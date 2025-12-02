V i c e n z a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l v e r o v a l o r e d i u n m a s t e r C U O A r i s i e d e i n n a n z i t u t t o n e l l ’ a l t a q u a l i t à d e l l ’ o f f e r t a f o r m a t i v a , e n e l l a c o s t a n t e a t t i v i t à d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e i n f o r m a z i o n e s u i t e m i c h e r i g u a r d a n o l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a m o d e r n a ” . L o a f f e r m a A l i c e P r e t t o , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e a l u n n i C U O A , a l G r a d u a t i o n d a y 2 0 2 5 , o r g a n i z z a t o a l T e a t r o c o m u n a l e d i V i c e n z a , d u r a n t e i l q u a l e 2 2 4 s t u d e n t i h a n n o r i c e v u t o i l d i p l o m a . A g l i a l u n n i d e l l a b u s i n e s s s c h o o l c o n l a p i ù a n t i c a t r a d i z i o n e i n I t a l i a v e n g o n o i n f a t t i f o r n i t e “ c o n o s c e n z e s o l i d e e c o n c r e t e , c a p a c i d i g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o n e l m o n d o d e l l a v o r o - s p i e g a P r e t t o - c i ò c h e r e n d e d a v v e r o u n i c o i l M a s t e r C U O A è l a p o s s i b i l i t à d i e n t r a r e a f a r p a r t e d i u n a c o m m u n i t y a f f i a t a t a , c o m p o s t a d a o l t r e 6 . 0 0 0 p e r s o n e t r a g i o v a n i l a u r e a t i , m a n a g e r , p r o f e s s i o n i s t i e i m p r e n d i t o r i , u n n e t w o r k e s t e s o c h e h a l ’ o b i e t t i v o d i o f f r i r e o c c a s i o n i d i c o n f r o n t o e f o r m a z i o n e c o n t i n u a ” . L ’ e s p e r i e n z a C U O A n o n s i e s a u r i s c e q u i n d i a l t e r m i n e d e l m a s t e r , m a “ p r o s e g u e n e l t e m p o g r a z i e a l l e r e l a z i o n i c o s t r u i t e , a g l i e v e n t i d e d i c a t i e a l l a c o n t i n u a a p e r t u r a a n u o v e o c c a s i o n i d i s v i l u p p o p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e ” c o n c l u d e . N e l l a s e r a t a d e l l a c e r i m o n i a d e i d i p l o m i s i è t e n u t a a n c h e l a t r e n t e s i m a e d i z i o n e d e l l a c o n s e g n a d e l M a s t e r h o n o r i s c a u s a o f b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n , l a s p e c i a l e o n o r i f i c e n z a d i C U O A c h e e s a l t a e v a l o r i z z a i l m e r i t o e l a c a r r i e r a d i p e r s o n a l i t à d i s p i c c o d e l p a n o r a m a i m p r e n d i t o r i a l e e m a n a g e r i a l e n a z i o n a l e . A d e s s e r n e i n s i g n i t o è s t a t o G i o v a n n i F e r r e r o , P r e s i d e n t e d e l G r u p p o F e r r e r o .