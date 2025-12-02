R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a q u e s t a m a t t i n a a R o m a , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a , l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e d i A l i s , c h e h a r i u n i t o i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e p r o t a g o n i s t i d e l l a l o g i s t i c a , d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e d e l l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a , m o d e r a t i d a B r u n o V e s p a , M o n i c a M a g g i o n i e M a s s i m o G i l e t t i . U n a p p u n t a m e n t o m o l t o p a r t e c i p a t o c h e h a f a t t o i l p u n t o s u l l e g r a n d i s f i d e d e l s e t t o r e , t r a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , i n f r a s t r u t t u r e , s i c u r e z z a e n u o v i e q u i l i b r i g e o p o l i t i c i . " C o m e h o r i c o r d a t o a n c h e n e l l a m i a r e l a z i o n e i n t r o d u t t i v a d e l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e , A l i s r a p p r e s e n t a o g g i 2 . 4 5 0 s o c i , 4 7 6 . 0 0 0 l a v o r a t o r i e 1 5 0 m i l i a r d i d i e u r o d i f a t t u r a t o : d i e t r o q u e s t i n u m e r i c i s o n o p e r s o n e , i m p r e s e e f a m i g l i e c h e m u o v o n o i l P a e s e e d è p e r n o i q u i n d i m o t i v o d i o r g o g l i o e d i o n o r e l a g r a n d e a t t e n z i o n e r i c e v u t a d a l G o v e r n o p e r q u e s t o n o s t r o e v e n t o . D e s i d e r o r i v o l g e r e u n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o a l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i p e r i l v i d e o m e s s a g g i o c h e h a v o l u t o i n v i a r e a n c h e q u e s t ’ a n n o a l l a n o s t r a A s s e m b l e a e c h e v a l o r i z z a a n c o r p i ù l ’ i m p e g n o d e l l ’ E s e c u t i v o e d e l m o n d o d e i t r a s p o r t i e d e l l a l o g i s t i c a , i n c o r a g g i a n d o t u t t i n o i a p r o s e g u i r e c o n d e t e r m i n a z i o n e n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e d e l P a e s e . R i n g r a z i o i n o l t r e s e n t i t a m e n t e i 4 M i n i s t r i , t r a i q u a l i i d u e V i c e p r e s i d e n t i d e l C o n s i g l i o , c h e h a n n o p a r t e c i p a t o o g g i a i n o s t r i l a v o r i : A n t o n i o T a j a n i , M i n i s t r o p e r g l i A f f a r i E s t e r i e l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , M a t t e o S a l v i n i , M i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , M i n i s t r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e , e G i u s e p p e V a l d i t a r a , M i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o . T r a g l i a u t o r e v o l i r e l a t o r i d i o g g i , r i n g r a z i a m o a n c h e E d o a r d o R i x i e A n t o n i o I a n n o n e , V i c e m i n i s t r o e S o t t o s e g r e t a r i o a l M i t , e l e A u t o r i t à i n t e r v e n u t e p e r i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i i n a p e r t u r a d e i l a v o r i : R o b e r t a A n g e l i l l i , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o , S a l v a t o r e D e i d d a , P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i e l ’ A m m i r a g l i o d i S q u a d r a G i u s e p p e B e r u t t i B e r g o t t o , C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l a M a r i n a M i l i t a r e " , s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i A l i s G u i d o G r i m a l d i c o m m e n t a n d o l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s 2 0 2 5 , d u r a n t e l a q u a l e s o n o s t a t i a n n u n c i a t i a n c h e i n u o v i i n g r e s s i n e l l ’ A s s o c i a z i o n e d i E n a v e T r e n i t a l i a , a l l a p r e s e n z a d e i r i s p e t t i v i A d P a s q u a l i n o M o n t i e G i a n p i e r o S t r i s c i u g l i o , c h e c o n f e r m a n o l a c e n t r a l i t à d e l m o d e l l o a s s o c i a t i v o d i A l i s n e l p a n o r a m a n a z i o n a l e . " P e r n o i d i A l i s è i m p o r t a n t e , o g g i p i ù c h e m a i , e s s e r e s e m p r e p r o p o s i t i v i e f a v o r i r e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o t r a c h i f a i m p r e s a e c h i g o v e r n a i l P a e s e . D o b b i a m o c o n t i n u a r e a r a c c o n t a r e i l l a v o r o d i m i g l i a i a d i a u t i s t i , m a c c h i n i s t i , m a r i t t i m i , o p e r a t o r i d i v o l o , t e c n i c i e d i r i g e n t i c h e o g n i g i o r n o t e n g o n o i n v i t a l e r o t t e d e l l a n o s t r a e c o n o m i a e v o g l i a m o c o n t i n u a r e a r a c c o n t a r e l a s t o r i a d i u n P a e s e c h e s a p r o g e t t a r e , i n n o v a r e , c o o p e r a r e e c h e v a n t a m e n t i e c c e l l e n t i e a z i e n d e s t r a o r d i n a r i e . S i a m o d a v v e r o o r g o g l i o s i p e r l a r i u s c i t a d e l l a n o s t r a A s s e m b l e a G e n e r a l e , g r a z i e a n c h e a t u t t i i S o c i p r e s e n t i , c h e s e g n a l a f i n e d i u n a n n o i n t e n s o e p o n e l e b a s i p e r u n 2 0 2 6 p i e n o d i s f i d e d a a f f r o n t a r e i n s i e m e ” .