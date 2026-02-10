R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " U n a g i o r n a t a c h e c h i a m a l ’ I t a l i a a f a r e m e m o r i a d i u n a p a g i n a d o l o r o s a d e l l a n o s t r a s t o r i a , v i t t i m a p e r d e c e n n i d i u n ’ i m p e r d o n a b i l e c o n g i u r a d e l s i l e n z i o , d e l l ’ o b l i o e d e l l ’ i n d i f f e r e n z a . R i c o r d i a m o i m a r t i r i d e l l e f o i b e e l a t r a g e d i a d e l l ’ e s o d o g i u l i a n o - d a l m a t a . C e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i i t a l i a n i c h e h a n n o s c e l t o d i a b b a n d o n a r e t u t t o p u r d i n o n r i n u n c i a r e a l l a p r o p r i a i d e n t i t à " . L o s c r i v e G i o r g i a M e l o n i s u i s o c i a l . " L a N a z i o n e n o n d e v e a v e r p a u r a d i g u a r d a r e i n f a c c i a q u e l l a v e r i t à , r i c a c c i a n d o n e l l ’ i g n a v i a o g n i s q u a l l i d o t e n t a t i v o n e g a z i o n i s t a o r i d u z i o n i s t a . I l r i c o r d o n o n è r a n c o r e , m a g i u s t i z i a . È i l f o n d a m e n t o d i u n a m e m o r i a c o n d i v i s a c h e u n i s c e e r e n d e p i ù f o r t e l a c o m u n i t à n a z i o n a l e , t r a c c i a n d o l a s t r a d a a c h i v e r r à d o p o d i n o i " , p r o s e g u e l a p r e m i e r . " A b b i a m o r i c e v u t o u n t e s t i m o n e , e n o n i n t e n d i a m o f a r l o c a d e r e . C o m e d i m o s t r a l a p l u r a l i t à d i i n i z i a t i v e e c e l e b r a z i o n i c h e i l G o v e r n o p r o m u o v e a n c h e q u e s t ’ a n n o , c o m e i l “ T r e n o d e l R i c o r d o ” c h e d a N o r d a S u d r i p e r c o r r e r à i d e a l m e n t e i l v i a g g i o d i c h i h a d e c i s o d i e s s e r e i t a l i a n o d u e v o l t e . P e r n a s c i t a e p e r s c e l t a . L ’ I t a l i a n o n p e r m e t t e r à m a i p i ù c h e q u e s t a s t o r i a v e n g a p i e g a t a , n e g a t a o c a n c e l l a t a . P e r c h é q u e s t a s t o r i a n o n è u n a s t o r i a c h e a p p a r t i e n e a u n a p o r z i o n e d i c o n f i n e o a q u e l c h e r e s t a d e l p o p o l o g i u l i a n o - d a l m a t a . È u n a s t o r i a c h e a p p a r t i e n e a l l ’ I t a l i a i n t e r a . A d o g n u n o d i n o i " , c o n c l u d e M e l o n i .