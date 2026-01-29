R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a f o r m a z i o n e m a n a g e r i a l e c o m e v e r a e p r o p r i a i n f r a s t r u t t u r a s t r a t e g i c a , d e t e r m i n a n t e p e r l a r e s i l i e n z a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o e l ' e f f i c a c i a d e l l e p o l i t i c h e a t t i v e d e l l a v o r o . E ' i l m e s s a g g i o c a r d i n e e m e r s o d a ' F u t u r o p r e s e n t e ' , l ’ e v e n t o d i F o n d i r i g e n t i s v o l t o s i o g g i a l l ’ A u d i t o r i u m T o g n i d i F e d e r m a n a g e r , d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e i r i s u l t a t i d e l l e i n i z i a t i v e p r o g e t t u a l i d i s t u d i o e m o d e l l i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e p r o m o s s e d a l F o n d o . U n a p p u n t a m e n t o c h e , c o m e s o t t o l i n e a t o d a l p r e s i d e n t e M a r c o B o d i n i , r a p p r e s e n t a l a s i n t e s i d i u n p e r c o r s o s t r u t t u r a t o d i r i c e r c a e c o - p r o g e t t a z i o n e v o l t o a t r a s f o r m a r e l ' a n a l i s i d e i f a b b i s o g n i d e i d i r i g e n t i i n d u s t r i a l i i n p e r c o r s i d i a l t a f o r m a z i o n e p e r i m p r e s e e m a n a g e m e n t . I n u m e r i c e r t i f i c a n o i l r u o l o d i g u i d a d e l F o n d o : 1 4 . 2 0 0 i m p r e s e a d e r e n t i , o l t r e 8 4 . 3 0 0 m a n a g e r i n t e r e s s a t i , c o n u n t r e n d d i c r e s c i t a c o s t a n t e n e l t e m p o . L ’ e s e r c i z i o 2 0 2 5 s i è c h i u s o c o n u n a r a c c o l t a r e c o r d d i 4 0 m i l i o n i d i e u r o , c h e h a p e r m e s s o d i f i n a n z i a r e o l t r e 2 . 8 0 0 p i a n i f o r m a t i v i p e r u n t o t a l e d i 4 1 2 . 0 0 0 o r e d i f o r m a z i o n e a b e n e f i c i o d i c i r c a 2 2 . 0 0 0 d i r i g e n t i . I d a t i r i f l e t t o n o u n t r e n d d i c r e s c i t a d e l l a d o m a n d a c h e d a l 2 0 2 1 h a s e g n a t o u n + 4 0 % , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i u n m i x b i l a n c i a t o t r a c o m p e t e n z e t e c n i c h e e s o f t s k i l l s . I n u n m e r c a t o d e l l a v o r o i n c o s t a n t e m u t a z i o n e , l a c a p a c i t à d i g u i d a r e i p r o c e s s i d i c a m b i a m e n t o s i r i v e l a i n f a t t i d e c i s i v a q u a n t o l a p a d r o n a n z a d e l l e t e c n o l o g i e a b i l i t a n t i . E i n q u e s t o s e n s o , s a p e r a n t i c i p a r e l e t e n d e n z e r e l a t i v e a l l e c o m p e t e n z e d i v i e n e d e c i s i v o . L e i n i z i a t i v e s t r a t e g i c h e , p r o m o s s e d a i s o c i C o n f i n d u s t r i a e F e d e r m a n a g e r , s o n o s t a t e r e a l i z z a t e i n s i n e r g i a c o n u n i v e r s i t à e d e n t i d i r i c e r c a p r o p r i o p e r t r a d u r r e i t r e n d e m e r g e n t i i n m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i r e p l i c a b i l i . I p r o g e t t i , s v i l u p p a t i s e c o n d o i l f r a m e w o r k E s g , h a n n o c o p e r t o a m b i t i f o n d a m e n t a l i : d a l l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l l a s o s t e n i b i l i t à , d a l w e l f a r e a z i e n d a l e a l l a r e s i l i e n z a d e l l e f i l i e r e . I l p a t r i m o n i o d i s t r u m e n t i g e n e r a t o - m o d e l l i m o d u l a r i , p i a t t a f o r m e d i g i t a l i e t o o l d i a u t o v a l u t a z i o n e - p u n t a a d e f i n i r e i l p r o f i l o d i c o m p e t e n z e d i u n n u o v o m o d o d i e s s e r e m a n a g e r : u n a f i g u r a s t r a t e g i c a c a p a c e d i s i n t e t i z z a r e l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c o n l a v a l o r i z z a z i o n e d e l c a p i t a l e u m a n o , f a c e n d o l e v a s u l r u o l o d e c i s i v o