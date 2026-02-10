R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " R i c o r d a r e n o n s o l o c o m e a t t o d i g i u s t i z i a p e r i l p a s s a t o m a c o m e d o v e r e p e r i l f u t u r o : l a g i o r n a t a d i o g g i , d e d i c a t a a l l a t r a g e d i a d e g l i i t a l i a n i e d i t u t t e l e v i t t i m e d e l l e f o i b e , d e l l ' e s o d o d a l l e l o r o t e r r e d i i s t r i a n i , f i u m a n i e d a l m a t i , e d e l l a c o m p l e s s a s t o r i a d e l c o n f i n e o r i e n t a l e , t e s t i m o n i a a n c o r a u n a v o l t a l e c o n s e g u e n z e c a t a s t r o f i c h e d e i t o t a l i t a r i s m i e d e i n a z i o n a l i s m i , t u t t i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " I l r i c o r d o d i q u e l l e a t r o c i t à d e v e a i u t a r c i s o p r a t t u t t o o g g i a p r o d u r r e a n t i c o r p i p e r c h é s i m i l i o r r o r i n o n s i r i p e t a n o , d i f e n d e n d o l a l i b e r t à , i l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i e d e l l a c o n v i v e n z a p a c i f i c a ” , a g g i u n g e l a s e g r e t a r i a d e l P d .