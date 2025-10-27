M i l a n o , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A l l e r e g a z z e c h e h a n n o p o c a f i d u c i a i n l o r o s t e s s e d i c o : l a v i t a è c o m p l i c a t a , d i f f i c i l e e i m p r e v e d i b i l e . B i s o g n a l a v o r a r e , s u d a r e , s t u d i a r e , a p p r o f o n d i r e e a v e r e a n c h e u n p o ’ d i c o r a g g i o e f i d u c i a v e r s o i l f u t u r o . I l 1 0 n o v e m b r e - c o n l a c o n f e r e n z a n a z i o n a l e d i O b i e t t i v o E f f e d e l l ’ u n i v e r s i t à B i c o c c a d i M i l a n o - a s s i s t e r e m o a l l a t e s t i m o n i a n z a d i t a n t e d o n n e c h e h a n n o f a t t o c a r r i e r a , a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l a p r o p r i a a z i e n d a . R a c c o n t e r e m o i l m i o p e r c o r s o , e q u e l l o d i d o n n e d a l l e s t o r i e s t r a o r d i n a r i e d a c u i s i p u ò p r e n d e r e e s e m p i o . S e c e l ' h a n n o f a t t a l o r o , c e l a p o s s o n o f a r e t u t t i . È n e c e s s a r i o c r e d e r c i f o r t e m e n t e , n o n m o l l a r e e r i c o r d a r s i c h e i l d u r o l a v o r o p a g a ” . L o h a d e t t o a l l ’ a d n k r o n o s G i u s y V e r s a c e , s e n a t r i c e d e l l a R e p u b b l i c a , m e m b r o d e l l a V I I C o m m i s s i o n e C u l t u r a , s p o r t , I s t r u z i o n e e r i c e r c a d e l S e n a t o e m e m b r o d e l l a B i c a m e r a l e I n f a n z i a e A d o l e s c e n z a , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r i c e r c a d e l l ’ u n i v e r s i t à B i c o c c a d i M i l a n o , ‘ D o n n e : n e g o z i a t e m e g l i o ’ , c o n d o t t a d a E m a n u e l a R i n a l d i , p r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d i S o c i o l o g i a d e i p r o c e s s i c u l t u r a l i d e l l ' a t e n e o c o n l a s u a c o l l e g a V e r o n i c a C u c c h i a r i n i , p r o f e s s o r e s s a d i p s i c o l o g i a g e n e r a l e p r e s s o l a s t e s s a u n i v e r s i t à e F e d e r i c a F o r t u n a t o , m e m b r o d e l C o m i t a t o o r g a n i z z a t i v o d i O b i e t t i v o E f f e , i l p r o g e t t o c h e p r o m u o v e l ’ e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a e l ’ e m p o w e r m e n t f e m m i n i l e . L ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o o g g i n e l l a s e d e d i R e g i o n e L o m b a r d i a d i v i a F a b r i z i o F i l z i , a M i l a n o , è s t a t o a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r l a n c i a r e u n a p p u n t a m e n t o i m p o r t a n t e : “ i l 1 0 n o v e m b r e s a r à u n a g i o r n a t a s p e c i a l e . C o n l a c o n s u e t a c o n f e r e n z a a n n u a l e , ‘ O b i e t t i v o E f f e ’ s i a p r e a l l a c i t t a d i n a n z a , a l m o n d o d e l l e d o n n e e d e l l e g i o v a n i a d o l e s c e n t i - f a s a p e r e l a s e n a t r i c e - P a r l e r e m o d i e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a e d i q u a n t o s i a i m p o r t a n t e a v e r e d e l l e c o m p e t e n z e e d e l l e c o n o s c e n z e e c o n o m i c o f i n a n z i a r i e p e r s c o n g i u r a r e l a d i p e n d e n z a e c o n o m i c a . M o l t e d o n n e , a l l e p o r t e d e l 2 0 2 6 , h a n n o u n c o n t o c o r r e n t e c o i n t e s t a t o c o n i l c o m p a g n o o i l m a r i t o - s o t t o l i n e a - O b i e t t i v o E f f e è s t a t o p e n s a t o p e r o f f r i r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e a l l e f u t u r e d o n n e d i d o m a n i g l i s t r u m e n t i a d e g u a t i p e r p o t e r l a v o r a r e s u l l a p r o p r i a a u t o n o m i a , i n d i p e n d e n z a e a n c h e s u l l e c o m p e t e n z e n e g o z i a l i ” , a p p r o f o n d i s c e . L a r i c e r c a c o n d o t t a d a l l ’ u n i v e r s i t à B i c o c c a e v i d e n z i a i n f a t t i c h e l a m a g g i o r p a r t e d e l l e a d o l e s c e n t i “ f a f a t i c a a n e g o z i a r e i l p r o p r i o r u o l o e i l p r o p r i o s t i p e n d i o r i s p e t t o a l l a p a r i m a s c h i l e ” , i l l u s t r a V e r s a c e c h e a g g i u n g e : “ M i o c c u p o a n c h e d i d i s a b i l i t à e d i s p o r t e s o t t o l i n e o c o m e s p e s s o a n c h e n e i r u o l i a p i c a l i d e l m o n d o d e l l o s p o r t n o n c i s i a n o p o s i z i o n i d i r i g e n z i a l i e m a n a g e r i a l i r i c o p e r t e d a d o n n e ” . L a s e n a t r i c e e a t l e t a p a r a l i m p i c a , c h e v e n t ' a n n i f a h a p e r s o l e g a m b e i n u n i n c i d e n t e s t r a d a l e , p o r t a a l l ' a t t e n z i o n e l ' i m p o r t a n z a d i “ s e n s i b i l i z z a r e l a c i t t a d i n a n z a s u q u a n t o l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à s i a n o s p e s s o d o p p i a m e n t e d i s c r i m i n a t e i n q u a n t o d o n n e e d i s a b i l i . L ’ h o v i s s u t o s u l l a m i a p e l l e - r a c c o n t a - T o r n a t a a l l a m i a n u o v a v i t a , d o p o l ' i n c i d e n t e , h o d o v u t o s g o m i t a r e p e r c h é s e m b r a v a c h e a v e s s i p e r s o , i n s i e m e a l l e g a m b e , a n c h e i n e u r o n i . H o d o v u t o d i m o s t r a r e d i e s s e r e a n c o r a i n g r a d o r i c o p r i r e r u o l i g e s t i o n a l i - s p i e g a - D o b b i a m o c o n t i n u a r e a p a r l a r e d i q u e s t i t e m i , n o n s o l o p e r s e n s i b i l i z z a r e l e i s t i t u z i o n i , m a p e r s e n s i b i l i z z a r e l a s o c i e t à . N o n t u t t o s i p u ò r i s o l v e r e c o n u n a l e g g e - r i f l e t t e - A b b i a m o i l d o v e r e d i s m u o v e r e l e c o s c i e n z e , d i t u t t e l e r e a l t à , p e r c o m p r e n d e r e c h e b i s o g n a p r i v i l e g i a r e i l m e r i t o e o f f r i r e a l l e g i o v a n i a d o l e s c e n t i g l i s t r u m e n t i a d e g u a t i p e r p o t e r c r e s c e r e . I n t a l s e n s o - c o n c l u d e - B e n v e n g a i l p r o g e t t o O b i e t t i v o E f f e d e l l ' u n i v e r s i t à B i c o c c a ” .