M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o q u i p e r p a r l a r e d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a c o m e b u s s o l a d i s o s t e n i b i l i t à . S o v r a p p o n e g l i a s p e t t i g r e e n c h e c e r c h i a m o i n u n ' a l i m e n t a z i o n e e q u i l i b r a t a , a q u e l l i d e l l a s a l u t e , d e l b e n e s s e r e e d e l l a l o n g e v i t à ” . C o s ì D o m e n i c o C a n z o n i e r o , t r a i f o n d a t o r i d e l l o H u m a n & G r e e n R e t a i l F o r u m , “ u n ’ a v v e n t u r a c o m p l e s s a n a t a 1 5 a n n i f a p e r c e r c a r e d i s p i n g e r e v e r s o p a r a m e t r i d i s o s t e n i b i l i t à l a d i s t r i b u z i o n e o r g a n i z z a t a e i l l a r g o c o n s u m o i t a l i a n o ” , d i c e C a n z o n i e r o a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 . “ L a d i e t a m e d i t e r r a n e a è u n a b u s s o l a s e m p l i c e e f a t t i b i l e c h e v o r r e m m o t r a s f o r m a r e i n a l g o r i t m o ” , d i c e . A l F o r u m è s t a t o i n f a t t i p r e s e n t a t o l o H u m a n & G r e e n R e t a i l E x p e r i e n c e , i l p r i m o a l g o r i t m o c h e t r a d u c e i p r i n c i p i d e l l a D i e t a M e d i t e r r a n e a U N E S C O i n d e c i s i o n i c o m m e r c i a l i q u o t i d i a n e , “ e c h e s p e r i a m o - c o n c l u d e C a n z o n i e r o - t r o v i l ' i n t e r e s s e e l ' a c c o g l i e n z a d i t u t t a l a b u s i n e s s c o m m u n i t y d e l l a r g o c o n s u m o ” .