M i l a n o , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a r a p p r e s e n t a c i r c a i l 1 0 % d e l m e r c a t o d e i c o n s u m i f u o r i c a s a , c o n o l t r e 7 0 0 g r u p p i e 1 2 m i l a e 3 0 0 p u n t i v e n d i t a i n t u t t a l a p e n i s o l a . N e g l i u l t i m i a n n i i l c o m p a r t o h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a , g r a z i e a l l o s v i l u p p o d i m i n i c a t e n e c h e a f f i a n c a n o i g r a n d i p l a y e r n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . Q u e s t a d i n a m i c i t à t e s t i m o n i a u n a c a p a c i t à d i r i s p o n d e r e r a p i d a m e n t e a l l e e s i g e n z e d e i c o n s u m a t o r i g r a z i e a u n a d i s t r i b u z i o n e c a p i l l a r e e a u n s e r v i z i o p u n t u a l e ” . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y ( M i m i t ) , A d o l f o U r s o , i n t e r v e n e n d o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ A i g r i m D a y – F o r u m d e l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a . I l m i n i s t r o s i è s o f f e r m a t o s u l l a c a p a c i t à d e l s e t t o r e d i “ m e t t e r e a l c e n t r o i l b e n e s s e r e d e l l a p e r s o n a e d i f f o n d e r e l ' e c c e l l e n z a a t a v o l a , p r o m u o v e n d o g u s t i e t r a d i z i o n i d e l l a n o s t r a c u c i n a , c a n d i d a t a d a l g o v e r n o n e l 2 0 2 3 a p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e d e l l ' U n e s c o ” , r i c o r d a . U n p e r c o r s o c h e r i c h i e d e “ l o s f o r z o d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à p e r r i s p o n d e r e a l l e s f i d e a m b i e n t a l i e a l c o n t e m p o m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o , f i d e l i z z a r e i c l i e n t i e r a f f o r z a r e i l b r a n d ” , r i f l e t t e i l m i n i s t r o . L ' a t t e n z i o n e d e l s e t t o r e p e r l e r i s o r s e u m a n e è t e s t i m o n i a t a d a l l e “ p o l i t i c h e e l e i n i z i a t i v e p r o m o s s e d a l l e v o s t r e a z i e n d e p e r v a l o r i z z a r e l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i d i t u t t e l e e t à - e v i d e n z i a U r s o c h e p o i a p p r o f o n d i s c e - U n a d d e t t o s u q u a t t r o è o v e r 5 0 , s p e s s o r e i m p i e g a t o i n n u o v e o p p o r t u n i t à o i n c e r c a d i s e c o n d a v a l o r i z z a z i o n e , m e n t r e q u a s i i l 4 0 % d e l p e r s o n a l e è c o m p o s t o d a u n d e r 3 0 . I n q u e s t a c o r n i c e - a g g i u n g e - è s i g n i f i c a t i v o i l v o s t r o p r o g e t t o r i v o l t o a l l a f o r m a z i o n e d i g i o v a n i u n d e r 2 5 c o n a s s u n z i o n i i m m e d i a t e i n a p p r e n d i s t a t o a f i n e p e r c o r s o . L ' i n i z i a t i v a l o d e v o l e , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n a l c u n i v o s t r i a s s o c i a t i c o n l a F o n d a z i o n e I T S A c a d e m y , a s s i c u r a f i g u r e a l t a m e n t e q u a l i f i c a t e , c o n t r i b u e n d o a l m i g l i o r a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e c o m p l e s s i v e d e l s e t t o r e ” , s o t t o l i n e a . I l m i n i s t r o r i c o n o s c e c o m e q u e l l a d e l l a f o r m a z i o n e s i a “ u n a n e c e s s i t à s t r a t e g i c a c h e r i c h i e d e i n v e s t i m e n t i , f o r m a z i o n e c o n t i n u a e u n a v i s i o n e a l u n g o t e r m i n e s u c u i i l M i m i t è a l v o s t r o f i a n c o ” , a s s i c u r a . “ S i a m o i n t e r v e n u t i c o n u n a d i s c i p l i n a s u l c o n t r a s t o d e l l e r e c e n s i o n i f a l s e - r i c o r d a - U n a p r o b l e m a t i c a s i g n i f i c a t i v a e p r e g i u d i z i e v o l e p e r l e a z i e n d e , p e r i c o n s u m a t o r i e p e r l a c o m p e t i t i v i t à l e a l e d e l m e r c a t o . L a p a s s i o n e , l a p r o f e s s i o n a l i t à e l ' a t t e n z i o n e a l d e t t a g l i o c h e d i m o s t r a t e o g n i g i o r n o n o n s o l o a r r i c c h i s c o n o l a n o s t r a r e p u t a z i o n e , m a c o n t r i b u i s c o n o a r a f f o r z a r e l ' i m m a g i n e d e l P a e s e n e l m o n d o - i n c a l z a - S o n o c e r t o c h e s u q u e s t a s t r a d a - c o n c l u d e - i n s i e m e p o t r e m o a f f r o n t a r e l e s f i d e f u t u r e c o n r i n n o v a t o e n t u s i a s m o e m o t i v a t o o r g o g l i o , s e g n a l a n d o u l t e r i o r i s u c c e s s i ” .