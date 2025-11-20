M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e i d i r i t t i d e l l ' i n f a n z i a e d e l l ' a d o l e s c e n z a , p r e n d e i l v i a ' A n i t a - L ' i n f a n z i a p r i m a ' , i l n u o v o p r o g r a m m a s t r a t e g i c o ( S f i d a ) d i F o n d a z i o n e C a r i p l o c h e h a c o m e o b i e t t i v o i l b e n e s s e r e d i b a m b i n i e b a m b i n e d a 0 a 6 a n n i . L a p r e s e n t a z i o n e o g g i , g i o v e d ì 2 0 n o v e m b r e , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m d e l M u s e o n a z i o n a l e d e l l a s c i e n z a e d e l l a t e c n o l o g i a L e o n a r d o d a V i n c i , c o n l a p r e s e n z a d i V a l e r i a N e g r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e C a r i p l o ; S u s a n n a M a n t o v a n i , g a r a n t e d e i d i r i t t i p e r l ’ i n f a n z i a e l ’ a d o l e s c e n z a d i M i l a n o ; P a o l a M e r c o g l i a n o , r i c e r c a t r i c e s e n i o r d e l l a F o n d a z i o n e C e n t r o E u r o - M e d i t e r r a n e o s u i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i ; M a r i a X a n t h o u d a k i , d i r e t t r i c e e d u c a t i o n d e l M u s e o n a z i o n a l e d e l l a s c i e n z a e d e l l a t e c n o l o g i a L e o n a r d o d a V i n c i e l ’ a r t i s t a V a l e r i o B e r r u t i , c h e h a s c e l t o l ’ i n f a n z i a c o m e o g g e t t o d e l l e s u e o p e r e . S e c o n d o l e p i ù r e c e n t i s t i m e d i I s t a t , s o n o p r o p r i o i m i n o r i a d e s s e r e l a f a s c i a d i p o p o l a z i o n e p i ù p o v e r a : u n d a t o p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e p e r u n P a e s e c o m e l ’ I t a l i a c h e s t a a f f r o n t a n d o u n i n v e r n o d e m o g r a f i c o s e n z a p r e c e d e n t i , i n c u i i l t a s s o d i f e c o n d i t à è a l m i n i m o s t o r i c o ( 1 , 1 8 f i g l i p e r d o n n a ) e i n c u i , q u i n d i , i b a m b i n i s o n o s e m p r e m e n o . N e l N o r d d e l P a e s e , l ’ i n c i d e n z a d e l l a p o v e r t à a s s o l u t a t r a i b a m b i n i t r a 0 e 6 a n n i è p a r i a l 1 3 % : d a t i ' s t a b i l i ' r i s p e t t o a l 2 0 2 4 , m a m a i c o s ì a l t i d a l 2 0 1 4 a d o g g i . S u l t e r r i t o r i o d i r i f e r i m e n t o d i F o n d a z i o n e C a r i p l o s o n o c i r c a 1 6 . 0 0 0 i b a m b i n i e l e b a m b i n e c h e f a t i c a n o a r i c e v e r e i l g i u s t o a p p o r t o n u t r i z i o n a l e q u o t i d i a n o : b a m b i n i e b a m b i n e c h e s o n o s p e s s o i n v i s i b i l i , d i f f i c i l i d a i n t e r c e t t a r e e s o s t e n e r e . C o m e s o t t o l i n e a t o d a C a r i t a s n e l r a p p o r t o a n n u a l e p u b b l i c a t o i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e i p o v e r i , l a p o v e r t à è u n f e n o m e n o m u l t i d i m e n s i o n a l e e s p e s s o è a c c o m p a g n a t o d a l l e s o l i t u d i n i e d a l l ’ i s o l a m e n t o . È n e c e s s a r i o q u i n d i u n o s f o r z o s t r a o r d i n a r i o e a l l e a n z e t r a i s t i t u z i o n i e t e r z o s e t t o r e : l a v o r a r e p r o m u o v e n d o a z i o n i s i s t e m i c h e , w e l f a r e d i p r e c i s i o n e e i n t e r v e n t i d i p r o s s i m i t à . N o n s i t r a t t a d i u n s e m p l i c e p r o g e t t o , m a d i u n a s f i d a c h e p o n e l e s u e p r i o r i t à s u l l e n e c e s s i t à d e i b a m b i n i e d e l l e b a m b i n e : d a r e o r i e n t a m e n t o e s o s t e g n o a i n e o g e n i t o r i , r a f f o r z a r e l a r e t e d e i s e r v i z i e d u c a t i v i , p r e s t a r e a t t e n z i o n e a l l a q u a l i t à d e g l i s p a z i i n c u i i b a m b i n i v i v o n o e g a r a n t i r e a c c e s s o