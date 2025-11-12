P a r i g i , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A l l a p r e s e n z a d e l C o n s o l e G e n e r a l e d ’ I t a l i a i n F r a n c i a , J a c o p o A l b e r g o n i , n e l l ’ I s t i t u t o i t a l i a n o s t a t a l e c o m p r e n s i v o d i P a r i g i s i è t e n u t a l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l p r o g e t t o ' D i v e n t e r ò n e l m o n d o ' : l ’ i n i z i a t i v a , p r o m o s s a d a F o n d a z i o n e B r a c c o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n U f f i c i o V d e l l a D i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l a d i p l o m a z i a p u b b l i c a e c u l t u r a l e d e l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , s i p o n e l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e l e m a t e r i e S t e m M e f a v o r i r e l ’ a c c e s s o d e l l e r a g a z z e a l l e c a r r i e r e s c i e n t i f i c h e . I n q u e s t a o c c a s i o n e è s t a t a a n c h e l a n c i a t a u f f i c i a l m e n t e l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l p e r c o r s o , c h e s i s v i l u p p e r à d u r a n t e l ’ a n n o s c o l a s t i c o 2 0 2 5 - 2 0 2 6 . I n u m e r i s o n o g i à s i g n i f i c a t i v i : a l l a p r i m a e d i z i o n e h a n n o i n f a t t i p a r t e c i p a t o 1 0 i s t i t u t i , 3 5 c l a s s i e 5 8 4 s t u d e n t i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o . O g n i c l a s s e o g r u p p o , g u i d a t i d a i p r o p r i i n s e g n a n t i , h a r e a l i z z a t o u n e l a b o r a t o d i g i t a l e i n d i v i d u a l e o c o l l a b o r a t i v o i n c u i a p p r o f o n d i r e f i g u r e r i l e v a n t i d i s c i e n z i a t e d e l p r o p r i o P a e s e e f a r e m e r g e r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l e c a r r i e r e S t e m p e r l a s o c i e t à d e l f u t u r o , p r e n d e n d o s p u n t o d a l m a n i f e s t o ' M i n d t h e S t e m g a p ' d i F o n d a z i o n e B r a c c o , c h e p r o m u o v e l a p a r i t à d i g e n e r e e l ’ i n c l u s i o n e s c i e n t i f i c a . L e t r e s c u o l e v i n c i t r i c i p r e m i a t e a P a r i g i s o n o : I s t i t u t o L e o n a r d o d a V i n c i - s c u o l a p r i m a r i a d i P a r i g i ( F r a n c i a ) , c o n u n e - b o o k c h e h a r i v i s i t a t o l a s t o r i a d e l l a C a t t e d r a l e d i N o t r e - D a m e d e P a r i s , i m m a g i n a n d o u n c o n t r i b u t o d i g r a n d i d o n n e d u r a n t e l e f a s i c r u c i a l i d e l l a s u a s t o r i a q u a s i m i l l e n a r i a ; I s t i t u t o G a l i l e o G a l i l e i - s c u o l a s u p e r i o r e d i I I g r a d o d i A d d i s A b e b a ( E t i o p i a ) , c o n u n v i d e o c h e d e n u n c i a g l i s t e r e o t i p i c h e t r o p p o s p e s s o i n v e s t o n o l e d o n n e e c h e m e t t e i n l u c e i l r u o l o c h e l e p e r s o n a l i t à f e m m i n i l i h a n n o a v u t o a n c h e n e l l a g u i d a d i g r a n d i c i v i l t à ; I s t i t u t o R a i m o n d i - s c u o l a s u p e r i o r e d i I I g r a d o d i L i m a ( P e r ù ) , c o n u n v i d e o r a c c o n t o d i t r e g r a n d i f i g u r e s c i e n t i f i c h e p e r u v i a n e c h e h a n n o s a p u t o i s p i r a r e g e n e r a z i o n i d i r a g a z z e , f a c e n d o l e v a s u l l a n e c e s s i t à d i c o l t i v a r e e a f f e r m a r e u n a f o r t e l e a d e r s h i p f e m m i n i l e . “ E ' p e r n o i t u t t i u n o n o r e c h e l ’ I s t i t u t o S t a t a l e L e o n a r d o D a V i n c i d i P a r i g i s i a v i n c i t o r e d e l P r e m i o d i F o n d a z i o n e B r a c c o d e d i c a t o a l l a p r o m o z i o n e i n c l u s i v a d e l l a c u l t u r a s c i e n t i f i c a ” , h a a f f e r m a t o J a c o p o A l b e r g o n i , c o n s o l e g e n e r a l e d ’ I t a l i a a P a r i g i . “ S i a m o m o l t o o r g o g l i o s i c h e c i ò a v v e n g a p r o p r i o i n F r a n c i a , d o v e s o n o d i v e r s i m