M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a b b i a m o p r e s e n t a t o u n a l t r o p r o g e t t o v o l u t o e p r o m o s s o d a l l ' a s s e s s o r e G u i d e s i , c h e s t a f a c e n d o u n l a v o r o v e r a m e n t e e c c e l l e n t e , n e l q u a l e c e r c h i a m o d i a g e v o l a r e u l t e r i o r m e n t e l ' a t t r a t t i v i t à d i c a p i t a l i d i i n v e s t i m e n t i s u l n o s t r o t e r r i t o r i o , p a r t e n d o d a l p r e s u p p o s t o c h e l a L o m b a r d i a è l a R e g i o n e c h e g i à i n a s s o l u t o a t t r a e d i p i ù a l i v e l l o n a z i o n a l e " . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i A t t i l i o F o n t a n a , p r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e , a P a l a z z o L o m b a r d i a , d e l l a s t r a t e g i a l o m b a r d a p e r a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i e s t e r i c o n u n p i a n o r i n n o v a t o . " B i s o g n a f a v o r i r e g l i i n v e s t i m e n t i , b i s o g n a m e t t e r e g l i i n v e s t i t o r i s t r a n i e r i n e l l e c o n d i z i o n i d i n o n e s s e r e t r o p p o o p p r e s s i d a l l a b u r o c r a z i a c h e R o m a , p u r t r o p p o , c i i m p o n e ; c e r c h e r e m o d i a g e v o l a r l i e a i u t a r l i n e l s u p e r a r e l e p r a t i c h e - s p i e g a - . I o c r e d o c h e q u e s t o m o d e l l o f u n z i o n i , q u i n d i , s e i n v e c e d i f a r e t a n t e v a l u t a z i o n i c o m p l e s s e d i c a r a t t e r e p o l i t i c o , s i e s t e n d e s s e i l m o d e l l o L o m b a r d i a a u n a p a r t e , a l m e n o , d e l P a e s e , c r e d o c h e p o t r e b b e p o r t a r e d e g l i o t t i m i r i s u l t a t i " . L a L o m b a r d i a è g i à p r i m a i n I t a l i a p e r a t t r a z i o n e d i i n v e s t i m e n t i t r a l e m i g l i o r i i n E u r o p a e s e c o n d o i l g o v e r n a t o r e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , q u e s t o t r e n d s i c o n s o l i d a a t t r a v e r s o : " U l t e r i o r i i n i z i a t i v e c o m e q u e s t e e c o n l a p o s s i b i l i t à d i a g e v o l a r e u l t e r i o r m e n t e c h i v u o l e v e n i r e , m e t t e r e a l o r o d i s p o s i z i o n e g l i s t r u m e n t i p i ù a g i l i , c e r c a r e d i a i u t a r l i a s u p e r a r e q u e l l a d r a m m a t i c a b u r o c r a z i a c h e p u r t r o p p o c i i m p o s t a d a l c e n t r a l i s m o r o m a n o e c e r c a r e d i f a r e t u t t o q u a n t o è n e c e s s a r i o p e r f a r c a p i r e c h e q u i i n L o m b a r d i a l e i d e e s i t r a s f o r m a n o s e m p r e i n c o n c r e t e z z a e i n r e a l i z z a z i o n i " , c o n c l u d e .