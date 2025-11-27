R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l r u o l o c r u c i a l e e l a r e s p o n s a b i l i t à d e i d i r e t t o r i g e n e r a l i d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e n e l c a m b i a m e n t o i n s a n i t à è s t a t o a l c e n t r o d e l l ' i n c o n t r o c h e s i è t e n u t o o g g i a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t i n s a n i t à 2 0 2 5 , i n c o r s o a d A r e z z o , d a l t i t o l o ' I d i r e t t o r i g e n e r a l i a t t o r i d e l c a m b i a m e n t o i n s a n i t à ' , c o o r d i n a t o d a P a o l o P e t r a l i a , D g A s l 4 L i g u r i a , e G e n n a r o S o s t o , D g A s l S a l e r n o . I n a p e r t u r a V a l e r i a T o z z i , p r o f e s s o r e s s a S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , h a s o t t o l i n e a t o c h e " l a r i f o r m a p a r t e d a l o n t a n o , m a h a u n o b i e t t i v o m o l t o c h i a r o : r e n d e r e s o s t e n i b i l e l a c o n f i g u r a z i o n e u n i v e r s a l i s t i c a d e l n o s t r o s i s t e m a i n u n m o m e n t o m o l t o d i f f i c i l e , i n c u i l e r i s o r s e n o n s o n o d e l t u t t o a d e g u a t e r i s p e t t o a u n a d o m a n d a c r e s c e n t e , p e r c h é s i a m o s e m p r e i l t e r z o P a e s e p i ù v e c c h i o a l m o n d o " . I n I t a l i a s o n o m o l t i g l i e s e m p i v i r t u o s i d i a z i e n d e s a n i t a r i e c h e h a n n o m i g l i o r a t o i l s e r v i z i o a i c i t t a d i n i s e n z a r i c h i e d e r e p i ù r i s o r s e , i n v i r t ù d i u n ' o r g a n i z z a z i o n e o t t i m i z z a t a . " E s i s t e u n a p l u r a l i t à d i e s e m p i - h a s p i e g a t o T o z z i - s p e s s o p o c o n o t i , c h e f a n n o p o c o r u m o r e . L ' o p e r a t i v i t à d i q u e s t i p r o g e t t i è d a v v e r o m o l t o i n t e n s a , s i g i o c a s u l l a q u o t i d i a n i t à , q u i n d i c ' è m o l t o p i ù d i q u e l l o c h e s i n a r r a . C ' è u n a b u o n a s a n i t à c h e s p e s s o n o n r i e m p i e l e p a g i n e " d e i g i o r n a l i , " c h e è f a t t a p r o p r i o d e l l ' o p e r a t o d i d i r e t t o r i g e n e r a l i c o n i l o r o d i r e t t o r i e d i r e t t r i c i d i d i s t r e t t o c h e o p e r a n o p e r r e n d e r e l a s a n i t à p i ù v i c i n a e p i ù f r u i b i l e " . D u r a n t e i l c o n f r o n t o s u l t e m a d e l l ' a u t o n o m i a n e l l a g o v e r n a n c e d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e e d e l l a t r a s p a r e n z a , è i n t e r v e n u t a t r a g l i a l t r i S i m o n a D e i , d i r e t t o r e g e n e r a l e I s p r o , I s t i t u t o r e g i o n a l e p e r l o s t u d i o e l a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a , T o s c a n a . " I l c o m p i t o d e l d i r e t t o r e g e n e r a l e - h a e v i d e n z i a t o D e i - è i n n a n z i t u t t o q u e l l o d i f a r s e n t i r e i p r o p r i c o l l a b o r a t o r i u n u n i c o s i s t e m a , e q u e s t a è l a f o r z a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o t o s c a n o c h e s i d i v i d e p o i n e l l e v a r i e a z i e n d e e q u i n d i n e i v a r i s i s t e m i . L e r i s o r s e s o n o p o c h e , d i c i a m o c h e s o n o f i n i t e , n o n s o n o i n f i n i t e , m a l e n o s t r e r i s o r s e p i ù i m p o r t a n t i - h a r i m a r c a t o - s o n o l e r i s o r s e u m a n e . I l s e c o n d o c o m p i t o i m p o r t a n t e è q u e l l o d i v a l o r i z z a r e l e r i s o r s e u m a n e , f a r l e s e n t i r e u n a c o s a i m p o r t a n t e , f a r l e s e n t i r e p a r t e d i u n s i s t e m a c o n u n c o m p i t o d i g n i t o s o e c o n u n c o m p i t o v a l o r i z z a t o , d a t u t t i i p u n t i d i v i s t a , a l l ' i n t e r n o c h i a r a m e n t e d e l l e r i s o r s e f i n i t e " . T r a i r e l a t o r i , s o n o i n t e r v e n u t i p e r c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e e v i s i o n i s t r a t e g i c h e : M a r c o B o s i o , D g A s s t R h o d e n s e ; D a n i e l a D o n e t t i , d i r e t t o r e D i r e z i o n e r e g i o n a l e S a l u t e e W e l f a r e R e g i o n e U m b r i a ; M a r c o D a m o n t e P r i o l i , D g I r c c s o s p e d a l e p o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o d i G e n o v a ; A l e s s a n d r o D e l l e D o n n e , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o I r c c s I s t i t u t o t u m o r i G i o v a n n i P a o l o I I d i B a r i ; P a o l a B a r d a s i , D g A u s l P i a c e n z a ; A n g e l o P e n n a , D g A s l N o v a r a ; G i o r g i o G i u l i o S a n t o n o c i t o , D g A o u G a e t a n o M a r t i n o d i M e s s i n a ; D a n i e l a M a t a r r e s e , D g A o u C a r e g g i d i F i r e n z e ; P a o l o C a n n a s , c o o r d i n a t o r e s c i e n t i f i c o F o r u m D g F e d e r s a n i t à .