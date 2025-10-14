M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n g i o r n a t e c o m e q u e l l a d i o g g i s i r i e s c o n o a c r e a r e d e l l e s i n e r g i e i m p o r t a n t i f r a i l m o n d o d e l r i c i c l o e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e e i l r e t a i l , i n u n a c h i u s u r a d e l c e r c h i o d e l l a s o s t e n i b i l i t à ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i A l e s s a n d r o P e r s i a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i R i p e t , a l l a X V e d i z i o n e d e l l o H u m a n & G r e e n R e t a i l F o r u m 2 0 2 5 , d a l t i t o l o ‘ L a d i e t a m e d i t e r r a n e a c o m e b u s s o l a d e l r e t a i l s o s t e n i b i l e ’ p r e s s o l a F o n d a z i o n e U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o ( U n i M i ) . “ R i p e t S . r . l è u n a s o c i e t à c h e p r o d u c e e c o c o m p a t t a t o r i i n t e l l i g e n t i p e r l a g e s t i o n e e l a r a c c o l t a d e g l i i m b a l l a g g i p r i m a r i , l a t t i n e e b o t t i g l i e , p r i n c i p a l m e n t e i n I t a l i a - s p i e g a P e r s i a - S i c u r a m e n t e l a n o s t r a t e c n o l o g i a v e d e u n a r i d u z i o n e v o l u m e t r i c a d r a s t i c a d e g l i i m b a l l a g g i r a c c o l t i , g e n e r a n d o u n r i s p a r m i o d i C O 2 i m m e n s o . L a t e c n o l o g i a a p p l i c a t a a i c o m p a t t a t o r i d e t e r m i n a u n a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , p r i m a a n c o r a d i q u e l l a e c o n o m i c a , p e r l a r a c c o l t a d e g l i i m b a l l a g g i s t e s s i . T r o v a r s i a q u e s t o f o r u m m e t t e i n s i e m e p i ù a t t o r i a n c h e a t t o r n o a l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à ” , c o n c l u d e .