M i l a n o , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I g i u d i c i d i M i l a n o d e l p r o c e s s o d ' A p p e l l o ' b i s ' h a n n o a b b a s s a t o a 2 a n n i e 8 m e s i ( d a 4 a n n i e 6 m e s i ) l a c o n d a n n a p e r i l t e s o r i e r e d e l l a L e g a A l b e r t o D i R u b b a , a l l ' e p o c a p r e s i d e n t e d i L o m b a r d i a F i l m C o m m i s s i o n , i m p u t a t o n e l p r o c e s s o s u l l a v e n d i t a d e l c a p a n n o n e d i C o r m a n o , s e d e d e l l a L o m b a r d i a F i l m C o m m i s s i o n , c o n c u i - a d i r e d e l l ' a c c u s a - s a r e b b e r o s t a t i d r e n a t i 8 0 0 m i l a e u r o d i f o n d i p u b b l i c i . P e r A n d r e a M a n z o n i , a n c h e l u i e x r e v i s o r e c o n t a b i l e d e l C a r r o c c i o , l a c o n d a n n a è s t a t a a b b a s s a t a d a 3 a n n i a 2 a n n i e 5 m e s i . U n a n n o f a C a s s a z i o n e a v e v a c o n f e r m a t o l ' i m p u t a z i o n e d i p e c u l a t o a c a r i c o d e i d u e i m p u t a t i , m a e r a c a d u t a l ' a c c u s a d i t u r b a t i v a , d u n q u e l a s e n t e n z a e r a s t a t a a n n u l l a t a c o n r i n v i o p e r r i d e t e r m i n a r e i n u n a p p e l l o b i s l a p e n a p e r i l p e c u l a t o . L o s c o r s o d i c e m b r e , i n v e c e , l a C a s s a z i o n e h a r e s o d e f i n i t i v a l a c o n d a n n a ( 2 a n n i e 8 m e s i ) p e r F r a n c e s c o B a r a c h e t t i , l ' i m p r e n d i t o r e r i t e n u t o v i c i n o a l l a L e g a e a n c h e l u i i m p u t a t o n e l l a v i c e n d a .