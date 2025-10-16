M i l a n o , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A l G o v e r n o c h i e d i a m o l a d e c o n t r i b u z i o n e d e g l i a u m e n t i c o n t r a t t u a l i , s e n o n i n t e g r a l e , a l m e n o c a l m i e r a t a . L a s e c o n d a r i c h i e s t a r i g u a r d a i l t e m a d e l l ’ h o u s i n g c h e è m o l t o a t t u a l e ” . L o d i c e R i c c a r d o O r l a n d i , p r e s i d e n t e d i A i g r i m - F i p e , a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ A i g r i m D a y – F o r u m d e l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a a M i l a n o , l ’ a p p u n t a m e n t o a n n u a l e c h e f a i l p u n t o s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o d e l l a r i s t o r a z i o n e o r g a n i z z a t a e s u l l e p r i n c i p a l i s f i d e d e l f u t u r o c o i n v o l g e n d o i p r i n c i p a l i p l a y e r d e l m e r c a t o , l e a z i e n d e d e l l a f i l i e r a , i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o a s s o c i a t i v o e l e i s t i t u z i o n i . “ L ’ o b i e t t i v o d i A i g r i m D a y è r i u n i r e g l i s t a k e h o l d e r , l e a z i e n d e a s s o c i a t e e a n c h e l a p o l i t i c a - p r o s e g u e O r l a n d i - C r e d i a m o f o r t e m e n t e c h e u n a g i o r n a t a d i q u e s t o t i p o p o s s a d a r e s p u n t i e r i f l e s s i o n i p e r u n m e r c a t o c h e r a p p r e s e n t a u n a q u o t a i m p o r t a n t e p e r l ’ I t a l i a v i s t o c h e s i a m o o l t r e i l 1 0 % ” . U n i m p o r t a n t e p r o g e t t o c o i n v o l g e l a T u n i s i a : “ I l s e t t o r e è i n c r e s c i t a , m a c ’ è u n a c r i s i g e n e r a l i z z a t a n e l l a r i c e r c a d e l p e r s o n a l e c h e r i g u a r d a t u t t o i l m o n d o d e l l a v o r o – s p i e g a O r l a n d i - P e r q u e s t o a b b i a m o d e c i s o d i p r o v a r e a p o r t a r e i n I t a l i a d e l l a f o r z a l a v o r o i m m i g r a t a e f o r m a t a . È u n p r o g e t t o p i l o t a , p a r t i r e m o c o n n u m e r i b a s s i , m a s i g n i f i c a t i v i , s p e r a n d o c h e i n f u t u r o p o s s a n o c r e s c e r e . A b b i a m o a v u t o l a c o l l a b o r a z i o n e i m p o r t a n t e d i F i p e C o m m e r c i o e d è a r r i v a t o i l v i a l i b e r a d e l l a T u n i s i a . L ’ o b i e t t i v o è a v e r e q u e s t i l a v o r a t o r i i m m i g r a t i f o r m a t i p e r l ’ i n i z i o d e l l a s t a g i o n e e s t i v a ” c o n c l u d e O r l a n d i .