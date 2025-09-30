R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - V a c c i n a r e t u t t i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i c a m p a n i . L a R e g i o n e i m p l e m e n t i l e i m m u n i z z a z i o n i a n t i C o v i d - 1 9 , a n t i n f l u e n z a l e , a n t i p n e u m o c o c c i c a e a n t i H e r p e s z o s t e r . E ' l ' a p p e l l o d e g l i s p e c i a l i s t i c h e a r r i v a o g g i d a l c o n v e g n o ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' o r g a n i z z a t o d a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , d a l l ' I s t i t u t o d e i t u m o r i P a s c a l e d i N a p o l i e d a l l a R e t e o n c o l o g i c a c a m p a n a ( R o c ) , c h e r i e n t r a n e l l a c a m p a g n a n a z i o n a l e d e l t o u r i n 1 0 r e g i o n i p e r l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t e m a a t t r a v e r s o i n c o n t r i c o n o n c o l o g i m e d i c i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a l t r e f i g u r e d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e . L ' i n t e r o p r o g e t t o , r i c o r d a u n a n o t a , è r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i G l a x o S m i t h K l i n e . " O g n i a n n o i n C a m p a n i a i n u o v i c a s i d i t u m o r e r e g i s t r a t i s o n o o l t r e 3 5 m i l a - s o t t o l i n e a A l f r e d o B u d i l l o n , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l I s t i t u t o P a s c a l e - I p a z i e n t i c o r r o n o r i s c h i m a g g i o r i d i c o n t r a r r e p a t o l o g i e c o n c o m p l i c a n z e t a l v o l t a p e r i c o l o s e . P e r e s e m p i o , t r a c h i è c o l p i t o d a u n a n e o p l a s i a e l ' H e r p e s z o o s t e r s i è d i m o s t r a t a u n a c o r r e l a z i o n e m a g g i o r e d e l 4 0 % , r i s p e t t o a l r e s t o d e l l a p o p o l a z i o n e . C i ò è d o v u t o a d u n a m i n o r e e f f i c i e n z a i m m u n i t a r i a p r o v o c a t a d a l l a m a l a t t i a e d a l l e t e r a p i e . A n c h e l ' i n f l u e n z a s t a g i o n a l e p u ò e s p o r r e u n m a l a t o o n c o l o g i c o a c o m p l i c a n z e t a l v o l t a m o r t a l i , c o m e l a p o l m o n i t e - a v v e r t e l ' e s p e r t o - L e v a c c i n a z i o n i s o n o q u i n d i f u n z i o n a l i a i t r a t t a m e n t i a n t i t u m o r a l i e d e v o n o e s s e r e s o m m i n i s t r a t e t e n e n d o c o n t o d e l l e c o n d i z i o n i d i s a l u t e g e n e r a l i e d e l p e r c o r s o d i c u r a . S p e t t a a l l ' o n c o l o g o s t a b i l i r e i l c a l e n d a r i o v a c c i n a l e e s e n s i b i l i z z a r e p a z i e n t i e c a r e g i v e r " . P u r t r o p p o n o n s e m p r e c i ò a v v i e n e . N e g l i u l t i m i a n n i s i è n o t a t a , i n f a t t i , u n a c e r t a " e s i t a z i o n e v a c c i n a l e " d o v u t a a f a l s i m i t i s u l r a p p o r t o t u m o r i - v a c c i n i . " E ' i n v e c e i n d i s p e n s a b i l e - e v i d e n z i a F r a n c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i o m e r i c e r c a t o r e d e l P a s c a l e - p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e c u l t u r a s u l t e m a s i a t r a g l i s p e c i a l i s t i c h e f r a l a p o p o l a z i o n e " . P a r t i c o l a r m e n t e i m p e g n a t a s u q u e s t o f r o n t e è l a R o c , c o o r d i n a t a d a l l ' I s t i t u t o P a s c a l e . " T r a i c o m p i t i d e l l a R e t e - i l l u s t r a S a n d r o P i g n a t a , o n c o l o g o d e l P a s c a l e e r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o R o c - v i è a n c h e l a p r o m o z i o n e d e l l e v a c c i n a z i o n i e s i a m o c o n v i n t i c h e d e b b a i n i z i a r e d a u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e . E ' u n a s p e t t o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e n e l l a l o t t a a l c a n c r o , c h e p e r m o l t e f o r m e s i a m o i n g r a d o d i c r o n i c i z z a r e . D a u n p u n t o d i v i s t a o p e r a t i v o , c o m e R e t e a b b i a m o c r e a t o p e r c o r s i v a c c i n a l i a d h o c p e r l e p e r s o n e f r a g i l i o i m m u n o d e p r e s s e . L a s a n i t à p u b b l i c a t e r r i t o r i a l e - c h i a r i s c e - d e v e e r o g a r e l e i m m u n i z z a z i o n i e s e è n e c e s s a r i o c o m e R o c m e t t i a m o a d i s p o s i z i o n e o p e r a t o r i s p e c i a l i s t i c i c h e a i u t a n o i l s i s t e m a d e l l e c u r e p r i m a r i e . I n a l t e r n a t i v a , s i p u ò p r e v e d e r e l a v a c c i n a z i o n e d i r e t t a m e n t e n e l l e d i v i s i o n i d i O n c o l o g i a d o v e i l p a z i e n t e g i à r i c e v e v i s i t e e t r a t t a m e n t i . Q u e s t o c o m p o r t a d i v e r s i b e n e f i c i f r a c u i u n a m a g g i o r e a d e s i o n e a l l a v a c c i n a z i o n e s t e s s a . I n f i n e , u n r u o l o r i l e v a n t e d e v e e s s e r e s v o l t o d a i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e c h e a l o r o v o l t a d e v o n o s e n s i b i l i z z a r e e i n f o r m a r e i s i n g o l i a s s i s t i t i " .