a l l a c u l t u r a f i n d a l l a n a s c i t a . O b i e t t i v o : i n t e r c e t t a r e e s o s t e n e r e , e n t r o i l 2 0 2 8 , a l m e n o 2 2 m i l a b a m b i n i i n p o v e r t à c h e s i t r a d u c e i n i n d i v i d u a r e u n b a m b i n o s u t r e d i q u e l l i c h e s i t r o v a n o i n s i t u a z i o n e d i p o v e r t à a s s o l u t a n e l t e r r i t o r i o d i r i f e r i m e n t o m o b i l i t a n d o r i s o r s e , c o m p e t e n z e e a l l e a n z e p e r u n ' i n v e s t i m e n t o ' c o m p l e s s i v o d i 2 0 m i l i o n i d i e u r o . L a v i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e C a r i p l o V a l e r i a N e g r i n i : " C o n ' A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ' , F o n d a z i o n e C a r i p l o c o m p i e u n a s c e l t a c o r a g g i o s a : i n v e s t i r e s u l l ’ i n f a n z i a c o m e l e v a d i c a m b i a m e n t o s o c i a l e . N o n s i t r a t t a s o l o d i n u m e r i o d i r i s o r s e , m a d i u n a v i s i o n e c h e m e t t e a l c e n t r o i l d i r i t t o d i o g n i b a m b i n o a e s s e r e p r o t a g o n i s t a d e l p r o p r i o p r e s e n t e e , q u i n d i , d e l p r o p r i o f u t u r o . M a i p r i m a d ’ o r a a b b i a m o v i s t o u n a m o b i l i t a z i o n e c o s ì a m p i a d i e n e r g i e , c o m p e t e n z e e a l l e a n z e : A n i t a è i l s e g n o d i u n a c o m u n i t à c h e s i v u o l e f a r e c a r i c o d e l b e n e s s e r e d e i p i ù p i c c o l i e i n p a r t i c o l a r e d e i p i ù f r a g i l i t r a l o r o , c o n s a p e v o l e c h e d o v e s t a n n o b e n e i b a m b i n i , c ’ è q u a l i t à d i v i t a p e r t u t t i " . ' A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ' r i s p o n d e a q u e s t a s f i d a c o n u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o e p a r t e c i p a t i v o . T r a l e a z i o n i c o n c r e t e : u n o s t r u m e n t o d i g i t a l e d e d i c a t o a l l ’ o r i e n t a m e n t o e a l s o s t e g n o d e i n e o g e n i t o r i f i n d a l p e r c o r s o n a s c i t a , l a c r e a z i o n e d i u n h u b d i c o m p e t e n z e c o n C o m u n i e T e r z o s e t t o r e p e r s o s t e n e r e e m a n u t e n e r e s e r v i z i e d u c a t i v i z e r o s e i a f f i n c h é s i a n o s e m p r e p i ù p r o n t i a r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e e d u c a t i v e d e i b a m b i n i e d e l l e l o r o f a m i g l i e , a n c h e n e l l e a r e e i n t e r n e d o v e d e n a t a l i t à e s p o p o l a m e n t o m e t t o n o a r i s c h i o i n t e r e c o m u n i t à . S a r à p r o m o s s o u n b a n d o p e r i n n o v a r e g l i s p a z i d i v i t a d e i b a m b i n i , p e r i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i i n c u i l e s t r u t t u r e e d u c a t i v e s i a n o a c c o g l i e n t i e v i v i b i l i a n c h e n e i m e s i p i ù c a l d i e l e a r e e g i o c o s i a n o c o n c e p i t e c o m e l u o g h i d i s p e r i m e n t a z i o n e e c r e s c i t a . M u s e i , b i b l i o t e c h e , t e a t r i s a r a n n o s o s t e n u t i p e r p o t e n z i a r e l ’ o f f e r t a c u l t u r a l e d e d i c a t a a l l ’ i n f a n z i a e , c o n t e s t u a l m e n t e , s a r a n n o r e a l i z z a t i i n t e r v e n t i p e r p o t e n z i a r e l a f r u i z i o n e d e i l u o g h i d i c u l t u r a d a p a r t e d e i b a m b i n i p i ù f r a g i l i . S a r a n n o s p e r i m e n t a t e l e ' b a b y b a n k ' , s p a z i d i r i u s o d i b e n i e s s e n z i a l i p e r l a p r i m a i n f a n z i a i n c u i d o n o e c o n t r a s t o d e l l a p o v e r t à m a t e r i a l e s o n o a l c e n t r o d e l l ’ a z i o n e d e i t e r r i t o r i . N e l c o r s o d e l 2 0 2 6 v e r r a n n o s o s t e n u t e e p o t e n z i a t e l e r e t i t e r r i t o r i a l i d i c o n t r a s t o a l l