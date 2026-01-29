M i l a n o , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I s e s s a n t ’ a n n i d e l m i n e s t r o n e F i n d u s “ n o n r a p p r e s e n t a n o s o l o u n s e m p l i c e a n n i v e r s a r i o , m a l a c e l e b r a z i o n e d i u n o d e i n o s t r i ‘ p r o d o t t i i c o n a ’ , n o n c h é u n o d e i p i l a s t r i d e l n o s t r o a s s o r t i m e n t o i n I t a l i a , d a s e m p r e ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i R e n a t o R o c a , c o u n t r y m a n a g e r I t a l i a d i F i n d u s , i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a , o r g a n i z z a t a d a l l ’ a z i e n d a a M i l a n o , p e r c e l e b r a r e i l i l 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l M i n e s t r o n e F i n d u s , n a t o n e l 1 9 6 6 n e l l o s t o r i c o s t a b i l i m e n t o d i C i s t e r n a d i L a t i n a . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l l a s u r v e y i n e d i t a c o n d o t t a d a A s t r a R i c e r c h e s u l l e g a m e d e g l i i t a l i a n i c o n i l m i n e s t r o n e . “ I l M i n e s t r o n e n a s c e n e g l i a n n i ‘ 6 0 , i n u n c o n t e s t o d i c a m b i a m e n t o n e l l a s o c i e t à i t a l i a n a , e d è u n o d e i p r i m i p r o d o t t i n a t i n e l l o s t a b i l i m e n t o d i C i s t e r n a d i L a t i n a , s u b i t o d o p o i P i s e l l i n i P r i m a v e r a , e t u t t o r a v i e n e p r o d o t t o l ì - s p i e g a R o c a - R a p p r e s e n t a p e r n o i u n o d e i p u n t i d i f o r z a d e l l a n o s t r a c a p a c i t à d i f a r e a g r i c o l t u r a , d e l r a p p o r t o c o n i l t e r r i t o r i o e c o n l a f i l i e r a a g r i c o l a . A l s u o i n t e r n o t r o v i a m o i n f a t t i u n m i x d i 1 5 v e r d u r e t u t t e p r o d o t t e i n I t a l i a d a a g r i c o l t u r a s o s t e n i b i l e . I l M i n e s t r o n e F i n d u s r a p p r e s e n t a q u i n d i l a s i n t e s i d i t u t t o c i ò c h e s a p p i a m o e s p r i m e r e d a l p u n t o d i v i s t a a g r i c o l o , d e l l a p r o d u z i o n e d e i v e g e t a l i e a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a s i m b o l i c o : l ' e v e n t o d i o g g i s i c h i a m a ‘ S c a l d a l ’ I t a l i a d a 6 0 a n n i ’ , p e r c h é i l m i n e s t r o n e o f f r e u n m o m e n t o d i r i p o s o , d i c a l o r e , d i c o n v i v i a l i t à e v o g l i a d i c a s a . T u t t i v a l o r i c h e c o n t i n u i a m o a t e n e r e i n q u e s t o p r o d o t t o , a n c h e d o p o 6 0 a n n i ” . F i n d u s è l e g a t a t a n t o a l l a t r a d i z i o n e q u a n t o a l l ’ i n n o v a z i o n e : “ I l n u o v o p r o d o t t o è u n M i n e s t r o n e T r a d i z i o n e c o n p a s t a , c h e v e d e u n a p a r t n e r s h i p c o n G a r o f a l o , u n m a r c h i o p r e m i u m n e l m o n d o d e l l a p a s t a , e n a s c e d a a p p r o f o n d i m e n t i f a t t i c o n c o n s u m a t o r i e s h o p p e r . S a p p i a m o , i n f a t t i , c h e i c o n s u m a t o r i a r r i c c h i s c o n o s p e s s o i l m i n e s t r o n e c o n a l t r i i n g r e d i e n t i t r o v a t i i n c a s a . U n a d e l l e m o d a l i t à t i p i c h e d i a r r i c c h i m e n t o d e l m i n e s t r o n e è a b b i n a r l o p r o p r i o a l l a p a s t a - s o t t o l i n e a - Q u i n d i a b b i a m o v o l u t o o f f r i r e u n p r o d o t t o d a l l ’ a l t o c o n t e n u t o d i s e r v i z i o e d i g u s t o , u n m i n e s t r o n e c o n p a s t a , o l i o d i o l i v a e p a r m i g i a n o R e g g i a n o a p p u n t o , p e r d a r e u n c o n t e n u t o d i s e r v i z i o , m a s o p r a t t u t t o d i g u s t o , a i n o s t r i c o n s u m a t o r i ” . “ I n o s t r i v e g e t a l i r a p p r e s e n t a n o p o c o p i ù d e l l a m e t à d e i n o s t r i v o l u m i v e n d u t i i n I t a l i a e i l 3 0 - 3 5 % d e l f a t t u r a t o c i r c a . I l m i n e s t r o n e , d a s o l o , è u n o d e i p r o d o t t i p i ù i m p o r t a n t i i n q u a n t o e n t r a i n 4 m i l i o n i d i f a m i g l i e i t a l i a n e e r a p p r e s e n t a i l 3 4 , 9 % d i q u o t a d i m e r c a t o d e i m i n e s t r o n i a v a l o r e i n I t a l i a . L ’ a n n o s c o r s o , a C i s t e r n a , s o n o s t a t e p r o d o t t e 1 6 m i l i o n i d i c o n f e z i o n i e 1 3 m i l a t o n n e l l a t e d i m i n e s t r o n e . P e r q u a n t o r i g u a r d a i v e g e t a l i , C i s t e r n a p r o d u c e e l a v o r a 2 0 m i l a t o n n e l l a t e d i v e g e t a l i a l l ' a n n o . P e n s o , q u i n d i , c h e q u e s t i s i a n o n u m e r i c h e r a p p r e s e n t a n o d a s o l i l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t o c o m p a r t o p e r n o i ” , c o n c l u d e .