M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - 1 4 o t t o b r e 2 0 2 5 “ D i a m o u n c o n t r i b u t o f o n d a m e n t a l e a l t e m a d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a , p e r c h é g r a n p a r t e d e i n o s t r i p r o d o t t i a m a r c h i o s o n o p r o d o t t i i n I t a l i a d a i m p r e s e m e d i o - p i c c o l e v a l o r i z z a n d o c o s ì a n c h e i l M a d e i n I t a l y . P i ù d e l 3 5 % d e l l e n o s t r e v e n d i t e s o n o a m a r c h i o C o n a d ” . S o n o l e p a r o l e d i M a u r o L u s e t t i , p r e s i d e n t e C o n a d , i n t e r v e n e n d o a l l a X V e d i z i o n e d e l l o H u m a n & G r e e n R e t a i l F o r u m a M i l a n o . L u s e t t i s i s o f f e r m a p o i s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à e a t t e n z i o n e a l l a s a l u t e i n t r i n s e c h e a C o n a d , “ s i a m o u n a c o o p e r a t i v a , è n e l n o s t r o D n a - d i c e - M e t t i a m o a l c e n t r o i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e d e i c o n s u m a t o r i - a g g i u n g e - a t t r a v e r s o l a s e l e z i o n e d e g l i a s s o r t i m e n t i e i m p e g n a n d o c i s u i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à , s i a d a l p u n t o d i v i s t a o r g a n o l e t t i c o e n u t r i z i o n a l e c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e l p a c k a g i n g ” , l e s u e p a r o l e .