a p o v e r t à a p a r t i r e d a l l ’ e s p e r i e n z a d e l ' T a v o l o M i l l e g i o r n i ' a t t i v a t o d a l p r o g r a m m a Q u B ì , l a r i c e t t a c o n t r o l a p o v e r t à i n f a n t i l e a M i l a n o . I l p r o g r a m m a d a r à v i t a a d u n i n v e s t i m e n t o s p e c i f i c o s u l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s u l l ’ i n f a n z i a e a d u n a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e v o l t a a c a m b i a r e l a n a r r a z i o n e p u b b l i c a e r e n d e r e l ’ i n f a n z i a u n t e m a a t t r a t t i v o a n c h e p e r c h i n o n è g e n i t o r e o c a r e g i v e r . L a f o r z a d i ' A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ' è d a t a d a l l e a l l e a n z e g i à a t t i v a t e e d a q u e l l e c h e s a r a n n o c o s t r u i t e d u r a n t e i l p e r c o r s o : p r i m o p a r t n e r d e l l ’ i n i z i a t i v a è A n c i L o m b a r d i a c o n c u i s i i n t e n d e p r o m u o v e r e u n d i a l o g o c o n i c o m u n i d e l t e r r i t o r i o . " A n c i L o m b a r d i a h a s e m p r e s o s t e n u t o c o n c o n v i n z i o n e i l p e r c o r s o z e r o s e i , r i c o n o s c e n d o l o c o m e u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r l a c r e s c i t a d e i b a m b i n i e p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e c o m u n i t à l o c a l i - a f f e r m a M a u r o G u e r r a , p r e s i d e n t e d i A n c i L o m b a r d i a - . I n q u e s t i a n n i a b b i a m o a c c o m p a g n a t o i C o m u n i n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a i n t e g r a t o d i q u a l i t à , c h e u n i s c e p r o g e t t a z i o n e e d u c a t i v a , p r o g r a m m a z i o n e t e r r i t o r i a l e e c u r a d e g l i s p a z i d i v i t a d e i p i ù p i c c o l i . C o m e g i à d i m o s t r a t o n e l l a v o r o s v o l t o a c c a n t o a F o n d a z i o n e C a r i p l o n e l l ’ a m b i t o d e l P n r r , i n t e n d i a m o p a r t e c i p a r e a n c h e a q u e s t a ' s f i d a ' c o n u n c o n t r i b u t o t e c n i c o e o p e r a t i v o , n o n s o l o d i r a p p r e s e n t a n z a " . È p r e v i s t o u n C o m i t a t o c o n s u l t i v o c h e s u p p o r t e r à l a s t e s s a F o n d a z i o n e C a r i p l o a l e g g e r e l e d i v e r s e d i m e n s i o n i d e l f e n o m e n o e l e s p e c i f i c i t à d e i t e r r i t o r i , c o n l ’ i n t e n t o d i d a r e r i s p o s t e e f f i c a c i e r i s u l t a t i t a n g i b i l i . T r a i m e m b r i d e l c o m i t a t o e p r i m o A m b a s s a d o r d i A n i t a è V a l e r i o B e r r u t i , c h e c o n l a s u a p r o d u z i o n e a r t i s t i c a r e n d e p r o t a g o n i s t i i b a m b i n i e l e b a m b i n e e r i p o r t a l o s p e t t a t o r e a d u l t o a q u e l l ’ i n f a n z i a c h e i n t e r r o g a , e m o z i o n a e c h i e d e r i s p o s t e . L a m o s t r a ' M o r e t h a n k i d s ' d a l u g l i o a P a l a z z o R e a l e d i M i l a n o è s t a t a p r o r o g a t a f i n o a l 3 0 n o v e m b r e : " E s s e r e A m b a s c i a t o r e d i A n i t a è p e r m e m o t i v o d i o r g o g l i o p e r c h é h o t r o v a t o u n a f o r t e s i n t o n i a t r a l a m i a o p e r a e i t e m i c e n t r a l i d e l l ’ i n t e r v e n t o p r o p o s t o d a F o n d a z i o n e C a r i p l o . A n i t a p a r l a d i s p a z i o p u b b l i c o , d i c u l t u r a e d i s o s t e g n o a l l ’ i n f a n z i a v u l n e r a b i l e , c h e p e r m e , c o m e a r t i s t a e c o m e p e r s o n a , s o n o e l e m e n t i n e c e s s a r i d a a f f r o n t a r e p e r p o t e r p a r l a r e d i b e n e s s e r e d e i b a m b i n i e n o n s o l o " . P e r c e l e b r a r e l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e i d i r i t t i d e l l ’ i n f a n z i a F o n d a z i o n e C a r i p l o r e g a l