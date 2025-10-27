M i l a n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a r i c e r c a ‘ D o n n e : n e g o z i a t e m e g l i o ’ è u n o s t u d i o c o n d o t t o d a l l ’ u n i v e r s i t à B i c o c c a s u u n c a m p i o n e d i 1 2 0 s t u d e n t e s s e , a d o l e s c e n t i e 2 1 0 u n i v e r s i t a r i . D a l l ’ i n d a g i n e e m e r g e c o m e l a n e t t a m a g g i o r a n z a d e l l e r a g a z z e p e n s a d i n o n e s s e r e a d e g u a t a m e n t e p r e p a r a t a a f a r e u n a n e g o z i a z i o n e e d i n o n e s s e r e b r a v a a n e g o z i a r e . Q u a s i i l 7 0 % t r a l e a d o l e s c e n t i r e p u t a c h e i r a g a z z i s o n o p i ù b r a v i a f a r s i a s c o l t a r e d u r a n t e l e t r a t t a t i v e . Q u e s t i r i s u l t a t i r i c h i a m a n o i n t e r v e n t i f o r m a t i v i a d h o c p e r m i g l i o r a r e u n a s o f t s k i l l f o n d a m e n t a l e p e r l a c o m p e t e n z a n e g o z i a l e ” . C o s ì E m a n u e l a R i n a l d i , p r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d i S o c i o l o g i a d e i p r o c e s s i c u l t u r a l i a l l ’ u n i v e r s i t à M i l a n o - B i c o c c a , i n t e r v e n e n d o o g g i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r i c e r c a c o n d o t t a d a R i n a l d i c o n l a s u a c o l l e g a V e r o n i c a C u c c h i a r i n i , p r o f e s s o r e s s a d i p s i c o l o g i a g e n e r a l e p r e s s o l a s t e s s a u n i v e r s i t à e F e d e r i c a F o r t u n a t o , m e m b r o d e l C o m i t a t o o r g a n i z z a t i v o d i O b i e t t i v o E f f e , i l p r o g e t t o p r o p o s t o d a l l ’ a t e n e o m i l a n e s e p e r d i f f o n d e r e l ’ e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a e p r o m u o v e r e l ’ e m p o w e r m e n t f e m m i n i l e . A l l ’ i n t e r n o d i O b i e t t i v o E f f e “ o g n i a n n o a g i u g n o , p r o p o n i a m o g r a t u i t a m e n t e l ’ E f f e S u m m e r C a m p , p r e s s o l ’ a t e n e o - f a s a p e r e l a p r o f e s s o r e s s a R i n a l d i - 4 0 o r e r i c o n o s c i u t e c o m e P c t o ( P e r c o r s i p e r l e c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i e p e r l ’ o r i e n t a m e n t o ) d o v e l e r a g a z z e i m p a r a n o d i f i n a n z a , d i i m p r e n d i t o r i a l i t à e a c q u i s i s c o n o a n c h e s o f t s k i l l s i m p o r t a n t i c o m e l e c o m p e t e n z e n e g o z i a l i . Q u e s t ' a n n o - a g g i u n g e - g r a z i e a l l ’ E f f e S u m m e r C a m p , c h e s i è s v o l t o a M i l a n o e a B a r i , a b b i a m o f a t t o d e g l i i n t e r v e n t i s p e c i f i c i p e r m i g l i o r a r e l e c o m p e t e n z e n e g o z i a l i e a b b i a m o o s s e r v a t o c h e a l t e r m i n e d e l l e 4 0 o r e , l e r a g a z z e n o n s o l o a v e v a n o m i g l i o r a t o l e l o r o c o n o s c e n z e , m a a n c h e l a p r o p r i a c o n f i d e n c e n e l l ' a f f r o n t a r e u n a n e g o z i a z i o n e ” , r i p o r t a R i n a l d i . “ O b i e t t i v o E f f e s i f o n d a o g n i a n n o s u t r e p i l a s t r i - a p p r o f o n d i s c e - i l S u m m e r C a m p , l a r i c e r c a e l a c o n f e r e n z a a n n u a l e , c h e q u e s t ' a n n o s i t i e n e i l 1 0 n o v e m b r e p r e s s o l ’ u n i v e r s i t à M i l a n o - B i c o c c a , d e d i c a t a a l t e m a ‘ D o n n e e v a l o r e . L a n e g o z i a z i o n e c o m e c h i a v e d e l c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e e d e c o n o m i c o ’ . L a p r o f e s s o r e s s a f a s a p e r e i n o l t r e c h e a n c h e q u e s t ' a n n o s a r à d i s p o n i b i l e g r a t u i t a m e n t e , s i a o n l i n e s i a i n f o r m a t o c a r t a c e o , i l v o l u m e ‘ D o n n e c o n t a n t i - S t o r i e d i i m p r e n d i t r i c i e t r a d e r c h e h a n n o f a t t o s c u o l a ’ . “ U n l i b r o d e d i c a t o a l l e r a g a z z e c h e v o g l i o n o m i g l i o r a r e l e l o r o c o m p e t e n z e f i n a n z i a r i e - s p i e g a - e a i d o c e n t i c h e c e r c a n o d e g l i e s e r c i z i d a p r o p o r r e i n c l a s s e a l l ' i n t e r n o d e l l e o r e d i e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a ” , c o n c l u d e .