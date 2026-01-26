( A d n k r o n o s ) - O l t r e a l l a p a r z i a l e r i f o r m a d e l l e p e n e , i g i u d i c i d e l l ' A p p e l l o b i s h a n n o r e v o c a t o l e c o n f i s c h e d e i d u e i m m o b i l i g i à s e q u e s t r a t i e c o n d a n n a t o g l i i m p u t a t i a l p a g a m e n t o d e l l e s p e s e l e g a l i i n f a v o r e d i C o m u n e d i M i l a n o , r a p p r e s e n t a t o d a l l e g a l e M a r c o D a l T o s o , e L o m b a r d i a F i l m C o m m i s s i o n d i f e s o d a l l ' a v v o c a t o A n d r e a P u c c i o . " N o n o s t a n t e g l i i m p u t a t i a b b i a n o c e r c a t o d i o t t e n e r e u n a r i v a l u t a z i o n e n e l m e r i t o d i u n a s e n t e n z a d i c o n d a n n a g i à d e f i n i t i v a , l a C o r t e d ’ A p p e l l o h a a g i t o c o r r e t t a m e n t e e i n c o n f o r m i t à a l l e i n d i c a z i o n i f o r n i t e d a l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e " c h e i l 1 5 g e n n a i o 2 0 2 5 , " g i à a v e v a a c c e r t a t o i n m o d o t o m b a l e l a r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e d e g l i i m p u t a t i D i R u b b a e M a n z o n i i n r e l a z i o n e a l r e a t o d i p e c u l a t o " s p i e g a l ' a v v o c a t o P u c c i o . " E s s e n d o , n e l f r a t t e m p o , i n t e r v e n u t a l a p r e s c r i z i o n e d e l r e a t o d i t u r b a t i v a , l a C o r t e d ’ A p p e l l o h a d o v u t o r i f o r m a r e l a s e n t e n z a d i c o n d a n n a l i m i t a t a m e n t e a l l a p e n a e a l l a s t a t u i z i o n e d e l l a c o n f i s c a . P e r t a n t o , n o n è i n d i s c u s s i o n e , n é a v r e b b e m a i p o t u t o e s s e r l o , l a r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e d e g l i i m p u t a t i , c h e l a C o r t e d i C a s s a z i o n e h a g i à a c c e r t a t o i n v i a d e f i n i t i v a u n a n n o f a " c o n c l u d e .