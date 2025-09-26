R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ e x - c o n v e n t o d e l l ’ A n n u n z i a t a d i S e s t r i L e v a n t e o s p i t a l a 0 P h d a u t u m n s c h o o l i n s e c u r i t y , r i s k a n d v u l n e r a b i l i t y – i n s i g h t s ' f r o m t h e ' R e t u r n p r o j e c t ' , i n i z i a t i v a f i n a n z i a t a d a l p a r t e n a r i a t o e s t e s o R e t u r n , o r g a n i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ u n i v e r s i t à d i G e n o v a e r i v o l t a a s t u d e n t i e s t u d e n t e s s e d i d o t t o r a t o e g i o v a n i r i c e r c a t r i c i e r i c e r c a t o r i c h e o p e r a n o n e l l ’ a m b i t o d i r i s c h i o s i s m i c o e a l l u v i o n a l e n e i s i s t e m i u r b a n i e d e s i d e r a n o a m p l i a r e l a l o r o p r o s p e t t i v a i n o t t i c a m u l t i r i s c h i o . U n p r o g r a m m a i n t e n s i v o c h e i n t e g r a p r o s p e t t i v e t e c n i c h e e s o c i a l i d e l r i s c h i o , c o n l e z i o n i , w o r k s h o p e t a v o l e r o t o n d e c o n d o t t e d a d o c e n t i e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e e i n t e r n a z i o n a l i . P a r t e c i p a n o i n o l t r e p o l i c y m a k e r i m p e g n a t i n e l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e d i m i t i g a z i o n e e p r o t e z i o n e c i v i l e , o l t r e a o p e r a t o r i d e l m o n d o a s s i c u r a t i v o . “ A p p r o f o n d i m e n t i , l a b o r a t o r i e t a v o l e r o t o n d e , c o n u n a p p r o c c i o t r a s v e r s a l e a d i v e r s i d i s a s t r i n a t u r a l i i n c h i a v e m u l t i - r i s c h i o , e c o n a l c u n e g i o r n a t e o r g a n i z z a t e i n d u e p e r c o r s i p a r a l l e l i d e d i c a t i a l r i s c h i o s i s m i c o e a l l u v i o n a l e , p e r o f f r i r e s t r u m e n t i o p e r a t i v i e u n l i n g u a g g i o c o n d i v i s o c a p a c i d i t r a s f e r i r e i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a i n s t r u m e n t i d e c i s i o n a l i e p r a t i c h e d i m i t i g a z i o n e e f f i c a c i ” , a f f e r m a S e r e n a C a t t a r i , c o o r d i n a t r i c e d e l D o t t o r a t o i n s i c u r e z z a , r i s c h i o e v u l n e r a b i l i t à d e l l ’ u n i v e r s i t à d i g e n o v a . L a P h D A u t u m n S c h o o l s i i n s e r i s c e n e l l a p i ù a m p i a f i l i e r a f o r m a t i v a d e l p r o g e t t o R e t u r n , c h e i n t e g r a s c i e n z e t e c n i c h e , u m a n i s t i c h e e s o c i a l i p e r c o s t r u i r e c o m u n i t à r e s i l i e n t i , a n c h e a t t r a v e r s o s t r u m e n t i d i g i t a l i c o m e g e m e l l i v i r t u a l i e s i m u l a t o r i d i s c e n a r i m u l t i r i s c h i o . A c c a n t o a l l a P h D A u t u m n s c h o o l , i l p r o g e t t o h a l a n c i a t o l a R e t u r n A c a d e m y , p e r c o r s o i n t e n s i v o c h e c o m b i n a t e o r i a , r i c e r c a a p p l i c a t a e d i d a t t i c a e s p e r i e n z i a l e . L a p r i m a e d i z i o n e c o i n v o l g e 4 0 g i o v a n i s e l e z i o n a t i s u b a s e i n t e r d i s c i p l i n a r e ( a m b i t i t e c n i c o - s c i e n t i f i c i e u m a n i s t i c i ) , c o n l ’ o b i e t t i v o d i f o r m a r e p r o f e s s i o n a l i t à c a p a c i d i l e g g e r e e g o v e r n a r e l a c o m p l e s s i t à d e i r i s c h i a m b i e n t a l i e d i a p p l i c a r e l e c o m p e t e n z e n e l d i s a s t e r r i s k m a n a g e m e n t n e i d i v e r s i c o n t e s t i p r o f e s s i o n a l i .