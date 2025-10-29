R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 4 i l s e t t o r e a v i c o l o i t a l i a n o h a r e g i s t r a t o s t a b i l i t à r i s p e t t o a i l i v e l l i d i a u t o a p p r o v v i g i o n a m e n t o r i s u l t a n d o c o m p l e s s i v a m e n t e a u t o s u f f i c i e n t e a l 1 0 5 , 6 % , n e l d e t t a g l i o è s t a t o p r o d o t t o i l 1 0 3 , 4 % d e l l e c a r n i d i p o l l o c o n s u m a t e n e l n o s t r o P a e s e e i l 1 1 8 % d e l l e c a r n i d i t a c c h i n o . " I l s e t t o r e a v i c o l o i t a l i a n o c o n f e r m a l a p r o p r i a s o l i d i t à n o n o s t a n t e l e i n c e r t e z z e e i t i m o r i l e g a t i a u n c o n t e s t o g e o p o l i t i c o e d i m e r c a t o i n c e r t o e s f i d a n t e , u n q u a d r o r e g o l a t o r i o e u r o p e o i n e v o l u z i o n e e l e p r e o c c u p a z i o n i c o n n e s s e a l l a d i f f u s i o n e d e l v i r u s d e l l ’ i n f l u e n z a a v i a r i a i n E u r o p a " . E ' q u a n t o a f f e r m a A n t o n i o F o r l i n i , p r e s i d e n t e d i U n a i t a l i a , i n o c c a s i o n e d e l l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l ' a s s o c i a z i o n e d e l s e t t o r e a v i c o l o i t a l i a n o , a R o m a . " V a n t i a m o u n m o d e l l o i n t e g r a t o d i f i l i e r a c h e u n i s c e e f f i c i e n z a , d i n a m i c i t à e u n a c a p a c i t à d i e v o l v e r s i e a m p l i a r e l ’ o f f e r t a , c o g l i e n d o l e n u o v e e s i g e n z e d e l m e r c a t o e d e i c o n s u m a t o r i . Q u e s t ’ a n n o c e l e b r i a m o i 2 0 a n n i d e l D i s c i p l i n a r e d i e t i c h e t t a t u r a d e l l e c a r n i a v i c o l e d i U n a i t a l i a , u n a s s e t s t r a t e g i c o d e l s e t t o r e c h e f o t o g r a f a c h i a r a m e n t e q u e s t a r e a l t à , a s s i c u r a n d o t r a c c i a b i l i t à e c o e r e n z a d e l l e i n f o r m a z i o n i v o l o n t a r i e r i p o r t a t e i n e t i c h e t t a l u n g o t u t t a l a f i l i e r a . I l 7 6 % d e l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e a d e r i s c e o g g i a l d i s c i p l i n a r e U n a i t a l i a - p r e c i s a F o r l i n i - e u n t e r z o d e l l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a c e r t i f i c a n e l 2 0 2 4 p a r a m e t r i d i b e n e s s e r e a n i m a l e i n a l l e v a m e n t o s u p e r i o r i a i l i m i t i d i l e g g e , t r a c u i u t i l i z z o d i a r r i c c h i m e n t i a m b i e n t a l i ( 6 1 % ) , l u c e n a t u r a l e ( 6 6 % ) , d e n s i t à r i d o t t e ( 3 3 % ) e g e n o t i p i a p i ù l e n t o a c c r e s c i m e n t o ( 8 , 5 % ) , t u t t i p a r a m e t r i c h e e s p r i m o n o u n a t e n d e n z a i n c o s t a n t e p r o g r e s s i v a c r e s c i t a d i a n n o i n a n n o " . " I l s e t t o r e g a r a n t i s c e u n ’ o f f e r t a d i v e r s i f i c a t a d i q u a l i t à c h e t i e n e c o n t o d e l l e s c e l t e r e a l i d e i c o n s u m a t o r i , n o n d i s m e t t e n d o m a i l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a m e n t o c o n t i n u o d i s t a n d a