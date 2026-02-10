R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " O g g i , n e l G i o r n o d e l R i c o r d o , l ’ I t a l i a r e n d e o m a g g i o a l l e v i t t i m e d e l l e f o i b e e d e l l ’ e s o d o f o r z a t o d i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i i t a l i a n i d a l l ’ I s t r i a , d a F i u m e e d a l l a D a l m a z i a . U o m i n i , d o n n e , f a m i g l i e i n t e r e c o l p i t e d a l l a v i o l e n z a f e r o c e d e i p a r t i g i a n i t i t i n i , u n a s t o r i a a l u n g o r i m o s s a o m i n i m i z z a t a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a t t e o R e n z i . " R i c o r d a r e s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e i l d o l o r e d i c h i è s t a t o c a n c e l l a t o d u e v o l t e : p r i m a d a l l a v i o l e n z a , p o i d a l s i l e n z i o . S i g n i f i c a a f f e r m a r e c h e n o n e s i s t o n o m o r t i d i s e r i e A e d i s e r i e B , e c h e l a s t o r i a v a r a c c o n t a t a t u t t a , a n c h e q u a n d o è s c o m o d a , c h e o c c o r r e d i f e n d e r e s e m p r e l a l i b e r t à c o n t r o o g n i f o r m a d i t o t a l i t a r i s m o " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I v .