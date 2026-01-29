M i l a n o , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L ' i n i z i a t i v a a c u i d i a m o v i t a c o n F i n d u s ” c h e p r e v e d e l a d o n a z i o n e d i 2 5 p o r z i o n i d i m i n e s t r o n e p e r c i a s c u n a d i q u e l l e r i t i r a t e d a i p a s s a n t i i n P i a z z a G a e A u l e n t i a M i l a n o “ p e r n o i è m o l t o p r e z i o s a p e r c h é s i i n s e r i s c e n e l s o l c o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c h e a b b i a m o a t t i v a t o d a q u a l c h e a n n o . B a n c o A l i m e n t a r e , i n f a t t i , è b e n e f i c i a r i o d e l l e e c c e d e n z e d i p r o d u z i o n e s u r g e l a t e d i F i n d u s , c h e a r r i v a n o s u l l e t a v o l e d i p e r s o n e e f a m i g l i e i n d i f f i c o l t à d a n d o l o r o i l c o n f o r t o d i u n p a s t o c a l d o o d i u n p a c c o a l i m e n t a r e , a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e t a n t e o r g a n i z z a z i o n i c h e s i o c c u p a n o d i q u e s t o s u l t e r r i t o r i o e c o l l a b o r a n o c o n n o i i n r e t e ” . L o h a d e t t o G i u l i a n a M a l a g u t i , r e s p o n s a b i l e c o m u n i c a z i o n e F o n d a z i o n e B a n c o A l i m e n t a r e E t s , a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a , o r g a n i z z a t a d a F i n d u s a M i l a n o , p e r c e l e b r a r e i l 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l M i n e s t r o n e F i n d u s . “ L ' i n i z i a t i v a è m o l t o i m p o r t a n t e a n c h e p e r i l p r o d o t t o c h e v e r r à m e s s o a d i s p o s i z i o n e - s p i e g a M a l a g u t i - p e r c h è c h i h a p o c a d i s p o n i b i l i t à e c o n o m i c a r i n u n c i a a d a l c u n i a l i m e n t i e , t r a q u e s t i , c i s o n o a n c h e l e v e r d u r e . P e r t a n t o , p o t e r o f f r i r e i l m i n e s t r o n e , o l t r e a d a r e u n c o n f o r t o c a l d o p e r c h i l o r i c e v e r à , è i m p o r t a n t e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a n u t r i z i o n a l e ” . “ B a n c o A l i m e n t a r e è u n ' o r g a n i z z a z i o n e c h e n a s c e n e l 1 9 8 9 i n I t a l i a p r o p r i o d a l l ' i n t u i z i o n e d i u n i m p r e n d i t o r e c h e o p e r a v a n e l l ' a l i m e n t a r e . Q u i n d i , l a v o r a r e c o n l e a z i e n d e d e l m o n d o p r o f i t è n e l n o s t r o D n a . P e r n o i è f o n d a m e n t a l e r i c e v e r e s o s t e g n o p e r c h é v i v i a m o d i e s s o p e r p o t e r o p e r a r e s u l t e r r i t o r i o : d o n a z i o n i d i a l i m e n t i e d i f o n d i . L a s i n e r g i a c h e n a s c e c o n F i n d u s i n o c c a s i o n e d i q u e s t o e v e n t o s p e c i a l e , a l l a s u a p r i m a e d i z i o n e , s p e r i a m o c h e t r o v i s t r a d a l u n g a e F i n d u s c h e s i c o n f e r m i i l n o s t r o p r e z i o s o c o m p a g n o d i B a n c o ” , c o n c l u d e .