r d e p r o c e s s i l u n g o t u t t a l a f i l i e r a - c o n c l u d e F o r l i n i " . U n a i t a l i a è a l f i a n c o d e l l e i m p r e s e f o r n e n d o s u p p o r t o n e l l a a n a l i s i d e i f a b b i s o g n i e l a r e a l i z z a z i o n e d i i n i z i a t i v e c o n c r e t e d i f o r m a z i o n e , r i c e r c a e c o n d i v i s i o n e d i b u o n e p r a t i c h e . U n e s e m p i o t a n g i b i l e d i q u e s t a v i s i o n e è l a r i d u z i o n e d e l l ’ u t i l i z z o d e l f a r m a c o a n t i b i o t i c o i n a v i c o l t u r a c h e d a l 2 0 1 1 a l 2 0 2 4 è s t a t a p a r i a l - 9 5 % ( f o n t e : e l a b o r a z i o n e U n a i t a l i a s u d a t i C l a s s y F a r m ) . U n a i t a l i a , l ’ a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e l s e t t o r e a v i c o l o i t a l i a n o , c h i e d e u n a s t r a t e g i a c o n d i v i s a c o n l e i s t i t u z i o n i c h e a s s i c u r i c o n d i z i o n i e q u e d i c o n c o r r e n z a r i s p e t t o a i g r a n d i c o m p e t i t o r m o n d i a l i e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r s o s t e n e r n e t e n u t a e c o m p e t i t i v i t à . T r a l e p r i o r i t à i n d i c a t e , l a r e c i p r o c i t à n e g l i a c c o r d i c o m m e r c i a l i i n t e r n a z i o n a l i , i n p a r t i c o l a r e p e r g l i s c a m b i c o n i l B r a s i l e ( M e r c o s u r ) , l a T h a i l a n d i a e l ’ U c r a i n a , d a a s s i c u r a r e n o n s o l o i n t e r m i n i d i p r i n c i p i o m a c o n c o n t r o l l i p e r i o d i c i p r e s s o i P a e s i e s p o r t a t o r i e m e c c a n i s m i a u t o m a t i c i d i s a l v a g u a r d i a d e l m e r c a t o U e i n c a s o d i t u r b a t i v e . I n o l t r e , l ' i n d i c a z i o n e o b b l i g a t o r i a d e l l ’ o r i g i n e d e l l a c a r n e a n c h e n e i c a n a l i H o . R e . C a . e s u l l e p i a t t a f o r m e o n l i n e , p e r g a r a n t i r e t r a s p a r e n z a e p a r i t à d i t u t e l a a i c o n s u m a t o r i a n c h e n e l s e g m e n t o d i c o n s u m o “ f u o r i c a s a ” c h e r a p p r e s e n t a u n a p a r t e r i l e v a n t e e i n c r e s c i t a d e l m e r c a t o . E a n c o r a u n o s f o r z o c o m u n e n e l l a p r e v e n z i o n e e g e s t i o n e d e l l ’ i n f l u e n z a a v i a r i a a t t r a v e r s o l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e l l e r i s o r s e p e r r e n d e r e o p e r a t i v o i l p i a n o s t r a t e g i c o n a z i o n a l e d i g e s t i o n e d e l t e r r i t o r i o e g l i i n t e r v e n t i a s o s t e g n o d e l l a v a c c i n a z i o n e d e l l e s p e c i e a p i ù a l t o r i s c h i o , u n i t a m e n t e a l l a i n d i v i d u a z i o n e d i s t r u m e n t i r a p i d i p e r l ’ e r o g a z i o n e d e g l i i n d e n n i z z i p e r i d a n n i i n d i r e t t i l e g a t i a i p r o v v e d i m e n t i r e s t r i t t i v i d e l l e a u t o r i t à s a n i t a r i e . " R i b a d i r e m o l e n o s t r e r i c h i e s t e a l t a v o l o d i f i l i e r a a v i c o l o i s t i t u i t o d i r e c e n t e , i n a c c o g l i m e n t o d e l l e i s t a n z e d e l s e t t o r e , p r e s s o i l M i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a