R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " A b b i a m o c o n d o t t o u n ’ a m p i a i n d a g i n e s u l l e g a m e d e g l i i t a l i a n i c o n i l m i n e s t r o n e , s c o p r e n d o c h e i l 9 0 % d e g l i i t a l i a n i l o c o n s u m a a v o l t e e i l 5 4 % s p e s s o . I l m i n e s t r o n e s u r g e l a t o v i n c e s u q u e l l o f r e s c o , i n p a r t i c o l a r e i n i n v e r n o . G l i i t a l i a n i r i c o n o s c o n o a l s u r g e l a t o d e i v a n t a g g i m o l t o r i l e v a n t i , a p a r t i r e d a l l a c o m o d i t à , i n q u a n t o è u n p r o d o t t o s e m p r e d i s p o n i b i l e , c h e p r e p a r a i n p o c o t e m p o . A p r e v a l e r e p e r ò è a n c h e i l c o n c e t t o d i a n t i s p r e c o : d e l m i n e s t r o n e s u r g e l a t o n o n s i b u t t a v i a n i e n t e ” . L o a f f e r m a C o s i m o F i n z i , d i r e t t o r e d i A s t r a R i c e r c h e , n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a , o r g a n i z z a t a d a F i n d u s a M i l a n o , p e r c e l e b r a r e i l 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l M i n e s t r o n e F i n d u s , n a t o n e l 1 9 6 6 n e l l o s t o r i c o s t a b i l i m e n t o d i C i s t e r n a d i L a t i n a . “ F i n d u s è u n a m a r c a a c u i v i e n e r i c o n o s c i u t a a f f i d a b i l i t à e s e r i e t à , 6 0 a n n i d i s t o r i a a s s o c i a t a a i v a l o r i f o n d a m e n t a l i d e l m i n e s t r o n e - s p i e g a F i n z i - c a l o r e , c a s a , f a m i g l i a e u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e , i l b e n e s s e r e ” . “ G l i i t a l i a n i v o g l i o n o a u m e n t a r e i l c o n s u m o d i v e r d u r e d a q u i a i p r o s s i m i a n n i , e i l m i n e s t r o n e è u n a d e l l e s t r a d e m i g l i o r i p e r f a r l o , e s o n o a n c h e m o l t o e s i g e n t i : c e r c a n o u n m i n e s t r o n e c h e a b b i a u n b u o n s a p o r e e u n b u o n m i x d i v e r d u r e d i f f e r e n t i , p o s s i b i l m e n t e i t a l i a n e - c o n c l u d e - I n o l t r e , p i ù d e l l a m e t à d e g l i i t a l i a n i t e n d e a f a r e i l m i n e s t r o n e a g g i u n g e n d o q u a l c o s a , c o m e l ’ o l i o e x t r a v e r g i n e d i o l i v a o u n p o ’ d i f o r m a g g i o , m a n o n m a n c a n o a n c h e c o l o r o c h e a g g i u n g o n o c r o s t i n i , s p e z i e o a l t r e p a r t i c o l a r i t à p e r i n s a p o r i r e a n c o r a d i p i ù i l p r o d o t t o , t i p i c a m e n t e q u e l l o s u r g e l a t o ” .