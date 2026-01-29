R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - G l i H a r d R o c k C a f e d i R o m a , F i r e n z e e V e n e z i a c e l e b r a n o l a 6 0 ª e d i z i o n e d e l l a f i n a l e N F L , t r a s f o r m a n d o l a n o t t e t r a d o m e n i c a 8 e l u n e d ì 9 f e b b r a i o i n u n a p p u n t a m e n t o s p e c i a l e d e d i c a t o a t i f o s i , a p p a s s i o n a t i e a m a n t i d e l l a c u l t u r a a m e r i c a n a . I n c o n c o m i t a n z a c o n i l m a t c h t r a i S e a t t l e S e a h a w k s e i N e w E n g l a n d P a t r i o t s c h e s i d i s p u t e r à a l L e v i ’ s S t a d i u m d i S a n t a C l a r a , i t r e l o c a l i i t a l i a n i p r o p o r r a n n o e s p e r i e n z e c u l i n a r i e , a t m o s f e r a t e m a t i c a e i n t r a t t e n i m e n t o d e d i c a t o p e r v i v e r e i n s i e m e u n o d e g l i e v e n t i s p o r t i v i p i ù s e g u i t i a l m o n d o . A R o m a d o v e l ’ H a r d R o c k C a f e f e s t e g g i a l a t r e n t e s i m a e d i z i o n e d e l l a s u a s e r a t a d e d i c a t a a l B i g G a m e , g l i o s p i t i p o t r a n n o s e g u i r e l a d i r e t t a i n t e g r a l e d e l l a p a r t i t a g u s t a n d o i g r a n d i c l a s s i c i d e l c o m f o r t f o o d a m e r i c a n o . I c a r a t t e r i s t i c i B e e r B u c k e t s d a 5 o 2 5 b o t t i g l i e a c c o m p a g n e r a n n o o g n i t o u c h d o w n , m e n t r e i g i o c a t o r i e l o s t a f f d e i M a r i n e s L a z i o e l e c h e e r l e a d e r s e c o a c h d e l l a S S L a z i o o s p i t i d e l l a s e r a t a , a r r i c c h i r a n n o l ’ a t m o s f e r a c o n f e r m a n d o i l C a f e c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a c o m m u n i t y s p o r t i v a r o m a n a . A F i r e n z e , l ’ H a r d R o c k C a f e c e l e b r e r à l a 6 0 ª e d i z i o n e d e l S u p e r B o w l c o n i l t r a d i z i o n a l e t a i l g a t e m e n ù e u n o s p e c i a l e P r e M a t c h E n t e r t a i n m e n t d e l F l o r e n c e D a n c e C e n t e r d i M a r g a N a t i v o , c h e p r o p o r r à t r e e s t r a t t i c o r e o g r a f i c i c o n t e m p o r a n e i e h i p h o p f i r m a t i d a i c o r e o g r a f i A n g e l o E g a r e s e e G i g i N i e d d u . U n m o m e n t o a r t i s t i c o c h e t r a s f o r m e r à l ’ a t t e s a d e l k i c k o f f i n u n ’ e s p e r i e n z a i m m e r s i v a e o r i g i n a l e . A V e n e z i a , l ’ H a r d R o c k C a f e a p o c h i p a s s i d a P i a z z a S a n M a r c o p r o p o r r à u n a s e r a t a d e d i c a t a a l B i g G a m e a c c o m p a g n a t a d a l l o s p e c i a l e t a i l g a t e m e n ù e u n p r e g a m e p a r t y c o n D J s e t d a l l e o r e 2 1 : 0 0 , c h e a c c o m p a g n e r à i l p u b b l i c o f i n o a l l ’ a v v i o d e l l a d i r e t t a d e l l a p a r t i t a a l l e 0 0 : 3 0 . L a f i n a l e N L F 2 0 2 6 s e g n a u n t r a g u a r d o s t o r i c o : l a s u a 6 0 ª e d i z i o n e , a t t e s i s s i m a n o n s o l o p e r l a s f i d a s p o r t i v a m a a n c h e p e r l ’ A p p l e M u s i c H a l f t i m e S h o w , c h e v e d r à p r o t a g o n i s t a l a s u p e r s t a r g l o b a l e B a d B u n n y . I n t u t t i e t r e i C a f e i t a l i a n i s a r à p o s s i b i l e c e l e b r a r e q u e s t o i m p o r t a n t e a n n i v e r s a r i o g u s t a n d o l e s p e c i a l i t à s i m b o l o d e l b r a n d i n u n c l i m a d i c o n v i v i a l i t à e f e s t a .