d e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a . I n q u e s t o s e n s o , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e M a s s i m o S a b a t i n i h a r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i u n l i f e l o n g l e a r n i n g s t r u t t u r a t o : i n u n c o n t e s t o d i o b s o l e s c e n z a a c c e l e r a t a , d o v e i d a t i O c s e i n d i c a n o u n c i c l o d i v i t a d e l l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i i n f e r i o r e a i t r e a n n i , l a f o r m a z i o n e c e s s a d i e s s e r e e p i s o d i c a p e r f a r s i p e r m a n e n t e . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , i f o n d i i n t e r p r o f e s s i o n a l i s o n o c h i a m a t i s e m p r e p i ù a g a r a n t i r e q u a l i t à e m i s u r a b i l i t à d e g l i i n t e r v e n t i , o p e r a n d o i n u n a l o g i c a d i s u s s i d i a r i e t à r a f f o r z a t a d a l l e n u o v e l i n e e g u i d a d e l M i n i s t e r o d e l L a v o r o . A l d i b a t t i t o , m o d e r a t o d a l l a g i o r n a l i s t a M a r i a C r i s t i n a O r i g l i a , h a n n o p r e s o p a r t e P i e r a n g e l o A l b i n i ( C o n f i n d u s t r i a ) , M a r i o C a r d o n i ( F e d e r m a n a g e r ) , N a t a l e F o r l a n i ( I n a p p ) e M a s s i m o T e m u s s i ( m i n i s t e r o d e l L a v o r o ) . D i p a r t i c o l a r e r i l i e v o i l c o n t r i b u t o d e i s o c i d e l F o n d o , C o n f i n d u s t r i a e F e d e r m a n a g e r : i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F e d e r m a n a g e r , M a r i o C a r d o n i , h a s o t t o l i n e a t o i n p a r t i c o l a r e i l v a l o r e d e l l e i n i z i a t i v e s t r a t e g i c h e c h e c o n s e n t o n o d i f a r e m e r g e r e i r e a l i f a b b i s o g n i s u c u i o r i e n t a r e i p i a n i f o r m a t i v i c h e d e v o n o e s s e r e n o n s o l o d i q u a l i t à m a u t i l i : P i e r a n g e l o A l b i n i , d i r e t t o r e l a v o r o , w e l f a r e e c a p i t a l e u m a n o d i C o n f i n d u s t r i a , h a m e s s o i n r i s a l t o i l c o n t r i b u t o d e c i s i v o d e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e , e l ’ i m p o r t a n z a d i d i s p o r r e d i c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i s e m p r e a g g i o r n a t e e c a p a c i d i g u i d a r e l e t r a n s i z i o n i . L ’ e v e n t o s i è c o n c l u s o c o n i l c o n f e r i m e n t o d e i p r e m i d i l a u r e a G i u s e p p e T a l i e r c i o , i s t i t u i t i d a F o n d i r i g e n t i p e r v a l o r i z z a r e i l m e r i t o d e i g i o v a n i r i c e r c a t o r i s u i t e m i d e l m a n a g e m e n t . I r i c o n o s c i m e n t i s o n o s t a t i a s s e g n a t i a P i e t r o C a m p a n a ( U n i v e r s i t à d i N a p o l i F e d e r i c o I I ) , E l i s a F a s o l i ( U n i v e r s i t à d i P a v i a ) e B e n e d e t t a Z a n o t t i ( U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i P i a c e n z a ) p e r i l o r o s t u d i s u t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , l e a d e r s h i p s o s t e n i b i l e e a t t r a z i o n e d e i t a l e n t i n e l l e p m i . C o n t r i b u t i s c i e n t i f i c i c h e , o n o r a n d o l a m e m o r i a d i G i u s e p p e T a l i e r c i o , c o n t r i b u i s c o n o a d e l i n e a r e n u o v i p a r a d i g m i d i c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i n e c e s s a r i p e r g a r a n t i r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e n e l l u n g o p e r i o d o . T u t t i i m a t e r i a l i p r e s e n t a t i d u r a n t e l ’ e v e n t o , c o m p r e s e l e t e s i d i l a u r e a e l e s i n t e s i d e l l e i n i z i a t i v e s t r a t e g i c h e , s o n o d i s p o n i b i l i g r a t u i t a m e n t e s u l l a l i b r a r y o n l i n e d e l F o n d o , a c c e s s i b i l e s u w w w . f o n d i r i g e n t i . i t .