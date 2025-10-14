M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e m o n d o a g r i c o l o s i a m o c o n v i n t i c h e i l c o n c e t t o d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a r i s p e c c h i c o m p l e t a m e n t e i l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à c h e d e v e e s s e r e v i s t o c o m e u n ’ o p p o r t u n i t à , n o n c o m e e l e m e n t o p e n a l i z z a n t e . S e c o n d o n o i , l a s o s t e n i b i l i t à a r r i c c h i s c e i l p r o c e s s o p r o d u t t i v o e c o n s e n t e d i v a l o r i z z a r e i l p r o d o t t o f i n a l e ” . P e r f a r p a s s a r e q u e s t o m e s s a g g i o “ a b b i a m o b i s o g n o d i l a v o r a r e s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l c o n s u m a t o r e r i g u a r d o t u t t o c i ò c h e s i p u ò f a r e d a l p u n t o d i v i s t a a g r i c o l o , i n m o d o d a d a r e u n q u a d r o c o m p l e t o d i i n f o r m a z i o n i s u l l e q u a l i p o t r à c o m p i e r e l e s u e s c e l t e f i n a l i ” . L o h a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s N i c o l a G h e r a r d i , c o m p o n e n t e d i g i u n t a d i C o n f a g r i c o l t u r a , n e l l ’ a m b i t o d e l X V e d i z i o n e d e l l o H u m a n & G r e e n R e t a i l F o r u m . P e r G h e r a r d i , l a v o r a r e s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l c o n s u m a t o r e “ v a l o r i z z a a l m e g l i o l e n o s t r e p r o d u z i o n i ” , a g r i c o l e . I l c o n s u m a t o r e n o n è a c o n o s c e n z a , a d e s e m p i o , c h e “ n e l c o r s o d e g l i u l t i m i v e n t i a n n i a b b i a m o p r o g r e s s i v a m e n t e r i d o t t o d i o l t r e i l 2 6 % i l c o n s u m o e l ' u t i l i z z o d e g l i a g r o f a r m a c i - f a s a p e r e - S i a m o p a s s a t i d a o l t r e 1 5 6 m i l a t o n n e l l a t e a p o c o p i ù d i 1 1 5 m i l a . L ' a l t r o e l e m e n t o c h e t r o p p o p o c o v i e n e d i f f u s o - a g g i u n g e - è l a q u a l i t à d e i n o s t r i p r o d o t t i . H a n n o t r a c c e d i r e s i d u i p e r u n a p e r c e n t u a l e a c a v a l l o d e l l ' 1 % , m o l t o m e n o r i s p e t t o a q u e l l a c h e è l a m e d i a e u r o p e a c h e è s o p r a a l 3 % . A b b i a m o i n o l t r e m i g l i o r a t o l e t e c n i c h e d i l a v o r a z i o n e - c o n t i n u a - a b b i a m o a p p l i c a t o l a p r e c i s i o n f a r m i n g . I n t e r v e n t i c h e c i h a n n o c o n s e n t i t o d i p a s s a r e d a g l i o t t o c h i l i d i p r i n c i p i o a t t i v o p e r e t t a r o a i p o c o p i ù d i s e i a t t u a l i . L ' o b i e t t i v o - c o n c l u d e - è q u e l l o d i l a v o r a r e i n q u e s t a d i r e z i o n e , c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e s e r v e c o n o s c e n z a e c o m p e t e n z a , d a p a r t e d e g l i a g r o n o m i , n e l v a l o r i z z a r e a l m a s s i m o i d a t i c h e o g g i l a s e n s o r i s t i c a e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c i p r o p o n g o n o ” .