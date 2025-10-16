Milano, 16 ott. - (Adnkronos) - "Al Governo chiediamo la decontribuzione degli aumenti contrattuali, se non integrale, almeno calmierata. La seconda richiesta riguarda il tema dellhousing che è molto attuale. Lo dice Riccardo Orlandi, presidente di Aigrim-Fipe, alledizione 2025 dellAigrim Day Forum della ristorazione in catena a Milano, lappuntamento annuale che fa il punto sullevoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro coinvolgendo i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni. Lobiettivo di Aigrim Day è riunire gli stakeholder, le aziende associate e anche la politica - prosegue Orlandi - Crediamo fortemente che una giornata di questo tipo possa dare spunti e riflessioni per un mercato che rappresenta una quota importante per lItalia visto che siamo oltre il 10%. Un importante progetto coinvolge la Tunisia: Il settore è in crescita, ma cè una crisi generalizzata nella ricerca del personale che riguarda tutto il mondo del lavoro spiega Orlandi - Per questo abbiamo deciso di provare a portare in Italia della forza lavoro immigrata e formata. È un progetto pilota, partiremo con numeri bassi, ma significativi, sperando che in futuro possano crescere. Abbiamo avuto la collaborazione importante di Fipe Commercio ed è arrivato il via libera della Tunisia. Lobiettivo è avere questi lavoratori immigrati formati per linizio della stagione estiva conclude Orlandi.