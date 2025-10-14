M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ È i m p o r t a n t e c h e s u p r i n c i p i c o m e q u e l l o d e l l a q u a l i t à ” d e l c i b o “ e l ' a t t e n z i o n e a l l ' a l i m e n t a z i o n e c i s i a c o n v e r g e n z a t r a t a n t i a t t o r i d e l m e r c a t o d e l f o o d . Q u e s t o c r e d o s i a i l g r a n d e v a l o r e d i q u e s t a i n i z i a t i v a c h e c o n v e r g e s u u n t e m a e s s e n z i a l e ” h a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s A n d r e a C o l o m b o , C e o d i C o r t i l i a , p a r t e c i p a n d o a l l a X V e d i z i o n e d e l l o H u m a n & G r e e n R e t a i l F o r u m 2 0 2 5 , ‘ L a d i e t a m e d i t e r r a n e a c o m e b u s s o l a d e l r e t a i l s o s t e n i b i l e ’ , p r e s s o l a F o n d a z i o n e U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o ( U n i M i ) . C o l o m b o r a c c o n t a p o i d e l l ' e s p e r i e n z a c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a l l a c r e a z i o n e d i d i e t e b i l a n c i a t e : “ P e r n o i d i C o r t i l i a , m o l t o a t t e n t i a l l a q u a l i t à d e l c i b o c h e v e n d i a m o , è i m p o r t a n t e p o t e r u t i l i z z a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r p r o p o r r e a i n o s t r i c l i e n t i u n a d i e t a c h e s i a i l p i ù s a n a p o s s i b i l e e i l p i ù c o e r e n t e p o s s i b i l e c o n q u e l l i c h e s o n o i n o s t r i p r i n c i p i d i f i l i e r a c o r t a , d i t r a s p a r e n z a , d i q u a l i t à , d i f r e s c h e z z a ” , c o n c l u d e .