B a r i , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - J u l i o V e l a s c o , a l l e n a t o r e d e l l a s q u a d r a i t a l i a n a f e m m i n i l e d i p a l l a v o l o c a m p i o n e d e l m o n d o e c o n s i d e r a t o t r a i p i ù g r a n d i a l l e n a t o r i d e l l a s t o r i a d e l l a p a l l a v o l o m o n d i a l e , t e r r à u n d i s c o r s o i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o d i c h i u s u r a d e l c o r s o d i f o r m a z i o n e d e l l a L u m s c h o o l o f m a n a g e m e n t p e r d i r i g e n t i d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d a l t i t o l o ' C o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i p e r s v i l u p p a r e l a p a ' . A l l ’ i n c o n t r o , c h e s i t e r r à d o m a n i , g i o v e d ì 6 n o v e m b r e d a l l e o r e 9 . 3 0 , p r e s s o l a s a l a 2 d e l l a F i e r a d e l L e v a n t e d i B a r i , p r e n d e r a n n o p a r t e i l R e t t o r e d e l l a L u m A n t o n e l l o G a r z o n i , M i c h e l e E m i l i a n o , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e P u g l i a , C i r o G i u s e p p e I m p e r i o , d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o p e r s o n a l e e o r g a n i z z a z i o n e d e l l a R e g i o n e P u g l i a , B e n e d e t t o G i o v a n n i P a c i f i c o , d i r i g e n t e s e z i o n e o r g a n i z z a z i o n e e f o r m a z i o n e p e r s o n a l e d e l l a R e g i o n e P u g l i a , A n g e l o R o s a , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o i n o r g a n i z z a z i o n e a z i e n d a l e a l l a L u m e E l i o S a n n i c a n d r o , d i r e t t o r e g e n e r a l e A s s e t .