i l i o n i i f r a n c e s i d i o r i g i n e i t a l i a n a e d o v e a n c o r o g g i i l c o n t r i b u t o d e l l a c o m u n i t à i t a l i a n a , a p a r t i r e d a l l e p i ù g i o v a n i g e n e r a z i o n i , è d i p r i m i s s i m o p i a n o . P e r c h é l ’ I t a l i a , a c c a n t o a b e l l e z z a , a r t e e c u l t u r a , è a n c h e t e c n o l o g i a , s c i e n z a e i n n o v a z i o n e e l e n o s t r e r a g a z z e e i n o s t r i r a g a z z i s v o l g o n o e s v o l g e r a n n o i n q u e s t i c a m p i e a l i v e l l o g l o b a l e u n r u o l o d i p r i m i s s i m o p i a n o ” . “ E ’ u n ’ i n i z i a t i v a i n c u i c r e d o m o l t o - h a d i c h i a r a t o D i a n a B r a c c o , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o e p r e s i d e n t e e c e o d e l G r u p p o B r a c c o - p e r c h é r i e n t r a a p i e n o t i t o l o i n q u e l l a p i ù a m p i a d i p l o m a z i a c u l t u r a l e c h e i l n o s t r o G r u p p o p o r t a a v a n t i d a s e m p r e c o m e v i a p r i v i l e g i a t a n e l l e n o s t r e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i : s i a m o u n a r e a l t à g l o b a l e p r e s e n t e i n 1 0 0 P a e s i c h e h a s e m p r e p u n t a t o s u l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a n e l m o n d o e s u l l a s p i n t a c o n t i n u a a l l a f o r m a z i o n e - i n p a r t i c o l a r e s c i e n t i f i c a - c o m e b i g l i e t t o d a v i s i t a e v i a t i c o d e l s u o p r o c e s s o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e ” . I n u n m o n d o i n c u i l ’ a c c e s s o d e l l e d o n n e a l m o n d o d e l l a s c i e n z a è a n c o r a f o r t e m e n t e o s t a c o l a t o d a p r e g i u d i z i e s t e r e o t i p i d i g e n e r e , è f o n d a m e n t a l e c h e l e n u o v e g e n e r a z i o n i r i c e v a n o d a l l a s c u o l a s t i m o l i c u l t u r a l i i n g r a d o d i a c c r e s c e r e l a l o r o c o n s a p e v o l e z z a s u i t e m i d e l l ’ i n c l u s i o n e s c i e n t i f i c a e s o c i a l e . “ O c c o r r e d u n q u e p r o m u o v e r e u n m o d e l l o d i s v i l u p p o i n c u i l e d o n n e p o s s a n o e s s e r e l i b e r e d i e s p r i m e r e i l l o r o p o t e n z i a l e ” , c o n c l u d e D i a n a B r a c c o . “ L ’ i m p e g n o p e r l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i d e l l a n o s t r a F o n d a z i o n e p a r t e s i n d a l 2 0 1 2 c o n i l n o s t r o p r o g r a m m a p l u r i e n n a l e ' p r o g e t t o D i v e n t e r ò ' , e o r a l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M a e c i , a v v i a t a u f f i c i a l m e n t e l o s c o r s o d i c e m b r e c o n l a f i r m a c o n g i u n t a d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , c h e r i n g r a z i o a n c o r a u n a v o l t a , r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e ” . D u r a n t e l a c e r i m o n i a s o n o i n t e r v e n u t i a n c h e J e a n c l a u d e A r n o d , d i r i g e n t e s c o l a s t i c o , S c u o l a s t a t a l e i t a l i a n a d i P a r i g i , S e r e n a B o n i t o , c a p o s e z i o n e v a l o r i z z a z i o n e S f i m , u f f i c i o V D g d p , M a e c i , G a e l a B e r n i n i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e , F o n d a z i o n e B r a c c o e d E r s i l i a V a u d o , d e l l ’ A g e n z i a s p a z i a l e e u r o p e a e m e m b r o d e l n e t w o r k ' 1 0 0 e s p e r t e ' , c o n u n i n t e r v e n t o m o t i v a z i o n a l e d a l t i t o l o ' L a s c i e n z a , l a p i ù g r a n d e d e l l e a v v e n t u r e ' . A c h i u s u r a d e l l ’ e v e n t o è s t a t a l a n c i a t a l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l c o n c o r s o , c h e s a r à e s t e s o n o n s o l o a l l e s c u o l e i t a l i a n e s t a t a l i e p a r i t a r i e , m a a n c h e a l l e s e z i o n i i t a l i a n e n e l l e s c u o l e s t r a n i e r e , e u r o p e e e i n t e r n a z i o n a l i , p o r t a n d o a o l t r e 1 5 0 i l n u m e r o p o t e n z i a l e d i i s t i t u t i c o i n v o l t i .