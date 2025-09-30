R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c a a f a v o r e d e l l ' i n f a n z i a , i n u n " p r o g e t t o d i g r a n d e r e s p i r o u m a n o e s o c i a l e c h e v e d e i l p a z i e n t e a l c e n t r o i n o g n i f a s e d e l p r o c e s s o d i c u r a e i l c o n t i n u o m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à a s s i s t e n z i a l e " . P e r r e a l i z z a r l o l a F o n d a z i o n e L u i g i M a r i a M o n t i ( I d i ) e l a F o n d a z i o n e L o t t o m a t i c a h a n n o d e c i s o d i l a v o r a r e i n s i e m e p e r d a r e v i t a a u n n u o v o C e n t r o d i n e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e p r e s s o i l c e n t r o d i r i a b i l i t a z i o n e ' V i l l a S a n t a M a r g h e r i t a ' a M o n t e f i a s c o n e ( V i t e r b o ) . P e r p a d r e G i u s e p p e P u s c e d d u , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e L u i g i M a r i a M o n t i , " s i t r a t t a d i u n ' i n i z i a t i v a d i g r a n d e v a l o r e s o c i o s a n i t a r i o " , o l t r e c h e " m o r a l e e d e t i c o . U n i m p e g n o c h e m i g l i o r a g l i s t r u m e n t i a s e r v i z i o d e l l ' i n f a n z i a e i n p a r t i c o l a r e i n u n ' a r e a , q u e l l a n e u r o p s i c h i a t r i c a , d o v e i l b i s o g n o d i a s s i s t e n z a è d a v v e r o f o n d a m e n t a l e a n c h e a l i v e l l o d i c o n f o r t o d e l l a p e r s o n a " . L a p a r t n e r s h i p p e r m e t t e r à l a r e a l i z z a z i o n e d i n u o v i p e r c o r s i t e r a p e u t i c i : v e r r a n n o a n c h e r i s t r u t t u r a t i g l i s p a z i e s i s t e n t i a V i l l a S a n t a M a r g h e r i t a e a c q u i s t a t e n u o v e a t t r e z z a t u r e . S i t r a t t a d i u n p r i m o p a s s o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e c h e p o t r à p o r t a r e i n f u t u r o a l t r i e l e m e n t i d i c r e s c i t a c o m u n e n e l l ' a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i . " T u t t o q u e s t o - s p i e g a A l e s s a n d r o Z u r z o l o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d e l l a F o n d a z i o n e L u i g i M a r i a M o n t i - p e r r e n d e r e i l C e n t r o d i n e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e u n a m b i e n t e a c c o g l i e n t e , r a s s i c u r a n t e e s t i m o l a n t e , c h e p o s s a r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e s p e c i f i c h e d e i b a m b i n i e d e g l i a d o l e s c e n t i e m i g l i o r a r e i l l o r o b e n e s s e r e c o m p l e s s i v o , d a l p u n t o d i v i s t a s i a c l i n i c o c h e s o c i a l e e f a m i l i a r e " . " P e r n o i è f o n d a m e n t a l e c h e l ' a t t i v i t à d ' i m p r e s a s i t r a d u c a i n u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o a l b e n e c o m u n e - d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e L o t t o m a t i c a , R i c c a r d o C a p e c c h i - p e r q u e s t o m o t i v o l a F o n d a z i o n e , e s p r e s s i o n e d e l l ' i m p e g n o s o c i a l e d e l g r u p p o , i n d i v i d u a e s o s t i e n e p r o g e t t i a d a l t o i m p a t t o s o c i a l e p r o m o s s i d a r e a l t à a u t o r e v o l i e r a d i c a t e s u l t e r r i t o r i o , m e t t e n d o a l c e n t r o l e p e r s o n e e l e c o m u n i t à i n c u i o p e r i a m o " . F o n d a z i o n e L o t t o m a t i c a h a i n f a t t i " r i s p o s t o - s i l e g g e i n u n a n o t a - a l l a r i c h i e s t a d e l l a F o n d a z i o n e L u i g i M a r i a M o n t i c h e n e l g e n n a i o d e l 2 0 2 5 h a a v v i a t o l a r a c c o l t a d i m a n i f e s t a z i o n i d i i n t e r e s s e p e r l ' e r o g a z i o n e d i u n c o n t r i b u t o l i b e r a l e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r o g e t t o . F o n d a z i o n e L o t t o m a t i c a h a q u i n d i p r e d i s p o s t o u n s i g n i f i c a t i v o s o s t e g n o e c o n o m i c o i n f a v o r e d e l c e n t r o d i r i a b i l i t a z i o n e V i l l a S a n t a M a r g h e r i t a " . C o n q u e s t o c o n t r i b u t o F o n d a z i o n e L o t t o m a t i c a r i b a d i s c e i l s u o " i m p e g n o , a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e d i s t u d i o , r i c e r c a , f o r m a z i o n e e d i n f o r m a z i o n e , a c o n t r i b u i r e a d u n a p i ù a m p i a c o n s a p e v o l e z z a e c o m p r e n s i o n e d e l l e p r o b l e m a t i c h e s o c i a l i , e c o n o m i c h e e d e l l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , s i a a l i v e l l o l o c a l e c h e g l o b a l e " .