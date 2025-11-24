R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E s s e r e g i u n t i a l l a 2 0 m a e d i z i o n e d e l F o r u m d o p o e s s e r p a r t i t i d a l l a p r i m a r i c e r c a s u l t e m a d e l l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r o l l o d e i r i s c h i i n s a n i t à , s v o l t a i n p a r t n e r s h i p c o n A s s e r - o r a A g e n a s - m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e R e g i o n i r a p p r e s e n t a d i p e r s é u n e c c e l l e n t e b i g l i e t t o d a v i s i t a p e r i l F o r u m c h e , n e l t e m p o , g r a z i e a n c h e a l l ' i n c e s s a n t e i m p e g n o d e l p r e s i d e n t e , o n o r e v o l e V a s c o G i a n n o t t i , h a a s s u n t o s e m p r e m a g g i o r e r i l e v a n z a s i a p e r i t e m i t r a t t a t i s i a p e r l ' a u t o r e v o l e z z a d e i p a r t e c i p a n t i " . L o h a d e t t o S t e f a n o M o r i c o n i , d i r e t t o r e U f f i c i o 5 C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à e o r g a n i c o l l e g i a l i , D g V i g i l a n z a e n t i e o r g a n i c o l l e g i a l i , m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , a l l a v i g i l i a d e l l ' e v e n t o d e l l a s a n i t à i t a l i a n a c h e s i a p r e d o m a n i a d A r e z z o a l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , c h e v e d e g l i e s p e r t i i m p e g n a t i a d i s c u t e r e e p r o p o r r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r l ' i n t e r o s i s t e m a s a l u t e d e l n o s t r o P a e s e . " S a p p i a m o c h e i l s i s t e m a p i ù c o m p l e s s o e s i s t e n t e a l m o n d o è q u e l l o d e l l a s a l u t e - s o t t o l i n e a M o r i c o n i - e i l F o r u m h a a v u t o i l m e r i t o d i o f f r i r e a i c i t t a d i n i , g r a z i e a l l e e c c e l l e n z e p r o f e s s i o n a l i c h e n e h a n n o s e m p r e c a r a t t e r i z z a t o l ' e v e n t o , l a p o s s i b i l i t à d i e s s e r e a g g i o r n a t i q u a s i i n t e m p o r e a l e s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l a s a n i t à e s u l l e o p p o r t u n i t à " o f f e r t e d a l l o " s v i l u p p o d e l l e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e " i n t e r m i n i d i " s e r v i z i d i p r e v e n z i o n e e d i p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i . N e l l a s c o r s a e d i z i o n e " , i l m i n i s t r o S c h i l l a c i " h a p r e s e n t a t o ' u n n u o v o m o d e l l o d i s a n i t à f i n a l i z z a t o a l l ' e q u i t à , a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l o s v i l u p p o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e ' - r i c o r d a M o r i c o n i - u n d o c u m e n t o a l l a b a s e d i u n a r i f o r m a n e c e s s a r i a p e r i l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o . L ' e d i z i o n e a t t u a l e d e l F o r u m h a v o l u t o p r o s e g u i r e s u l l a v i a i n d i c a t a p o n e n d o i n r i s a l t o p r o p r i o l a r i f o r m a " c h e è i n c o r s o . I n f i n e , q u e s t a e d i z i o n e o s p i t a u n a s e s s i o n e c h e p r e v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l C s s c h e " è l ' o r g a n o t e c n i c o c o n s u l t i v o d e l m i n i s t r o d e l l a s a l u t e e r a p p r e s e n t a l a m a s s i m a i s t i t u z i o n e s c i e n t i f i c a n e l s e t t o r e d e l l a s a n i t à - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - L a s u a p a r t e c i p a z i o n e a l F o r u m r a p p r e s e n t a l ' o c c a s i o n e d i u n m a g g i o r e c o i n v o l g i m e n t o e d i a p e r t u r a d e l C s s a l l a s o c i e t à e a l m o n d o s c i e n t i f i c o " . A l l ' e v e n t o , a n t i c i p a M o r i c o n i , " s a r a n n o p r e s e n t a t i , d a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e , d o t t o r e s s a D a n i e l a R o d o r i g o , g l i a s p e t t i s t o r i c i o r g a n i z z a t i v i e f u n z i o n a l i c h e s o n o i l f u l c r o l o g i s t i c o - t e c n i c o - a m m i n i s t r a t i v o n e c e s s a r i o p e r p e r m e t t e r e a l C o n s i g l i o d i s v o l g e r e l e p r o p r i e a t t i v i t à . I n o l t r e s a r a n n o i l l u s t r a t i d a l p r e s i d e n t e , p r o f e s s o r A l b e r t o S i r a c u s a n o , e a s e g u i r e d a i r i s p e t t i v i p r e s i d e n t i e / o v i c e p r e s i d e n t i d e l l e 5 s e z i o n i c h e c o m p o n g o n o i l C s s i t e m i s c i e n t i f i c i r i t e n u t i d i m a g g i o r e a t t u a l e i n t e r e s s e p e r l a s a n i t à p u b b l i c a c h e a t t e n g o n o a l l e f u n z i o n i p r o p o s i t i v e d e l C s s " . " L ' a t t i v i t à p r o p o s i t i v a c h e h o a v u t o m o d o d i c o o r d i n a r e p e r m o l t i a n n i - e v i d e n z i a M o r i c o n i - h a p r o d o t t o d o c u m e n t i c o n r i l e v a n t e i m p a t t o i n s a n i t à p u b b l i c a n e i s e t t o r i d e l l a p i a n i f i c a z i o n e e p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a d i s i s t e m a e d e c o n o m i c a , i n n o v a z i o n e e r i c e r c a , s v i l u p p o d i n u o v i m o d e l l i d i s e r v i z i o d e l S s n i n p a r t i c o l a r e n e i s e t t o r i d e l l ' o n c o l o g i a , d e l l e m a l a t t i e r a r e , d e l l a g e n o m i c a , d e i d i s p o s i t i v i m e d i c i e d e l f a r m a c o , d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a n c h e i n r e l a z i o n e a l P i a n o n a z i o n a l e d i r i p r e s a e r e s i l i e n z a ( P n r r ) . T a l e f u n z i o n e p r o p o s i t i v a h a r a p p r e s e n t a t o l a b a s e p e r n u m e r o s i p r o v v e d i m e n t i n o r m a t i v i t r a c u i l ' i n t r o d u z i o n e n e i L e a d e i t e s t p r e n a t a l i n o n i n v a s i v i ( N i p t ) o l ' u s o d e i t e s t d i a g n o s t i c i m o l e c o l a r i p e r i l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a " . " L a s e s s i o n e - c o n c l u d e - t e r m i n e r à c o n l a t a v o l a r o t o n d a d e i p r e s i d e n t i d e l l e F e d e r a z i o n i n a z i o n a l i d e g l i O r d i n i p r o f e s s i o n a l i , c o m p o n e n t i d i d i r i t t o d e l C o n s i g l i o , c h e r a p p r e s e n t a n o i l m o n d o d e l l e p r o f e s s i o n a l i t à s a n i t a r i e e i l c u i f o c u s v e r t e r à s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i a l l e q u a l i i l C s s h a d a t o u n f o r t e i m p u l s o d a l p u n t o d i v i s t a t e c n i c o s c i e n t i f i c o , a n c h e i n v i s t a d e l l a p r o s s i m a r i f o r m a d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e c h e r a p p r e s e n t a u n ' o p p o r t u n i t à p e r a g g i o r n a r e r u o l i e c o m p e t e n z e , o t t e n e r e m a g g i o r e r i c o n o s c i m e n t o e c r e a r e u n s i s t e m a p i ù m o d e r n o , i n t e g r a t o e v i c i n o a i b i s o g n i r e a l i d e i c i t t a d i n i " .