M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è r i u n i t o o g g i i l p r i m o t a v o l o d e i t r a s p o r t i o r g a n i z z a t o d a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , c h e h a v i s t o c o i n v o l t i a l c u n i d e i p i ù i m p o r t a n t i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e . L ’ i n i z i a t i v a n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e n u o v e s i n e r g i e e o p p o r t u n i t à d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i l s i s t e m a f i e r i s t i c o m i l a n e s e e q u e l l o d e i t r a s p o r t i , i n u n ’ o t t i c a d i n e c e s s a r i a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e , c o s ì c o m e e m e r s o d a l t a v o l o d e l l ' " A l l e a n z a p e r i l M a d e i n I t a l y " . L a n e c e s s i t à d i u n ’ i n t e g r a z i o n e p i ù s t r e t t a t r a t e r r i t o r i o e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e e r a i n f a t t i e m e r s a d a i p r i m i i n c o n t r i c h e , r i u n e n d o o p e r a t o r i , o r g a n i z z a t o r i d i m a n i f e s t a z i o n i e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a i n s i e m e a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o e F i e r a M i l a n o , a v e v a n o d a t o v i t a a l l ' ' A l l e a n z a p e r i l M a d e i n I t a l y ' . L ’ i n c o n t r o d i o g g i , c h e h a c o i n v o l t o a l c u n i t r a i p r i n c i p a l i a t t o r i d e l s i s t e m a t r a s p o r t i s t i c o , h a e v i d e n z i a t o l ’ o p p o r t u n i t à d i u n a p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a t e r r i t o r i a l e c a p a c e d i a c c o g l i e r e n u m e r i e l e v a t i d i p e r s o n e , f a v o r e n d o s i a l ’ a c c e s s o a l l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e s i a l ’ u t i l i z z o d e i m e z z i d i t r a s p o r t o p e r m u o v e r s i s u l t e r r i t o r i o a n c h e i n c h i a v e t u r i s t i c a . T r a i t e m i e m e r s i , l a n e c e s s i t à d i c r e a r e u n s i s t e m a d i b i g l i e t t a z i o n e u n i c o , i n c o n t i n u i t à e c o l l a b o r a z i o n e c o n q u a n t o g i à r e a l i z z a t o e a l l o s t u d i o d a p a r t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , c h e c o n s e n t a , a d e s e m p i o , d i i n c l u d e r e a n c h e l ’ a c c e s s o a l l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e o a i v i s i t a t o r i – o l t r e 4 , 5 m i l i o n i o g n i a n n o – d i u t i l i z z a r e i m e z z i d i t r a s p o r t o p e r v i s i t a r e l e m o l t e p l i c i b e l l e z z e a r t i s t i c h e e n a t u r a l i d e l n o s t r o P a e s e . È s t a t a i n o l t r e s o t t o l i n e a t a l a p o s s i b i l i t à d i u n a c o l l a b o r a z i o n e a l i v e l l o c o m u n i c a t i v o , a t t r a v e r s o l ’ u t i l i z z o d e i s i s t e m i i n f o r m a t i v i d e l l e a z i e n d e : s c h e r m i n e l l e s t a z i o n i f e r r o v i a r i e , m e t r o p o l i t a n e e a e r o p o r t i , a n n u n c i a b o r d o d e i m e z z i d i t r a s p o r t o , u t i l i z z o d e l l e l o u n g e c h e a c c o l g o n o m i g l i a i a d i v i a g g i a t o r i o g n i g i o r n o e d e l l e a p p l i c a z i o n i t e c n o l o g i c h e d i t u t t i g l i a t t o r i i n c a m p o , p e r i n f o r m a r e s i a s u l l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e s i a s u l l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l a c i t t à , i n u n ’ o t t i c a d i c o l l a b o r a z i o n e e s v i l u p p o p e r l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o . “ C o n i l t a v o l o d e i t r a s p o r t i d i o g g i p r o s e g u i a m o c o n l a v o l o n t à d i i n c o n t r a r e t u t t i i s o g g e t t i c h i a v e d e l t e r r i t o r i o c o n c u i c o s t r u i r e a l l e a n z e - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i - c o n l ’ o b i e t t i v o d i d a r e c o n t i n u i t à a q u a n t o a n n u n c i a t o c o n l ’ ‘ A l l e a n z a p e r i l M a d e i n I t a l y ’ , c h e t r a i s u o i o b i e t t i v i i n c l u d e a n c h e q u e l l o d i u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e t r a t e r r i t o r i o e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e , i n u n r a p p o r t o p r o f i c u o e s i n e r g i c o p e r u n a s e m p r e m a g g i o r e e f f i c i e n z a e p e r a u m e n t a r e i l c o m f o r t d e g l i o l t r e 4 m i l i o n i d i v i s i t a t o r i c h e o g n i a n n o v e n g o a c c o l t i n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o , m a a n c h e d i g e n e r a r e u n r i t o r n o p e r t u t t o i l t e r r i t o r i o . I l n o s t r o o b i e t t i v o - c o n c l u d e - r e s t a q u e l l o d i f a r d i v e n t a r e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o t r a i p r i m i a l m o n d o , c r e a n d o o p p o r t u n i t à d i c o l l a b o r a z i o n e i n u n ’ o t t i c a s i s t e m i c a c o n r i c a d u t e c o n c r e t e p e r t u t t o i l P a e s e ” . A s e g u i t o d e l l ’ i n c o n t r o d i o g g i n a s c o n o t r e t a v o l i d i l a v o r o v e r t i c a l i s u i p r i n c i p a l i t e m i e m e r s i ; t e c n o l o g i a e c o m u n i c a z i o n e , i n t e r c o n n e s s i o n e t r a t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a t r a s p o r t i s t i c o , i n t e g r a z i o n e d e l s i s t e m a d i b i g l i e t t a z i o n e , i n s u p p o r t o a R e g i o n e L o m b a r d i a e i n c o n t i n u i t à c o n q u a n t o g i à e s i s t e n t e c o n l a b i g l i e t t a z i o n e S t i b m . A l t a v o l o , o l t r e a l l ’ a s s e s s o r e a i T r a s p o r t i d i R e g i o n e L o m b a r d i a F r a n c o L u c e n t e , h a n n o p a r t e c i p a t o F r a n c e s c o C o n c i d i F i e r a M i l a n o , L u i g i B a t t u e l l o d i S e a , E l i o C a t a n i a d i S e r r a v a l l e , P i e t r o G a g l i a r d i i n r a p p r e s e n t a n z a d e l s e r v i z i o T a x i , A n d r e a G i b e l l i d i F n m , G i a c o m o L u c c h i n i d i T r e n o r d , P a o l o M a r c h e t t i d i A t m , M i c h e l e M a s s a r o d i P e d e m o n t a n a e P i e r A n t o n i o R o s e t t i d i F e r r o v i e N o r d . F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o p r o s e g u i r à n e i p r o s s i m i g i o r n i c o n l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e i t a v o l i d i l a v o r o , i n c o n t r a n d o a n c h e i r a p p r e s e n t a n t i d e l s e t t o r e c u l t u r a l e e d e l l ’ h o s p i t a l i t y .