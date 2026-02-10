R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I l G i o r n o d e l R i c o r d o c i r i c h i a m a a l l a m e m o r i a u n a p a g i n a d o l o r o s a d e l l a n o s t r a s t o r i a : l e v i t t i m e d e l l e f o i b e e l ’ e s o d o g i u l i a n o - d a l m a t a . R i c o r d a r e n o n è u n a t t o f o r m a l e , m a u n i m p e g n o c i v i l e c h e c i d e v e i m p e g n a r e t u t t e e t u t t i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l I r e n e M a n z i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e s c u o l a d e l P d . " L a s c u o l a h a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e : o f f r i r e s t r u m e n t i d i c o n o s c e n z a , c o n t e s t u a l i z z a r e l a s t o r i a , e d u c a r e a l r i s p e t t o e a l r i f i u t o d i o g n i f o r m a d i v i o l e n z a , o d i o e n a z i o n a l i s m o e s a s p e r a t o . S o l o a t t r a v e r s o l o s t u d i o , i l c o n f r o n t o e l a c o n s a p e v o l e z z a p o s s i a m o c o s t r u i r e u n a m e m o r i a c o n d i v i s a , l i b e r a d a s t r u m e n t a l i z z a z i o n i . R i c o r d a r e s e r v e a c a p i r e . C a p i r e s e r v e a n o n r i p e t e r e " , c o n c l u d e M a n z i .