e d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e . L ’ a v i c o l t u r a i t a l i a n a – s o t t o l i n e a F o r l i n i – c o n t i n u e r à c o n i m p e g n o a f a r e l a s u a p a r t e , c o l l a b o r a n d o c o n t u t t i g l i s t a k e h o l d e r p e r c r e a r e l e m i g l i o r i c o n d i z i o n i c h e l a r e n d a n o s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v a e s o s t e n i b i l e " . " N o i a b b i a m o g i à c o n d i v i s o c o n i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , i n p a r t i c o l a r e c o n l a d i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l a S a l u t e a n i m a l e e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e F i l i p p i n i , u n p i a n o p r e v e n t i v o d i f e r m o d i a l l e v a m e n t i p i ù a r i s c h i o , p r o p r i o p e r f a r e i n m o d o c h e l a p r e v e n z i o n e p o s s a e v i t a r e u n a e s t e n s i o n e d e l f o c o l a i d i i n f l u e n z a a v i a r i a . I l p i a n o è p r o n t o , è i n f a s e d i a t t u a z i o n e - h a a g g i u n t o - m a b i s o g n a t r o v a r e l e r i s o r s e c h e i n d e n n i z z i n o g l i a l l e v a t o r i " . " Q u e l l o c h e c h i e d i a m o è d i s o s t e n e r e f i n a n z i a r i a m e n t e q u e s t o s f o r z o e p o i a n c h e q u e l l o d i p r o c e d e r e r a p i d a m e n t e a l l ' a u t o r i z z a z i o n e d e l l e v a c c i n a z i o n i e a n c h e d i s o s t e n e r e f i n a n z i a r i a m e n t e l o s f o r z o v a c c i n a l e , e n t r a m b i q u e s t i s f o r z i h a n n o l ' o b i e t t i v o p o i d i r i d u r r e l e r i s o r s e d i c u i c i s a r à b i s o g n o p e r u n e v e n t u a l e i n d e n n i z z o a i f e r m i e a g l i a b b a t t i m e n t i d e i f o c o l a i c h e s p e r i a m o d i e v i t a r e " h a p r e c i s a t o F o r l i n i . P e r i l p r e s i d e n t e d i U n a i t a l i a c o m u n q u e n o n s i p u ò p a r l a r e d i e m e r g e n z a . " N o , a l m o m e n t o d i r e i d i n o , - h a r i s p o s t o - p e r c h é s i a m o p i ù o m e n o a g l i s t e s s i n u m e r i d e l l o s c o r s o a n n o q u a n d o n o n c i f u u n a g r a n d e e s c a l a t i o n . È c h i a r o c h e q u e s t o è u n m o m e n t o c r i t i c o p e r c h é c ' è u n a g r a n d e a t t i v i t à m i g r a t o r i a , i l f a t t o c h e i l c l i m a c o n t i n u i a e s s e r e e s t r e m a m e n t e m i t e , f a s ì c h e i m i g r a t o r i i n q u e s t a f a s e s t a z i o n i n o i n I t a l i a u n p o ' p i ù a l u n g o r i s p e t t o a l p a s s a t o g e n e r a u n a d i f f u s i o n e d e l v i r u s e n e l l ' a m b i e n t e m o l t o e l e v a t a , q u i n d i q u e s t o c i f a s t a r e m o l t o i n a l l e r t a , m a e v i d e n t e m e n t e è u n a c r i t i c i t à c h e r i u s c i a m o a g o v e r n a r e " . Q u a n t o a u n a s t i m a d e i d a n n i p r o v o c a t i d a l l ' a v i a r i a , F o r l i n i h a d e t t o c h e " i d a n n i s o n o a n c o r a i n f a s e d i s t i m a p e r c h é i f o c o l a i s o n o s t a t i p o c h i , p e r f o r t u n a , p e r ò s o n o c o m i n c i a t i u n p o ' p r i m a d i q u a n t o n o i i m m a g i n a s s i m o " .