % d e l P i l a l 7 , 2 % " , q u i n d i " 2 0 - 2 5 m i l i a r d i d i e u r o i n p i ù , n e g l i a n n i a v e n i r e " . U n a l t r o a r g o m e n t o i m p o r t a n t e è q u e l l o d e l l ’ i n n o v a z i o n e . C o m e e v i d e n z i a G i a n n o t t i : " i n n o v a z i o n e o r g a n i z z a t i v a , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , i n n o v a z i o n e d i p r o c e s s o " , c h e s i a f f i a n c a a l t e m a " d e l l ' a p p r o p r i a t e z z a n e l m o d o d i p r e s c r i v e r e : s i d e v o n o f a r e g l i e s a m i c h e s e r v o n o e n o n q u e l l i c h e s i r i p e t o n o i n u t i l m e n t e - r i m a r c a - D e l l ’ a p p r o p r i a t e z z a n e i p e r c o r s i d i c u r a : s i d e v o n o s e l e z i o n a r e i p e r c o r s i p i ù a p p r o p r i a t i , a n c h e c o n i l s u p p o r t o d e l l e t e c n o l o g i e a v a n z a t e , d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . M a a n c h e a p p r o p r i a t e z z a n e i p r o c e s s i : a d e s e m p i o s i d e v e p u n t a r e a v a l o r i z z a r e q u e l l i c h e p r o d u c o n o d e i r i s u l t a t i . N e l l a s a n i t à - c o n c l u d e - b i s o g n a c o m i n c i a r e a v a l u t a r e i r i s u l t a t i " .