a 2 0 0 b i g l i e t t i p e r l ’ i n g r e s s o g r a t u i t o a l M u s e o n a z i o n a l e s c i e n z a e t e c n o l o g i a L e o n a r d o d a V i n c i e a l P l a y l a b - a r e a d e d i c a t a a i b a m b i n i e a l l e b a m b i n e d a i 3 a i 6 a n n i : u n ’ a z i o n e s i m b o l i c a p e r p e r m e t t e r e a i b a m b i n i e a g l i a d u l t i c h e l i a c c o m p a g n e r a n n o d i v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a u n i c a c h e a l t r i m e n t i n o n a v r e b b e r o o c c a s i o n e d i f a r e . A p p u n t a m e n t o a g e n n a i o p e r i l l a n c i o d e l p r i m o b a n d o ' A n i t a c h i a m a ' c h e a v r à l ’ o b i e t t i v o i l s o s t e g n o d e g l i e n t i c h e l a v o r a n o p e r i l b e n e s s e r e d e l l ’ i n f a n z i a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ i n f a n z i a p i ù v u l n e r a b i l e . L o s t r u m e n t o a v r à d u e l i n e e : ' A n i t a c h i a m a R i c e r c a ' r i v o l t a a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , c o n l ’ i n t e n t o d i p r o d u r r e r i c e r c a b a s a t a s u l l e e v i d e n z e e ' A n i t a c h i a m a I n n o v a z i o n e ' i n c u i g l i e n t i d i t e r z o s e t t o r e p o t r a n n o p r e s e n t a r e p r o p o s t e a s o s t e g n o d e l l ’ i n f a n z i a . I l n o m e ' A n i t a ' n o n è c a s u a l e . N e l 1 8 8 2 l a C o m m i s s i o n e c e n t r a l e d i b e n e f i c e n z a p r o m u o v e l ’ i s t i t u z i o n e d e l F o n d o G a r i b a l d i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i s e r v i z i e d u c a t i v i , f o n d o c h e r e s t e r à a t t i v o f i n o a l 1 9 5 8 . L a s c e l t a d i r i c h i a m a r e l ’ e s p e r i e n z a s t o r i c a d e l F o n d o G a r i b a l d i e d i l e g a r l a a l l a f i g u r a d i A n i t a , s i m b o l o d i d e t e r m i n a z i o n e e i m p e g n o , c o n s e n t e d i v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o i d e n t i t a r i o d e l l a F o n d a z i o n e C a r i p l o , p r o i e t t a n d o l o v e r s o i l f u t u r o . I l n a m i n g ' A n i t a ' r i c h i a m a i m m e d i a t a m e n t e u n ’ i m m a g i n e p o s i t i v a e r i c o n o s c i b i l e , c a p a c e d i e v o c a r e s i a l a t r a d i z i o n e s i a l ’ i n n o v a z i o n e , e d i r a p p r e s e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a n a r r a z i o n e e l a c o m u n i c a z i o n e d e l p r o g r a m m a . U n a s t o r i a c h e a t t r a v e r s a o l t r e u n s e c o l o d i i m p e g n o e c h e o g g i s i r i n n o v a p e r r i m e t t e r e l ’ i n f a n z i a a l c e n t r o r i c o n o s c e n d o n e i l v a l o r e c r u c i a l e p e r l o s v i l u p p o d e i s i n g o l i i n d i v i d u i e d e l l e c o m u n i t à . I l p r o g r a m m a ' A n i t a – L ’ i n f a n z i a p r i m a ' s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e l l e g r a n d i S f i d e d i M a n d a t o d i F o n d a z i o n e C a r i p l o : i n i z i a t i v e t r a s v e r s a l i c h e m o b i l i t a n o r i s o r s e e c o m p e t e n z e s u t e m i c r u c i a l i p e r i l f u t u r o d e l l e c o m u n i t à . O l t r e a l l ’ i n f a n z i a , l e a l t r e S f i d e r i g u a r d a n o i l c o n t r a s t o d e l f e n o m e n o d e i g i o v a n i N e e t , i l s o s t e g n o a i p r o g e t t i d i v i t a d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à e a l r e i n s e r i m e n t o d e l l e p e r s o n e d e t e n u t e e i n u s c i t a d a l c a r c e r e , p e r u n i m p e g n o c o m p l e s s i v o d a p a r t e d i F o n d a z i o n e C a r i p l o d i o l t r e 8 0 m i l i o n i d i e u r o . L ’ o b i e t t i v o è g e n e r a r e c a m b i a m e n t i s t r u t t u r a l i e d u r a t u r i , m e t t e n d o i n r e t e e n t i n o n p r o f i t , a t t o r i p u b b l i c i e p r i v a t i .